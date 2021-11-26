ЩЛЁЦЕР Август Людвиг (August Ludwig (von) Schlozer)
Историк, филолог.
Получил образование в Виттенбергском (богословский факультет) и Геттингенском университетах. С 1761 служил в Петербурге. С 1762 – адъюнкт, с 1765 – ординарный профессор истории академии наук. В 1767 вернулся в Германию, с 1770 – профессор Геттингенского университета.
В России занимался изучением источников. Вместе с переводчиком С. Башиловым издал «Русскую Правду», Судебник Иоанна III, две первые части Никоновской летописи. Сразу оценил значение русских летописей для изучения российской и европейской истории. В центре внимания ученого оказались источниковедческие проблемы русского летописания.
Главной работой историка считается труд «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Щлёцером» (СПб., 1809-1819). Щлёцер считал, что главной задачей исследователя является восстановление первоначального текста летописи. Разночтения в списках связывал с ошибками переписчиков. Восстановленный текст следовало истолковать и проверить на соответствие другим источникам и известным фактам. В своей источниковедческой концепции русского летописания Щлецер не учитывал того, что летописи создавались и правились из-за разных мотивов и часто намеренно, а не только из-за ошибок. Тем не менее именно его методика источниковедческого анализа стала основой для изучения летописей до появления работ А.А. Шахматова. Содействовал публикации трудов В.Н. Татищева. Является автором ряда обзорных сочинений по русской истории. Считается одним из основателей «норманизма».
Сочинения:
Изображение российской истории. СПб., б/г;
Нестор Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Щлёцером. Ч. 1-3. СПб., 1809-1819.