Московский университет М.В. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к И.И. Шувалову, легли в основу проекта Московского университета. На чтение: 4 минуты

ЛОМОНОСОВ - ШУВАЛОВУ

Письмо М.В.Ломоносова И.И.Шувалову об учреждении Московского университета (19 мая - 19 июля 1754)

«Милостивый Государь Иван Иванович.

Полученным от Вашего Превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно к истинной пользе и славе отечества. …Принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского Университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное Вашему Превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект наберется. Остал[ь]ную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание Университетской Библиотеки, нежели зделав ныне скудной и уской план по скудости ученых, после как размножатся оной снова переделывать и просить о прибавке суммы.

2) Профессоров в полном Университет меньше двенатцати быть не может, в трех факультетах.

В Юридическом три:

I. Профессор всей юриспруденции вообще, которой учить должен натуральныя и народныя права, также и узаконения Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции Российской, которой кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренния государственныя права.

III. Профессор политики, которой должен показывать взаимныя поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшия веки и как состоит в нынешнее время.

В Медицинском 3 же.

I.Доктор и профессор химии.

II.Доктор и профессор натуральной истории.

III.Доктор и профессор анатомии.

В Философском шесть.

I. Профессор философии.

II. --------- физики.1

III. --------- оратории.

IV. --------- поезии.2

V. --------- истории.3

VI. --------- древностей и критики.4

3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О ея учреждении хотел бы я кратко здесь предложить, но времени краткость возбраняет.

Не в указ Вашему Превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целой полной план предложить могу.

Непременно с глубоким высокопочитанием пребываю Вашего Превосходительства

всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов.

Полностью: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.-Л., 1950-1983

ШУВАЛОВ - СЕНАТУ

В Правительствующий Сенат покорное доношение Каммергера и Кавалера И.И.Шувалова.

Как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, довольно известно.

Свидетельство видимое нашего века от Бога дарованного к благополучию нашей Империи Государя Императора Петра Великого . Премудрый сей Государь божественным своим предприятием исполнение имел чрез науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена разум превосходящие дела…

Установленная здесь Государем Петром Великим Санктпетербургская Академия, которую наша Всемилостивейшая Государыня, Божиею милостию нами царствующая, между многими к благополучию своих подданных милосердиями, не малою суммою против прежняго к вящей пользе их размножению и одобрению наук и художеств пожаловать изволила.

Сия Академия со славою у иностранных и с пользою здешнею свои плоды производит.

Но пространная Ея Императорского Величества Империя не может довольствоваться одним оным ученым корпусом; ибо за дальностию, как дворяна, так и разночинцы к приезду в Санктпетербург многия имеют препятствии, хотя первые к надлежащему воспитанию и научению к службе Ея Императорского Величества, кроме Академии, в Сухопутном и Морском Кадетских Корпусах в инженерстве и артиллерии открытый путь имеют; но для учения высшим наукам желающим дворянам или тем, которые в вышереченныя места для каких либо причин не записаны, и для генеральнаго учения разночинцам за нужное нахожу покорно представить Правительствующему Сенату мое мнение о учреждении в Москве Университета для дворян и разночинцев по примеру Европейских Университетов, где всякаго звания люди свободно наукою пользуются и две гимназии, одну для дворян, другую для разночинцев, кроме крепостных людей.

Установление онаго Университета в Москве тем способнее быть кажется: 1. великое число в ней живущих дворян и разночинцев; 2. положение онаго среди Российскаго Государства, куда из округ лежащих мест способно приехать можно; 3. содержание всякаго не стоит многаго иждивения; 4. почти всякой имеет у себя родственников и знакомых, где себя квартирою и пищею содержать может; 5. великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не токмо учить науки не могут, но и сами тому никакого начала не имеют и только младыя лета учеников, лучшее время к учению пропадает, умалчивая о великой плате, которая безполезно им дается.

Все почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу Ея Императорского Величества, а иные не имея знания в науках или по необходимости не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали.

Такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены будут…

И я весьма щастливым себя почту, естьли моим представлением подам причину к разсуждению и установлению толь нужнаго и полезнаго дела, которое несумненно к общему нашему благополучию и славе служить будет.

подлинное подписал Ея Императорскаго Величества

Действительный Каммергер и Кавалер Иван Шувалов.

слушано Июля 19 дня, 1754 года

Доношение об учреждении в Москве университета и двух гимназий (19 июля 1754). Полностью

ИМПЕРАТРИЦА - РОССИИ

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ

ЕЛИСАВЕТЪ ПЕРВАЯ, ИМПЕРАТРИЦА

И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не только Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель… Сему, последуя, из наших истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше желание и воля состоит в произведении народного благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к совершенному нашему удовольствию прилежность свою и труд в общенародную пользу прилагали; но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло изкореняется, то следовательно нужна необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук, возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат наш, и признав за весьма полезное к общенародному благополучию, всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением проэкта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял: как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чем свидетельство видимое нашего века от бога дарованного… А чтоб сие вновь предпринятое дело доброй и скорой успех имело с надлежащим порядком, без малейшаго потеряния времени; того для всемилостивейше мы повелели над оным университетом и гимназиями, быть двум кураторам, упомянутому изобретателю того полезного дела действительному нашему камергеру и кавалеру Шувалову и статскому действительному советнику Блюментросту, а под их ведением директором коллежскому советнику Алексею Аргамакову; а для содержания в оном университете достойных профессоров и в гимназиях учителей, и для прочих надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше мы определили довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка быть не могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание определенных кураторов, которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено, и чрез искуснейших профессоров науки в нашей империи распространялись и в цветущее состояние приходили, чего мы к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того всех находящихся в оном университете, высочайшею нашею протекциею обнадеживаем; а кои особливую прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред другими с отменными авантажами в службу определены будут; и об оном для всенароднаго известия сие наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем сим и публикуется. На каком же основании оному учрежденному в Москве университету и гимназиям, и в них профессорам и учителям, и во скольких классах быть надлежит, о том публиковано будет впредь регламентом, со внесением в оной всего, что потребно для лучшаго установления онаго университета и гимназии.

Проект об учреждении Московского университета (1755). Полностью

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА - 1755

Январь, 12

Императрица Елизавета Петровна подписала в день памяти св. Татианы (именины матери И.И. Шувалова) «Проект об учреждении Московского университета». Согласно Проекту университет состоял из трёх факультетов: юридического, медицинского и философского, всего в количестве 10 кафедр, каждую из которых занимал один профессор.

Штатная сумма, выплачиваемая ежегодно на содержание университета, составляла 10 тыс. рублей.

Университет получал ряд привилегий. Он находился под покровительством императрицы и подчинялся непосредственно ведению Сената; все «чины университета» без ведома кураторов и дирекции не были подсудны никакому суду, кроме университетского; дома их освобождались от «постоев и всяких полицейских тягостей». В тоже время среди данных привилегий отсутствовало право «производить в градусы», т.е. присуждать учёные степени. В университет могли поступать выходцы из всех сословий, за исключением помещичьих крестьян (но и им могло быть предоставлено это право, если помещик соглашался дать будущему студенту вольную и обеспечивать его из своих средств на время обучения).

Директором Московского университета назначен А.М. Аргамаков.

Здание Аптекарского дома, где разместился университет, вместило все университетские подразделения: библиотеку, «физическую камеру», анатомический театр, химическую лабораторию, обсерваторию, типографию, книжную лавку (с бумажным магазином). В нём читались лекции, жили казённокоштные студенты, работала администрация. Первый университетский дом был разобран в 1874 г. На этом месте теперь находится Государственный Исторический музей.

Январь, 24

Указ «Об учреждении Московского университета и двух гимназий» обнародован Сенатом и вступил в силу.

Февраль, 14

По просьбе куратора И.И. Шувалова президент Императорской Санкт-Петербургской АН К.Г. Разумовский приказал перевести из академической гимназии в Московский университет магистров А.А. Барсова (первый лектор математики), Н.Н. Поповского (профессор российского красноречия) и Ф.Я. Яремского (преподаватель русского и латинского языков).

Февраль, 17

В дар университету горнопромышленник Н.А. Демидов передал часть своей коллекции минералов (собрание минералов проф. И. Генкеля, у которого во Фрейбурге учился М.В. Ломоносов), составившую основу университетского минералогического кабинета.

Март, 16

Директор Московского университета А.М. Аргамаков сообщил в Императорскую Санкт-Петербургскую АН, что императрица пожаловала 4000 рублей на университетскую библиотеку, и просил совета по приобретению книг. Академикам поручено подготовить списки книг – каждому в своей области знания. К 20 марта списки были собраны.

Март, 20

На заседаниях Конференции Императорской Санкт-Петербургской АН по просьбе директора Московского университета А.М. Аргамакова рассматривался вопрос о помощи университету в приобретении оборудования для физического кабинета.

Апрель, 26

Торжественная церемония открытия (инаугурация) университета.

Апрель, 28

От куратора И.И. Шувалова к директору Московского университета А.М. Аргамакову поступили «Инструкция» и «Регламент московской гимназии», определявшие правила приёма и порядок обучения в гимназиях при Московском университете.

Среди первых принятых учеников были М.И. Афонин (будущий профессор университета), В.И. Баженов и И.Е. Старов (будущие архитекторы), Н.И. Новиков и Д.И. Фонвизин (будущие писатели), Г.А. Потёмкин, Я.И. Булгаков, А.И. Морков (будущие государственные и общественные деятели).

Май, 25

Поступление в университет 6 студентов, переведённых из Славяно-греко-латинской академии. В их числе С.Г. Зыбелин и П.Д. Вениаминов (будущие профессора Московского университета).

Июль, 1

Начало занятий со студентами в Московском университете. Университет открылся в составе одного философского факультета, на котором преподавались естественные и гуманитарные (история и философия) науки. Юридический и медицинский факультеты практически бездействовали из-за отсутствия преподавателей.

Сентябрь - октябрь

Завершён первый набор казённокоштных студентов численностью 30 человек, определённый Проектом. Жалование студента составляло 40 рублей в год.

Октябрь, 31

Указ Сената о приобретении для университета дома П.И. Репнина на Моховой улице. Это здание находилось на углу улиц Моховой и Никитской, в том месте, которое сейчас занимает Старое здание университета.

По материалам сайта МГУ

Обложка: Эмблема Императорского Московского Университета

Источник: http://aprilpublish.ru