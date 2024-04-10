8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Наследник встал рано и за уроки сел... Как учили и учились в XVIII веке

Петров В.

Как учили и учились в России в XVIII веке? Об этом рассказывают очевидцы - русские и иностранные писатели, государственные деятели, ученые, военные, оставившие мемуары о "золотом веке" русской истории. Среди них дипломат граф А.Р. Воронцов, датский посланник при Петре I - Юст Юль, изобретатель М.В. Данилов, ученый и механик А.К. Нартов, митрополит Платон (Левшин), выдающиеся литераторы екатерининского времени Г.Р. Державин и Д.И. Фонвизин, воспитатель наследника престола Павла Петровича - С.А. Порошин... В основу книги легли тексты из двухтомного издания "Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век", вышедшего в 1914 г. Эти тексты были расширены, сверены по первоисточникам и дополнены комментариями.