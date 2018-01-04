Как появилась буква «Ё» Буква «ё» в русском языке привлекает большое внимание, потому что представляет собой самое позднее изменение в русском алфавите, если не считать орфографической реформы 1918 года. Обращаем внимание, что наше повествование носит несколько упрощённый (относительно научного) характер, чтобы дорогой читатель, не посвящённый в тонкости лингвистики, сумел всё понять. Загадочное явление Большинство нововведений в области орфографии, начиная с петровских времён, лингвисты прослеживают достаточно хорошо. А вот с буквой «ё» всё очень загадочно. Её история окружена легендами и домыслами. Кроме того, использование буквы «ё» всё ещё не является обязательным, она как бы «не легализована». Н.М. Карамзин Буква «ё» появляется в конце XVIII века.... На чтение: 1 минута

Буква «ё» в русском языке привлекает большое внимание, потому что представляет собой самое позднее изменение в русском алфавите, если не считать орфографической реформы 1918 года. Обращаем внимание, что наше повествование носит несколько упрощённый (относительно научного) характер, чтобы дорогой читатель, не посвящённый в тонкости лингвистики, сумел всё понять.

Загадочное явление

Большинство нововведений в области орфографии, начиная с петровских времён, лингвисты прослеживают достаточно хорошо. А вот с буквой «ё» всё очень загадочно. Её история окружена легендами и домыслами. Кроме того, использование буквы «ё» всё ещё не является обязательным, она как бы «не легализована».

Н.М. Карамзин

Буква «ё» появляется в конце XVIII века. Традиционно её появление связывалось с деятельностью великого русского историка Николая Карамзина. На самом же деле он был тем человеком, который стал активно использовать эту букву, а вот ввести ее, как ныне считается, предложила современница Карамзина княгиня Екатерина Дашкова, возглавлявшая Императорскую академию наук и бывшая сподвижницей Екатерины Великой.

Для чего

Зачем же понадобилось вводить букву «ё»? Ведь и сейчас многие продолжают писать не «ё», а «е». Примерно в XIII–XIV веках в русском языке произошло изменение: звук «э» превратился в звук «о», если дальше в слове не было мягкого согласного звука. Как, например, в словах «ель» и «ёлка» (а не «елка» – «[йэ]лка»).

Е.Р. Дашкова

Ещё один любопытный момент – почему «ё» всегда под ударением (за исключением некоторых заимствованных или в словах с двумя и боллее корнями). Дело в том, что превращение звука «э» в звук «о» происходило как раз под ударением, без иных особых закономерностей. Хотя в некоторых русских говорах до сих пор «ё» встречается в безударном положении, как в слове «будёт».

Но при чём тут Дашкова? Она как раз обратила пристальное внимание на то, что в словах, пишущихся с буквой «е», последняя обозначает как звук [э], так и [о]. В новгородских берестяных грамотах, кстати, авторы иногда жертвовали мягкостью звука и писали букву «о», как в слове «чотыре» вместо «четыре». А вот звук, обозначавшийся буквой «ѣ» («ять»), произносился иначе, чем мы читаем теперь, и не переходил из «э» в «о». Так, гимназистам XIX века приходилось запоминать более сотни слов, в которых нужно было использовать «ять». Тогда никто не додумался предложить, что если перед твёрдым согласным звуком читается «о» («лёд» – ль[о]д, «тёрка» – ть[о]рка), то надо писать «е», а если читается «э» («печенье» – пь[э]ченье, «лес» – ль[э]с), то надо писать «ять». А потом случилась орфографическая реформа 1918 года, и «ять» просто исчез из письменной речи. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ .

Расставим точки над «ё»

Существуют две популярные версии о происхождении точек над буквой «ё». Первая – красивая, вторая – правдивая. Согласно первой версии, княгиня Дашкова прочитала эту букву на бутылке французского вина «Moёt & Chandon». Такой буквы во французском языке нет, а две точки используются для указания, что данная гласная должна читаться сама по себе, а не как часть дифтонга (звука, артикуляция которого включает переход от одного гласного звукотипа к другому). Согласно второй версии, Дашкова заимствовала две точки из немецкого языка, где они называются умляутом – значком, показывающим, что перед читателем не просто известная буква, а такая, которую стоит (условно) прочитать смягчённо и смешать с «е». Но в итоге русское «ё» отличается тем, что это самостоятельная буква, а не «е» с дополнительным значком. Более того, звук, который обозначает буква «ё», скорее связан с буквой «о» и стоит в одном ряду таких фонетических пар, как: я/а ([й а ]/[ а ]), ю/у ([й у ]/[ у ]), е/э ([й э ]/[ э ]), ё/о ([й о ]/[ о ]).

Быть может, если бы Дашкова придумала поставить две точки над буквой «о», история буквенного обозначения звука [йо] сложилась бы иначе и подобная буква не вызывала бы сомнений и споров относительно её употребления…