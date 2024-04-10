8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Петербургская Академия наук и М.В. Ломоносов

Курмачева М.

Книга посвящена истории создания центра русской науки — Академии наук. Автор показывает значение Академии в становлении и развитии отечественной науки.Особое место отведено периоду в жизни Академии, связанному с деятельностью великого русского ученого М. В. Ломоносова. Автор рассказывает о жизни и деятельности ученого, приводит интересные биографические сведения, дает характеристику его трудов.