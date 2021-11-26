КУРАКИН БОРИС ИВАНОВИЧ
КУРАКИН БОРИС ИВАНОВИЧ - князь, российский дипломат, действительный тайный советник.
Из рода Куракиных, крестник царя Фёдора Алексеевича, свояк (с 1691 года) Петра I (первая жена Куракина - Ксения - родная сестра Е. Ф. Лопухиной, первой жены Петра). С 1683 года в качестве спальника находился в ближайшем окружении Петра, участник его детских игр и военных «потех» близ слободы Семёновская (1691-1693 годв) и деревни Кожухово (1694 год) (ныне обе в черте Москвы), стоял у истоков образования Семёновского лейб-гвардии полка, в составе полка участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов. Весной 1697 года под псевдонимом Борис Иванов с группой дворянской молодёжи отправлен учиться морскому делу в Венецию, где прошёл курс обучения математике, механике, астрономии, навигации, фортификации, выучил итальянский язык. По возвращении в Россию в феврале 1698 года выдержал экзамен «в свидетельстве своих наук» у Петра I, назначен в Азовский флот, в 1699 году сопровождал посольство Е. И. Украинцева в Керчь. В начале Северной войны 1700-1721 годов в составе Семёновского полка участвовал в Нарвском сражении (1700 год), Нотебурга штурме (1702 год) и взятии Нарвы (1704 год). В 1707 году послан в Рим, где вёл переговоры с папой Римским Климентом XI, в результате которых папский престол не признал С. Лещинского королём Речи Посполитой; на обратном пути посетил Венецианскую республику, Гамбург, Священную Римскую империю и Нидерланды, где пытался предотвратить вербовку наёмников в шведскую армию. Осенью 1708 года после измены И. С. Мазепы участвовал в организации избрания И. И. Скоропадскогоновым гетманом. Командовал Семёновским полком в Полтавской битве 1709 года.
Осенью 1709 год направлен Петром I к Брауншвейг-Вольфенбюттельскому двору для ведения переговоров о браке царевича Алексея Петровича с внучкой герцога Шарлоттой Христиной Софией. В Ганновере 22.6(3.7).1710 год подписал конвенцию между Россией и Ганноверским курфюршеством о союзе против Швеции. В 1710-1711 год вёл переговоры в Великобритании о соблюдении англ. стороной нейтралитета. С окт. 1711 год полномочный мин. России в Нидерландах (до 1712 год вместе с А. А. Матвеевым). Один из крупнейших петровских дипломатов; благодаря К. России удалось с макс. пользой использовать во внешней политике победу в Полтавском сражении. Выполнял так-же многочисл. поручения Петра – от закупок в Европе кораблей до присылки множества необходимых царю вещей; занимался вопросами найма специалистов, архитекторов и иностр. учёных для работы в России. Полномочный представитель России на Брауншвейгском конгрессе 1714 год, на котором обсуждался вопрос о заключении рос.-швед. мира; подписал Грейфсвальдский союзный договор 1715 год с ганноверским курфюрстом Георгом Людовиком (одновременно с 1714 год король Великобритании Георг I). В 1717 год сопровождал Петра I во время его поездки по Франции и Нидерландам, участвовал в переговорах с Францией и Пруссией о заключении договора о союзе и торговле и от имени России подписал Амстердамский договор 1717 год. Участвовал в предварит. переговорах со шведами о мире в Нидерландах, а потом на Аландском конгрессе 1718-1719 год. Не входил в ближнюю «кумпанию» Петра I, однако пользовался доверием императора, сделавшего К. на период своего пребывания в Персидском походе 1722–23 год руководителем и координатором действий рос. дипломатии в Зап. Европе. В 1723 год К. переехал в Париж (в 1724 год назначен рос. чрезвычайным и полномочным послом), ему поручили добиться от франц. двора согласия на задуманный Петром I брак короля Людовика XV с дочерью рос. императора Елизаветой Петровной, что могло стать основой тесного рос.-франц. союза. Миссия К. не увенчалась успехом.
Образованный человек, собиратель книг, Куракин отдавал должное научно-техническим и культурным достижениям современной ему Западной Европы, легко приспособился к европейской жизни, умело и с успехом занимаясь по поручению царя самыми разными делами. С другой стороны, всю свою жизнь защищая интересы России, Куракин оставался противником петровских реформ, осуждал политику Петра I, считая его царствование временем унижения русской аристократии и упадка нравов. Свои тщательно скрываемые взгляды Куракин выразил в «Гистории о Петре I и ближних к нему людях. 1682-1695 годов» (опубликовано в журнале «Русская старина», 1890 год, № 10; являлась частью задуманной, но не написанной Куракина «Гистории о Славяно-российской империи»). Осторожный и расчётливый в жизни, в «Гистории о царе Петре I…» он показал себя желчным памфлетистом, дав уничижительные характеристики петровскому окружению и косвенно самому Петру: его Куракин представил самовластным правителем, при котором «имя князей было смертельно возненавидено и уничтожено».
Автор дневниковых и путевых записок, автобиографии (доведена до 1709 года).
Награждён орденами Святого Андрея Первозванного (1717 год), Святого Александра Невского (1725 год).
Сочинения:
Жизнь князя Б. И. Куракина, им самим описанная, 1676-1709 годы // Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890 год. Т. 1
Русско- шведская война. Записки. 1700-1710 годы // Там же; Дневник и путевые заметки князя Б. И. Куракина. 1705–1708 годы // Там же; Записки князя Б. И. Куракина о пребывании в Англии, отъезде в Россию к армии, путешествии с царем Петром Алексеевичем в Карлсбад и о назначении своем на съезд в Утрехт. 1710-1712 годы // Там же. СПб., 1892 год. Т. 3
Военная хитрость царя Петра Алексеевича под Нарвою 8 июня 1704 года // Там же; Духовная князя Б. И. Куракина // Русский архив. 1893 год. № 2