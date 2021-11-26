КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ - в 1797-1921 годах одно из четырёх высших богословских учебных заведений Русской православной церкви.

Пред­ше­ст­вен­ни­цей КДА бы­ла Ка­зан­ская ар­хие­рей­ская сла­вя­но-ла­тин­ская шко­ла, ос­но­ван­ная в 1723 году и пре­об­ра­зо­ван­ная в 1733 году в се­ми­на­рию. В 1797 году Ка­зан­ской и Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ным се­ми­на­ри­ям имен­ным ука­зом императора Пав­ла I был при­сво­ен ста­тус ака­де­мий. В 1818 году за­кры­та с це­лью про­ве­де­ния ре­ви­зии, по­сле ко­то­рой Свя­тей­ший Си­нод ос­та­вил в Ка­за­ни толь­ко се­ми­на­рию, сде­лав её под­от­чёт­ной Московской ака­де­мии. В 1842 году се­ми­на­рия вновь пре­об­ра­зо­ва­на в ака­де­мию.

Важ­ней­шую осо­бен­ность КДА, ко­то­рая на­хо­ди­лась в цен­тре об­лас­тей с ино­вер­че­ским на­се­ле­ни­ем, со­став­ля­ло её мис­сио­нер­ское от­де­ле­ние, от­кры­тое в 1854 году. Здесь пре­по­да­ва­лись араб­ский, ту­рец­кий, та­тар­ский, мон­голь­ский и кал­мыц­кий язы­ки, эт­но­гра­фия, ис­то­рия и об­ли­че­ние ис­ла­ма и ла­ма­из­ма, ис­то­рия рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва сре­ди на­ро­дов Вос­то­ка, мис­сио­нер­ская пе­да­го­ги­ка. В середине 1850-х годов в ака­де­мию пе­ре­да­но ру­ко­пис­ное со­б­ра­ние Со­ло­вец­ко­го Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря.

В 1917 году под уг­ро­зой пре­кра­ще­ния су­ще­ст­во­ва­ния КДА её со­вет пы­тал­ся пре­об­ра­зо­вать ака­де­мию в бо­го­слов­ский факультет Ка­зан­ско­го университета , од­на­ко боль­ше­ви­ст­ские вла­сти не до­пус­ти­ли слия­ния КДА с университетом. В 1921 году за­ня­тия в Ка­зан­ской ака­де­мии пре­кра­ти­лись. В мар­те 1921 года ряд пре­по­да­ва­те­лей ака­де­мии за на­ру­ше­ние дек­ре­та об от­де­ле­нии церк­ви от го­су­дар­ст­ва бы­ли аре­сто­ва­ны. В но­яб­ре то­го же го­да ака­де­мическая кор­по­ра­ция ор­га­ни­зо­ва­ла Бо­го­слов­ский институт, од­на­ко он про­су­ще­ст­во­вал ме­нее го­да.

В КДА во 2-й половине XIX - начале XX веков сло­жи­лись на­учные шко­лы ис­ла­мо­ве­де­ния ( Н. И. Иль­мин­ский , Е. А. Ма­лов, М. А. Ма­ша­нов, Н. Ф. Ка­та­нов), буд­до­ло­гии (А. А. Боб­ров­ни­ков, В. В. Ми­ро­твор­цев), цер­ков­но­го пра­ва (А. С. Пав­лов, И. С. Берд­ни­ков, П. Д. Ла­пин), русской цер­ков­ной ис­то­рии (А. П. Ща­пов, П. В. Зна­мен­ский, И. М. По­кров­ский, Ф. В. Бла­го­ви­дов и др.), фи­ло­ло­гии (И. Я. Пор­фирь­ев, А. А. Ца­рев­ский), дог­ма­тического бо­го­сло­вия (Е. А. Буд­рин, П. П. По­но­ма­рёв), Свя­щен­но­го Пи­са­ния (П. А. Юн­ге­ров, М. И. Бо­го­слов­ский), фи­ло­со­фии (В. А. Сне­ги­рёв, В. И. Не­сме­лов), биб­лей­ской ис­то­рии (Я. А. Бо­го­род­ский), цер­ков­ной ар­хео­ло­гии (Н. Ф. Крас­но­сель­цев, А. А. Дмит­ри­ев­ский, В. А. Нар­бе­ков). КДА из­да­ва­лись жур­на­лы «Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник» (с 1855 года); «Из­вес­тия по Ка­зан­ской епар­хии» (с 1867 года), «Ино­род­че­ское обо­зре­ние» (1912-1916 годы).

В 1997 году вос­соз­да­на Ка­зан­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия.

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