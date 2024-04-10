8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Русское просветительство второй половины XVIII века

Моряков В.

В монографии исследуется формирование и развитие русского просветительства в XVIII в. как одного из главных направлений русской общественной мысли, оказавшего существенное влияние на политическую и культурную жизнь страны в названный период. Рассматриваются вопросы взаимодействия западного и русского просветительства, складывания понятийного аппарата этого течения общественной мысли.