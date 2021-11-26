ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Андрея Ивановича сохранились отрывочные данные. Известно, что рдился он в 1704 г. Выходец из дворян.

В 1721 г. начал обучение в Академии Морской гвардии в молодой столице Российского государства. Здесь он изучал «плоскую навигацию». Как штурманский ученик практиковался на Балтийском море.

В ноябре 1731 г. сдал экзамены на подштурмана комиссии, в которую входили В.В. Прончищев, П. Ласиниус и И.М. Кошелев. В 1733 г. получил официальное назначение подштурманом.

В составе экспедиции

В 1733 г. В. назначили в состав Великой Северной экспедиции. Он вошел в Двинско-Обский отряд лейтенанта С.В. Муравьева. Группа должна была изучить и описать северный берег от устья Печоры до устья Оби.

В 1734 г. экспедиция совершила плавание по Белому и Баренцеву морям и оказалась в проливе Югорский Шар, затем – в Карском море, подойдя к о-вам западнее пол-ва Ямал. Были описаны оба берега Югорского Шара, Байдарацкой губы в Карском море и западный берег пол-ова Ямал.

Летом 1736 г. В. в составе исследовательского отряда отправился к Долгому Острову в Баренцевом море, пройдя по проливу Югорский Шар к низовью р. Кара. В сентябре было принято решение оставить корабли на зимовку, для чего был сформирован отряд из десяти человек, который возглавил В.

Летом следующего года экспедиция совершила плавание от Кары к устью р. Оби, проследовав по проливу между пол-вом Ямал и Белым о-вом. На этот раз были подготовлены описание и карта берегов Северного Ледовитого океана от р. Печоры до Оби.

С января 1738 г. – штурман. Направлен в Пустозерск из-за ссоры между членами группы как свидетель. В

Дальнейшая карьера

В 1739 г. завершилась работа В. на дальних берегах. Он возвратился в Санкт-Петербург и приступил к службе на Балтике. С декабря 1741 г. – мичман. В 1747 – 1749 гг. руководил «Штурманом», обеспечивавшем работу почты по маршруту Кронштадт – Любек.

С октября 1751 г. – лейтенант, с марта 1756 г. – капитан-лейтенант, с августа 1760 г. – капитан 3-го ранга. Дальнейшие сведения о биографии В. отсутствуют.