ВТОРАЯ КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1733-1743)

Географическая экспедиция, совершенная русскими моряками во второй четверти XVIII века вдоль арктического побережья Сибири к Японии и Америке.

В экспедиции участвовали 9 морских и сухопутных отрядов, перед которыми были поставлены разные задачи: исследование арктического побережья Сибири, Курильских островов, составление подробных географических, этнографических и геологических описаний обширных территорий от оз. Байкал до побережья Тихого океана, а также разведка морских путей в Японию и Америку. Планированием экспедиции занимался датский мореплаватель В. Беринг. Его проект был одобрен Сенатом. Всего в экспедиции приняло участие несколько тысяч человек, из них 550 вошли в исследовательские отряды. Специально для плавания было построено несколько кораблей. Именно морская часть экспедиции получила наименование Великой Северной экспедиции, поскольку поставленные ей задачи были поистине грандиозны.

Целью отряда во главе с В.Берингом стал поиск пути в Северную Америку. Для этого летом 1740 г. было построено два пакетбота «Святой Петр» и «Святой Павел», первый из них возглавил сам капитан-командор, а второй - его многолетний помощник А.И. Чириков.

Трагическая гибель В.Беринга и удача А.И. Чирикова

По указанию В. Беринга к берегам Камчатки был отправлен корабль «Святой архангел Гавриил» во главе с И.Ф. Елагиным для подготовки базы. Елагин успешно справился с поставленной задачей: были построены склады и жилые помещения. Вскоре в Авачинскую бухту прибыли беринговские «Святой Петр» и «Святой Павел», из-за чего основанное поселение было названо Петропавловским острогом (впоследствии Петропавловск-Камчатский). Затем экспедиция достигла побережья Аляски, открыла часть Шумагинских и Алеутских островов. После зимовки последовало новое мореплавание двух кораблей, ставшее последним для В. Беринга. Из-за непогоды корабли потеряли друг друга. Страдавший от нехватки продовольствия экипаж во главе с Чириковым все-таки нашел путь назад и добрался до Камчатки. Тем временем «Святой Петр» Беринга достиг побережья Северной Америки, но вскоре попал в жесточайший шторм, продолжавшийся несколько недель, среди моряков вспыхнула цинга. Корабль получил тяжелые повреждения, но, в конце концов, ему удалось достигнуть берега, где В.Беринг так и не смог пережить зимовку, скончавшись в декабре 1741 г. (остров впоследствии получил его имя). Из 77 человек выжить удалось лишь 46. Из остатков корабля было построено небольшое судно, на котором лишь в августе 1742 г. морякам удалось достичь Петропавловского острога. В 1743 г. деятельность Второй Камчатский экспедиции была прекращена.

Другие путешественники и результаты отдельных экспедиций

Среди других участников экспедиции была целая плеяда выдающихся российских путешественников. Можно упомянуть естествоиспытателя С.П. Крашенниникова, зачисленного во 2-ой академический отряд. В 1733-1737 гг. он собирал ботанические, этнографические и др. материалы в Сибири, затем отправился к берегам Камчатки, где его судно потерпело кораблекрушение. До 1741 г. исследовал Камчатку самым подробным образом, став во многом первооткрывателем края.

В экспедиции также приняли участие полярные мореплаватели братья Д.Я. и Х.П. Лаптевы, исследовавшие побережье Северного Ледовитого океана. В честь признания заслуг братьев их именем было названо море. Под началом Х.П. Лаптева также служил С.И. Челюскин, описавший северо-западное побережье Таймырского полуострова, выявив при этом его северную часть, позднее получившую его имя (мыс Челюскина).

В результате деятельности Второй Камчатской экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, Камчатки, открыты и нанесены на карту Южные Курильские и частично Алеутские острова, доказано отсутствие наличия каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой и подтверждено существование пролива между Азией и Америкой. Был собран серьезный научный материал по этнографии, геологии, серьезно уточнены географические карты региона.

К сожалению, из-за пожара в Тобольске в 1787 г. пострадали многие материалы, полученные во время экспедиции, но в настоящее время продолжаются исследования, посвященные ей.