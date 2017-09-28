Краткий курс истории. Матерь Полтавы 28 сентября (по ст. с.) 1708 года в ходе Северной войны русские войска разбили шведов в сражении близ деревни Лесной (ныне Могилевская область). Петр I, лично принимавший участие в битве, назвал ее «матерью Полтавской баталии». Война на своей земле В начале Северной войны Россия и ее союзники (Дания, Саксония) потерпели ряд крупных военных неудач, поскольку не могли нормально согласовать действия против Швеции. Это привело к тому, что с 1707 года Россия была вынуждена вести войну на своей территории против вторгшейся шведской армии. Ситуация для русских осложнялась и внутренними политическими осложнениями (народные восстания, недовольство петровскими преобразованиями среди части населения), которыми и...

28 сентября (по ст. с.) 1708 года в ходе Северной войны русские войска разбили шведов в сражении близ деревни Лесной (ныне Могилевская область). Петр I, лично принимавший участие в битве, назвал ее «матерью Полтавской баталии».

Война на своей земле

В начале Северной войны Россия и ее союзники (Дания, Саксония) потерпели ряд крупных военных неудач, поскольку не могли нормально согласовать действия против Швеции. Это привело к тому, что с 1707 года Россия была вынуждена вести войну на своей территории против вторгшейся шведской армии. Ситуация для русских осложнялась и внутренними политическими осложнениями (народные восстания, недовольство петровскими преобразованиями среди части населения), которыми и собирался воспользоваться король Швеции Карл XII.

Роковое нетерпение

В конце сентября 1708 года, свернув с направления Могилев – Смоленск, главная часть шведской армии под началом Карла XII вышла к Костеничам (по дороге на Стародуб), где стала ожидать подкрепления. Однако это самое подкрепление – корпус генерала Левенгаупта с большим обозом продовольствия и боеприпасов – было перехвачено летучим отрядом (примерно 16 тысяч человек при 30 орудиях) русской армии во главе с Петром I . Если бы шведский король еще в июле был терпеливее и дождался бы Левенгаупта, а не бросился самоуверенно на Смоленск, по дороге к которому встретил ожесточенное сопротивление, то события могли развернуться не в пользу русских.

Отступление, напоминавшее бегство

Сражение отрядов Петра I и генерала Левенгаупта длилось весь день 28 сентября 1708 года. Историки отмечают, что обе стороны из-за скудных разведданных имели плохое представление друг о друге. Русские узнали, что у шведского генерала в распоряжении были внушительные силы (от 13 до 16 тысяч человек при 16 орудиях), всего за два дня до сражения. В шведском же стане были уверены, что летучий отряд русских – это авангард основной армии. Тем не менее Петр сумел нанести по шведам удар такой силы, что те понесли серьезные потери еще до того, как успели построиться боевым порядком. Завязались тяжелые бои под залпы упорной орудийной дуэли. Инициатива переходила из рук в руки весь день, но русские постепенно отбивали части шведского обоза. В ночь на 29 сентября Левенгаупт принял решение спасти хотя бы часть вверенного ему корпуса и приказал отступать, но отступление скорее напоминало бегство. Шведы потеряли более 6 тысяч человек убитыми и ранеными, русские – чуть менее 4 тысяч. Эта победа существенно укрепила боевой дух русской армии и выявила полководческие качества русского царя.

Пётр I назвал эту победу «матерью Полтавской победы», поскольку армия Карла осталась без резервов, боеприпасов, что значительно ослабило её силы, а также потому что битву при деревне Лесной и Полтавскую битву разделяют 9 месяцев. Спустя несколько лет Пётр писал:

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии как ободрением людей, так и временем, ибо по девятимесячном времени оное младенца щастие принесла, егда совершенного ради любопытства кто желает исчислять от 28 сентября 1708 до 27 июня 1709 года»