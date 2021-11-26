МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова (МГУ)
Старейший и крупнейший вуз России, один из центров мировой науки.
Основан по замыслу и плану М. В. Ломоносова указом имп. Елизаветы Петровны 12(23).1.1755 на основании «доношения в Сенат» гр. И. И. Шувалова; открыт 26.4(7.5).1755 в составе философского, юридического, медицинского ф-тов и гимназий для будущих студентов (существовали до 1812). В 1755–1917 Имп. Моск. ун-т, с кон. 1917 МГУ, с 1918 1-й Моск. ун-т, с сент. 1930 МГУ, в 1932–37 Ун-т им. М. Н. Покровского, с 7.5.1940 – им. М. В. Ломоносова. В 1778 при ун-те по инициативе М. М. Хераскова учреждён Благородный пансион (с 1830 гимназия). Деятельность учеников и последователей Ломоносова – философа и математика Д. С. Аничкова, Н. Н. Бантыш- Каменского, А. А. Барсова, С. Е. Десницкого, С. Г. Зыбелина, Н. И. Новикова, Н. Н. Поповского, И. А. Третьякова, Д. И. Фонвизина и др. способствовала становлению ун-та как центра прогрессивной науки, культуры и просветительства. В 1756 при ун-те открыты типография (в ней издавались газ. «Московские ведомости» и первый в Москве лит. ж. «Полезное увеселение») и книжная лавка.
До 1804 деятельность ун-та регулировалась «Высочайше утверждённым проектом об учреждении Московского университета». В 1804 принят университетский устав. Ун-ту предоставлялась значит. автономия, ректор и деканы ф-тов избирались из числа профессоров. Первым выборным ректором стал проф. истории и словесности Х. А. Чеботарёв. Ун-т осуществлял общее руководство средними и начальными учебными заведениями центр. губерний России. Были образованы 4 отделения (ф-та) – нравственных и политич. наук (философский), физич. и математич. наук, мед. наук и словесных наук. Созданы общества: в 1804 – истории и древностей российских; соревнователей физич. и мед. наук, в 1805 – испытателей природы, в 1811 – любителей рос. словесности, сыгравшие значит. роль в истории рус. науч. мысли. Среди поч. членов этих обществ – И. В. Гёте, А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, Ж. Б. Ламарк, Д. К. Максвелл, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, М. Фарадей. В 1832 при ун-те открылась астрономич. обсерватория; в 1849 филос. ф-т разделился на историко-филологич. и физико-математический, а преподавание философии было запрещено как «пагубное».
Моск. ун-т принимал активное участие в становлении рос. высшей школы. Профессорский корпус вновь создаваемых Казанского (основан в 1804), Харьковского (1804), Варшавского (1816), С.-Петербургского (1819), Киевского (1833) ун-тов формировался в осн. из выпускников Моск. ун-та. Усилиями профессоров ун-та организованы первая воскресная школа в Москве, Моск. высшие женские курсы, положившие начало женскому образованию в России. По инициативе профессоров Моск. ун-та в Москве открыты Историч. и Политехнич. музеи, Музей изящных искусств (ныне Музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина), заложены Ботанич. сад и зоопарк.
После убийства в 1881 народовольцами царя Александра II правительство возобновило наступление на университетскую автономию, усилило контроль над преподаванием. Тем не менее ун-т сохранил себя как один из центров передового науч. знания и духовной жизни России. С ун-том связана деятельность В. С. Соловьёва, В. В. Розанова, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Трубецкой, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского. В нём учились В. Г. Белинский, В. Я. Брюсов, Е. Б. Вахтангов, А. И. Герцен, И. А. Гончаров, А. С. Грибоедов, Вас. А. Жуковский, В. В. Кандинский, П. Г. Каховский, М. Ю. Лермонтов, А. Н. Муравьёв, Н. М. Муравьёв, Вл. И. Немирович-Данченко, Н. П. Огарёв, А. Н. Островский, А. Н. Радищев, Н. Г. Рубинштейн, Л. В. Собинов, С. П. Трубецкой, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, П. Я. Чаадаев, П. Л. Чебышев, А. П. Чехов, И. Д. Якушкин и др.
В 19 – нач. 20 вв. в ун-те сформировались науч. школы: математиков и механиков – Н. Д. Брашмана, Н. В. Бугаева, Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина; физиков и астрономов – А. А. Белопольского, Ф. А. Бредихина, П. Н. Лебедева, А. Г. Столетова, Н. А. Умова, П. К. Штернберга; химиков – Н. Д. Зелинского, И. А. Каблукова, В. Ф. Лугинина, В. В. Марковникова; биологов и почвоведов – М. А. Мензбира, Д. Н. Прянишникова, К. Ф. Рулье, А. Н. Сабанина, А. Н. Северцова, И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева, А. М. Филомафитского; медиков – Г. А. Захарьина, Ф. И. Иноземцева, М. Я. Мудрова, А. А. Остроумова, Н. В. Склифосовского, В. Ф. Снегирёва, Н. Ф. Филатова, Ф. Ф. Эрис- мана; географа и антрополога Д. Н. Анучина; геологов – В. О. Ковалевского, А. П. Павлова, Г. Е. Щуровского; геохимика В. И. Вернадского; историков – И. Д. Беляева, В. И. Герье, Ю. В. Готье, Т. Н. Грановского, М. Т. Каченовского, В. О. Ключевского, Н. И. Надеждина, М. П. Погодина, М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова, С. М. Соловьёва; филологов – Ф. И. Буслаева, Ф. Е. Корша, В. Ф. Миллера, М. М. Покровского, М. Н. Сперанского, Н. С. Тихонравова, Ф. Ф. Фортунатова, В. Н. Щепкина; юристов – К. Д. Кавелина, М. М. Ковалевского, П. И. Новгородцева, Б. Н. Чичерина; экономистов – И. К. Бабста, А. И. Чупрова, И. И. Янжула; философов Е. Н. и С. Н. Трубецких и др.
За участие в революц. движении в нач. 20 в. царское правительство неоднократно закрывало ун-т. В 1911 в знак протеста против незаконного увольнения ряда профессоров и нарушения университетской автономии его стены демонстративно покинули более 130 профессоров и преподавателей. Среди них – В. И. Вернадский, Н. Д. Зелинский, П. Н. Лебедев, В. И. Пичета, А. А. Реформатский, К. А. Тимирязев, Ф. Ф. Фортунатов, С. А. Чаплыгин. В кон. 1917 Моск. ун-т стал гос. вузом. В 1919 в нём создан один из первых в стране рабочих ф-тов (носил имя М. П. Покровского, оставался в составе МГУ до 1936). На деятельности ун-та тяжело отразился раскол общества в ходе революции. Часть студентов и известных учёных, не принявших новые политич. порядки, были вынуждены покинуть МГУ. Определённый ущерб причинили и реорганизации 1920–1930-х гг., направленные на увеличение числа специалистов. Из ун-та были выведены медицинский, советского права и химический (временно) ф-ты, а на их базе созданы самостоят. вузы. В ин-ты были преобразованы геологич., минералогич. и географич. отделения на естеств. ф-тах. На основе гуманитарных ф-тов в 1931 открылся Моск. ин-т философии, литературы и истории, слившийся вновь с МГУ только в 1941. Были допущены перегибы и в организации учебного процесса: вводился «бригадно-лабораторный метод» (отменён в 1932) обучения, по которому отменялись лекции, проработка материала проводилась студенч. бригадами из 3–5 чел., индивидуальный экзамен заменялся коллективными отчётами бригад. В 1930–50-е гг. идеологич. и адм. диктат со стороны властей препятствовал свободе творчества; ограничивались контакты с зарубежными науч. центрами. Мн. учёные подверглись необоснованным репрессиям, целые направления исследований, особенно в обществ. науках, филологии, кибернетике, биологии, были свёрнуты. Несмотря на это, университетская наука в целом достигла в 1920–30-е гг. значит. результатов. Св. 30 профессоров и науч. сотрудников стали академиками АН СССР.
За годы Вел. Отеч. войны в МГУ выполнено более 3 тыс. науч. разработок. В их числе: совершенствование самолётостроения и управления мор. судами, обоснование теории точности арт. стрельбы и стрельбы по площадям, обеспечение сигналов точного времени для всей страны, изобретение взрывчатых веществ. В мед. практику был введён тромбин; начались работы по исследованию урана; геологи обнаружили в Ср. Азии крупнейшие месторождения вольфрама, способствовали освоению «Второго Баку»; географы обеспечивали Красную Армию картографич. материалом и т. д. В документах Нюрнбергского и Токийского воен. трибуналов нашли отражение разработки юристов МГУ, напр. об индивидуальной уголовной ответственности быв. фашистских главарей.
В разное время в ун-те преподавали или учились: математики и механики – П. С. Александров, В. В. Голубев, Д. Ф. Егоров, М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров, Н. Н. Лузин, И. Г. Петровский (в 1951–73 ректор), Л. С. Понтрягин, И. И. Привалов, С. Л. Соболев, В. В. Степанов, А. Н. Тихонов, О. Ю. Шмидт; физики – В. К. Аркадьев, Л. А. Арцимович, Н. Г. Басов, Н. Н. Боголюбов, С. И. Вавилов, В. И. Векслер, А. А. Власов, Я. Б. Зельдович, И. В. Курчатов, Г. С. Ландсберг, Л. И. Мандельштам, А. С. Предводителев, Д. В. Скобельцын, Р. В. Хохлов; химики – А. А. Баландин, С. И. Вольфкович, В. А. Каргин, А. Н. Несмеянов (в 1948–51 ректор), А. В. Новосёлова, П. А. Ребиндер, А. Н. Фрумкин, Н. М. Эмануэль; географы – Н. Н. Баранский, А. А. Борзов, К. К. Марков, В. Н. Сукачёв, И. С. Щукин; геолог А. Д. Архангельский; геохимики – Н. В. Белов, А. А. Богданов, А. П. Виноградов; палеонтолог Ю. А. Орлов; биологи и почвоведы – А. Н. Белозерский, Л. А. Зенкевич, Н. К. Кольцов, А. И. Опарин; историки – А. В. Арциховский, Р. Ю. Виппер, В. П. Волгин, Б. Д. Греков, А. А. Губер, Н. М. Дружинин, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова, С. Д. Сказкин, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин; искусствоведы – В. Н. Лазарев, А. А. Фё- доров-Давыдов; филологи – Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. В. Виноградов, Н. К. Гудзий, Р. М. Самарин, Д. Н. Ушаков; философы – В. Ф. Асмус, Э. В. Ильенков, Б. М. Кедров, А. Ф. Лосев; юристы – М. Н. Гернет, П. Е. Орловский, А. Н. Трайнин; психологи – А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн; экономисты – А. Я. Боярский, В. С. Немчинов, К. В. Островитянов и др.; 11 лауреатов Нобелевской пр.: А. А. Абрикосов, В. Л. Гинзбург, М. С. Горбачёв, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Б. Л. Пастернак, А. М. Прохоров, А. Д. Сахаров, Н. Н. Семёнов, И. Е. Тамм, И. М. Франк.
Ун-т является крупнейшим инновац. центром. Первый в стране Науч. парк (создан в 1992), трансформирующий науч. достижения в высокие технологии, включает св. 50 науч.-технич. компаний гл. обр. в области химии и новых материалов, биотехнологии, фармацевтики, экологии и рационального природопользования, произ-ва науч. оборудования. В 2006–07 в рамках нац. проекта «Образование» в МГУ разработаны учебно-методич. комплексы 67 магистерских программ на базе принципов инновац. образования. МГУ – единственный вуз, регулярно запускающий свои науч.-образоват. спутники: «Татьяна-1» (2005), «Татьяна-2» (2009), «Ломоносов» (2011). В 2008 введены в строй супервычислит. комплексы «Чебышев» и Blue Gene/P.
В 2009 принят федеральный закон, регулирующий деятельность двух ведущих вузов России – МГУ и СПбГУ. Законом зафиксирован особый статус МГУ как уникального научно-образоват. комплекса. Это предполагает обучение по самостоятельно устанавливаемым образоват. стандартам, выдачу дипломов собств. образца, финансирование отд. строкой гос. бюджета. Закон отменил автономию ун-та и выборность ректора (сохранялись с 1804); правом назначать, переназначать либо досрочно освобождать ректора наделён Президент РФ.
В составе МГУ (2010): 40 ф-тов, 15 науч. ин-тов, в т. ч. НИИ механики, НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, НИИ физико-химич. биологии им. А. Н. Белозерского, Гос. астрономич. ин-т им. П. К. Штернберга, НИИ и музей антропологии им. Д. Н. Анучина, Н.-и. вычислит. центр; ок. 20 науч. центров, в т. ч. Междунар. учебно-науч. лазерный центр, Научно-образоват. центр по нанотехнологиям, Междунар. учебно-науч. биотехнологич. центр, Франко-рус. центр по прикладной математике и информатике им. А. М. Ляпунова, Специализир. учебно-науч. центр (школа- интернат им. А. Н. Колмогорова) и др.; более 500 кафедр и лабораторий, 6 филиалов, Фундам. б-ка, музеи: зоологический, землеведения, истории МГУ; издательство, типография. МГУ издаёт «Бюллетень Московского общества испытателей природы» (с 1829, 2 серии), газ. «Московский университет» (с 1925; назв. менялись), ж. «Вестник Московского университета» (с 1946, 26 серий), учебную, учебно-методич., науч. и худож. лит-ру. Среди профессоров ун-та – св. 300 д. чл. и чл.-корр. РАН и отраслевых академий, в т. ч. Д. В. Аносов, Н. Ф. Бакеев, В. В. Воеводин, А. А. Гусейнов, Ю. А. Золотов, В. П. Маслов, Е. И. Моисеев, В. А. Садовничий (ректор с 1992), Д. В. Ширков, В. Л. Янин.
В 1991 МГУ включён в Гос. свод особо ценных объектов культурного наследия народов Рос. Федерации. Обучаются 40 тыс. студентов (2011).
Первоначально ун-т размещался в здании, находившемся на Красной пл., на месте совр. Историч. музея. Спец. здание для Моск. ун-та было построено на углу улиц Большая Никитская (в 1920–1992 ул. Герцена) и Моховой (в 1961–90 часть просп. Маркса) в 1782–93 (классицизм, арх. М. Ф. Казаков). Пострадавшее при пожаре 1812 здание было перестроено в 1817–19 арх. Д. И. Жилярди (барельеф в портике – Г. Т. Замараев), который значительно изменил решение гл. фасада (особенно его центр. части), придав ему облик, характерный для рус. ампира. В 1833–37 на противоположном углу Моховой и Большой Никитской улиц построено (на основе строений усадьбы 18 в.) новое здание ун-та с университетской ц. Мученицы Татианы (поздний классицизм, арх. Е. Д. Тюрин). В 1919 церковь была закрыта; здание использовалось как клуб, студенч. театр (с 1958). В 1995 церковь воссоздана как домовый храм Мученицы Татианы при МГУ. В нач. 20 в. на том же участке построено здание б-ки (эклектика; арх. К. М. Быковский), а также корпуса вдоль Большой Никитской ул. В 1949–70 возведён ансамбль- комплекс ун-та на Ленинских (Воробьёвых) горах. Главное здание (1949–53, архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, инж. В. Н. Насонов) – сложная высотная композиция – включает, наряду с учебными и адм. помещениями, клубную часть (мозаика в актовом зале – худ. П. Д. Корин), общежития, квартиры преподавателей и др. Перед клубной частью – памятник М. В. Ломоносову (бронза, 1953, арх. Н. В. Томский). Университетский комплекс включает (2010) св. 1 тыс. зданий и продолжает развиваться, появляются новые ф-ты, учебные центры и т. д. В янв. 2005 открыто здание Фундам. б-ки МГУ на Ломоносовском просп., в сент. 2007 – Первый учебный корпус гуманитарных ф-тов (историч., филос., гос. управления и политологии), в 2009 завершено строительство Научно-образоват. мед. центра.
Исторические источники:
Шевырев С.П. История имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею, 1755–1855. М., 1855. М., 1998;
Биографический словарь профессоров имп. Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 г., по день столетнего юбилея января 12-го 1855 г. М., 1855. Т. 1–2;
История Московского университета. М., 1955. Т. 1–2;
Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. М., 1962–1963. Т. 1–3;
Ректоры Московского университета: (биографический словарь) / Сост. В. В. Ремарчук. М., 1996.