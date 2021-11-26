ЩЛЁЦЕР Август Людвиг (August Ludwig (von) Schlozer)

Историк, филолог.

Получил образование в Виттенбергском (богословский факультет) и Геттингенском университетах. С 1761 служил в Петербурге. С 1762 – адъюнкт, с 1765 – ординарный профессор истории академии наук. В 1767 вернулся в Германию, с 1770 – профессор Геттингенского университета.

В России занимался изучением источников. Вместе с переводчиком С. Башиловым издал «Русскую Правду», Судебник Иоанна III , две первые части Никоновской летописи . Сразу оценил значение русских летописей для изучения российской и европейской истории. В центре внимания ученого оказались источниковедческие проблемы русского летописания.

Главной работой историка считается труд «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Щлёцером» (СПб., 1809-1819). Щлёцер считал, что главной задачей исследователя является восстановление первоначального текста летописи. Разночтения в списках связывал с ошибками переписчиков. Восстановленный текст следовало истолковать и проверить на соответствие другим источникам и известным фактам. В своей источниковедческой концепции русского летописания Щлецер не учитывал того, что летописи создавались и правились из-за разных мотивов и часто намеренно, а не только из-за ошибок. Тем не менее именно его методика источниковедческого анализа стала основой для изучения летописей до появления работ А.А. Шахматова . Содействовал публикации трудов В.Н. Татищева . Является автором ряда обзорных сочинений по русской истории. Считается одним из основателей «норманизма».

Сочинения:

Изображение российской истории. СПб., б/г;

Нестор Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Щлёцером. Ч. 1-3. СПб., 1809-1819.