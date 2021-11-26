ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СТАРШИЙ

ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СТАРШИЙ - князь, российский во­енный дея­тель, ге­не­рал-фельд­мар­шал (1725).

Из ро­да Го­ли­цы­ных . Брат Д.М. Го­ли­цы­на , М.М. Го­ли­цы­на Млад­ше­го, отец А.М. Го­ли­цы­на. Во­енную служ­бу на­чал в 1687 году. Уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов (был ра­нен при взя­тии кре­по­сти Азов) и в по­дав­ле­нии Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1698 года. В 1699 году со­про­во­ж­дал Пет­ра I в мор­ском по­хо­де до Кер­чи. Во вре­мя Северной вой­ны 1700-1721 годов был два­ж­ды ра­нен в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года. При Но­те­бур­га штур­ме 1702 года, по­лу­чив при­каз ца­ря об от­сту­п­ле­нии, от­ка­зал­ся его ис­пол­нить («я те­перь при­над­ле­жу од­но­му Бо­гу») и вме­сте с от­рядом А.Д. Мен­ши­ко­ва за­хва­тил кре­пость (пе­ре­име­но­ва­на за­тем в Шлис­сель­бург), за этот под­виг по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль и зва­ние пол­ков­ни­ка Се­мё­нов­ско­го лейб-гвар­дии пол­ка. От­ли­чил­ся при оса­де Ни­ен­шан­ца (1703), штур­мах Нар­вы (1704) и Ми­та­вы (1705). В августе 1708 года раз­бил шведский от­ряд при селе Доб­рое и воз­вра­тил­ся с тро­фея­ми «в ви­ду» ко­ро­ля Кар­ла XII. Сра­жал­ся в бит­ве под Лес­ной (1708). В хо­де Пол­тав­ской бит­вы 1709 ко­ман­до­вал гвар­ди­ей, за­тем вме­сте с Мен­ши­ко­вым взял в плен под Пе­ре­волоч­ной де­мо­ра­ли­зо­ван­ную шведскую ар­мию. Так­же уча­ст­во­вал в Вы­бор­га оса­де 1710 года, Прут­ском по­хо­де 1711 года и Ган­гут­ском мор­ском сра­же­нии 1714 года. Ко­ман­до­вал вой­ска­ми в Фин­лян­дии [в феврале 1714 года на­нёс по­ра­же­ние от­ря­ду генерала К.Г. Арм­фель­та у села Лап­по­ла (Нап­по)]. В хо­де Грен­гам­ско­го сра­же­ния 1720 года ко­ман­до­вал от­ря­дом греб­ных су­дов и одер­жал по­бе­ду, за­хва­тив 4 фре­га­та из эс­кад­ры шведского ви­це-ад­ми­ра­ла Э.К. Шёб­ла­та. В мае 1721 года Голицын ру­ко­во­дил вы­сад­кой де­сан­та русских войск на шведской тер­ри­то­рии, ко­то­рый со­вме­ст­но с га­лер­ным фло­том опус­то­шил шведское по­бе­ре­жье к югу от Умео, что при­ве­ло к окон­ча­нию Северной вой­ны и под­пи­са­нию Ниш­тадт­ско­го ми­ра 1721 года. С 1723 года ко­ман­до­вал раз­ме­щён­ной в Ки­ев­ской губернии по­ле­вой ар­ми­ей. По­сле смер­ти императора Пет­ра II вве­дён в чле­ны Вер­хов­но­го тай­ного со­ве­та [19(30).1.1730 года], под­пи­сал «Кон­ди­ции» об ог­ра­ни­че­нии вла­сти из­бран­ной императрицы Ан­ны Ива­нов­ны. Се­на­тор, пре­зи­дент Во­ен­ной кол­ле­гии (1730).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1708) и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1725).