Краткий курс истории. Первый военный госпиталь В 1707 году было открыто первое государственное медицинское учреждение России – Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. Интересно, что юбилейная дата в разных источниках различается, но на страничке самого госпиталя говорится именно о 4 декабря (по н. ст.) 1707 года. Императоры-«строители» История первого российского госпиталя, как и многого «первого» в России, получила начало благодаря личной инициативе Петра Великого. Естественно, что для медицинского учреждения требовались квалифицированные сотрудники, поэтому, помимо госпиталя, была учреждена первая российская госпитальная школа для подготовки врачей, для поступления в которую необходимо было быть «природным россияном». Вторым «строителем» Московского госпиталя в 1797 году стал император Павел...

В 1707 году было открыто первое государственное медицинское учреждение России – Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. Интересно, что юбилейная дата в разных источниках различается, но на страничке самого госпиталя говорится именно о 4 декабря (по н. ст.) 1707 года.

Императоры-«строители»

История первого российского госпиталя, как и многого «первого» в России, получила начало благодаря личной инициативе Петра Великого . Основателем «Гошпиталя» (и первой в России медицинской школы при нём) был Николай Бидлоо (руководил госпиталем до своей смерти в 1738 году), голландский врач, который до этого был личным врачом Петра I: «А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо, да двум лекарям, Андрею Репкину, а другому — кто прислан будет». Первых пациентов принял 21 ноября (2 декабря) 1707 года. Первое каменное здание для госпиталя было построено в 1756 году.

Естественно, что для медицинского учреждения требовались квалифицированные сотрудники, поэтому, помимо госпиталя, была учреждена первая российская госпитальная школа для подготовки врачей, для поступления в которую необходимо было быть «природным россияном».

Вторым «строителем» Московского госпиталя в 1797 году стал император Павел I. При нем возводится почти сохранившийся в первозданном виде главный корпус госпиталя в Лефортове. Архитектором был Иван Еготов – тот самый, который возвел старое здание Оружейной палаты.

Основное здание госпиталя, сохранившееся до наших дней, построено в 1798—1802 годах по проекту архитектора Ивана Еготова, вскоре рядом сооружены ещё 4 корпуса. В 1839 году в госпитале открылось глазное отделение, в 1850-м — водолечебница, в 1886-м — первая в Москве «гидрофобическая станция», в 1887-м — клиническая и бактериологическая лаборатории, а в 1899 году — рентгеновский кабинет с индукторным аппаратом.

Век испытаний

Настоящим испытанием для Московского госпиталя и его сотрудников стала Отечественная война 1812 года. Тысячи раненых из переполненного госпиталя успели эвакуировать до прихода французов, а его специалисты стали костяком врачебных составов временных госпиталей в нескольких городах Российской империи. В целом можно сказать, что первая половина XIX века явилась для Московского военного госпиталя временем испытаний, ведь страна почти непрерывно вела войны. Весомый вклад врачи госпиталя внесли и в борьбу с эпидемиями, постигшими русскую армию в XIX веке. Кстати, в последней четверти XIX века в качестве консультанта госпиталя выступал знаменитый на весь мир хирург Н. В. Склифосовский.

Миллионы спасенных

В XX веке сотрудникам госпиталя пришлось столкнуться с Русско-японской войной и Первой мировой, и если в первом случае через руки докторов госпиталя прошли 55 тысяч больных и раненых, то во втором уже 376 тысяч. Накануне Великой Отечественной войны хирург госпиталя А. А. Гусев разработал большой и малый полевые хирургические наборы, успешно испытанные в ходе войны и актуальные до сих пор. В 1946 году госпиталю было присвоено имя академика и хирурга Николая Бурденко. За все годы существования старейшего медицинского учреждения страны в нем получили медицинскую помощь более 4 миллионов человек.