ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СТАРШИЙ
ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СТАРШИЙ - князь, российский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1725).
Из рода Голицыных. Брат Д.М. Голицына, М.М. Голицына Младшего, отец А.М. Голицына. Военную службу начал в 1687 году. Участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов (был ранен при взятии крепости Азов) и в подавлении Стрелецкого восстания 1698 года. В 1699 году сопровождал Петра I в морском походе до Керчи. Во время Северной войны 1700-1721 годов был дважды ранен в Нарвском сражении 1700 года. При Нотебурга штурме 1702 года, получив приказ царя об отступлении, отказался его исполнить («я теперь принадлежу одному Богу») и вместе с отрядом А.Д. Меншикова захватил крепость (переименована затем в Шлиссельбург), за этот подвиг получил золотую медаль и звание полковника Семёновского лейб-гвардии полка. Отличился при осаде Ниеншанца (1703), штурмах Нарвы (1704) и Митавы (1705). В августе 1708 года разбил шведский отряд при селе Доброе и возвратился с трофеями «в виду» короля Карла XII. Сражался в битве под Лесной (1708). В ходе Полтавской битвы 1709 командовал гвардией, затем вместе с Меншиковым взял в плен под Переволочной деморализованную шведскую армию. Также участвовал в Выборга осаде 1710 года, Прутском походе 1711 года и Гангутском морском сражении 1714 года. Командовал войсками в Финляндии [в феврале 1714 года нанёс поражение отряду генерала К.Г. Армфельта у села Лаппола (Наппо)]. В ходе Гренгамского сражения 1720 года командовал отрядом гребных судов и одержал победу, захватив 4 фрегата из эскадры шведского вице-адмирала Э.К. Шёблата. В мае 1721 года Голицын руководил высадкой десанта русских войск на шведской территории, который совместно с галерным флотом опустошил шведское побережье к югу от Умео, что привело к окончанию Северной войны и подписанию Ништадтского мира 1721 года. С 1723 года командовал размещённой в Киевской губернии полевой армией. После смерти императора Петра II введён в члены Верховного тайного совета [19(30).1.1730 года], подписал «Кондиции» об ограничении власти избранной императрицы Анны Ивановны. Сенатор, президент Военной коллегии (1730).
Награждён орденами Святого Андрея Первозванного (1708) и Святого Александра Невского (1725).