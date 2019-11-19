Рейтар Его Величества: как Ломоносов в прусской армии служил 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинская (ныне село Ломоносово в Архангельской области) родился первый крупный русский учёный-естествоиспытатель Михаил Васильевич Ломоносов Учиться, учиться и еще раз учиться... Все мы знаем историю мальчика с далекого Севера, которого любовь к знаниям и жажда учиться привели в Москву. Путь был неблизкий, три недели добирался 19-летний Михаил с рыбным санным обозом до столицы, где он мог получить хорошее образование. Зимой 1731 года началось его восхождение к вершинам знаний. Начал Ломоносов учебу в «Спасских школах». Славяно-Греко-Латинская академия была первым нашим высшим учебным заведением. Для учебы в ней у Михаила Ломоносова не хватало статусности, и он подделал... На чтение: 2 минуты

19 ноября 1711 года в деревне Мишанинская (ныне село Ломоносово в Архангельской области) родился первый крупный русский учёный-естествоиспытатель Михаил Васильевич Ломоносов

Учиться, учиться и еще раз учиться...

Все мы знаем историю мальчика с далекого Севера, которого любовь к знаниям и жажда учиться привели в Москву. Путь был неблизкий, три недели добирался 19-летний Михаил с рыбным санным обозом до столицы, где он мог получить хорошее образование. Зимой 1731 года началось его восхождение к вершинам знаний.

Начал Ломоносов учебу в «Спасских школах». Славяно-Греко-Латинская академия была первым нашим высшим учебным заведением. Для учебы в ней у Михаила Ломоносова не хватало статусности, и он подделал документы, выдав себя за отпрыска холмогорского состоятельного дворянина. Проблем в годы учебы было много: нищенское существование, разница в возрасте с одноклассниками, за что Михайло терпел насмешки от малолеток, да и отец, не понимавший тяги к знаниям, вечно укорял сбежавшего из дома сына.

М.В. Ломоносов идет в Москву

Источник: pinterest.com

Время показало, кто есть кто. На примерного ученика, учеба которого была очень успешной, обратило внимание руководство школы. За один год Михаил сумел пройти программу трех классов. Успехи в учебе способствовали тому, что его стали посылать в другие учебные заведения. С 1734 по 1736 год он успел поучиться и в Киево-Могилянской академии, и в университете при Петербургской Академии наук.

А с 1736 года Михаил Васильевич обучался химии и горному делу в немецком городе Марбурге. Здесь он провел три года, успел жениться на Елизавете-Христине Цильх, в доме которой проживал, и здесь у него родилась дочь Екатерина-Елизавета. В Марбурге он обучался таким наукам, о которых в России ещё не слышали: гидростатика, теоретическая физика, механика, аэрометрия, гидравлика. Совершенствовал немецкий, обучался итальянскому и французскому языкам, научился фехтованию, рисованию и танцам. Здесь Ломоносов начал собирать и свою библиотеку.

В 1739 году Михаил перебирается в город Фрайбург, где собирался продолжить обучение в университете. На беду, здесь у него не сложились отношения с наставником Иоганном Генкелем. Ломоносов, после того как рассорился с ним окончательно, решил завершить свое иностранное образование и вернуться на родину. На это время приходится одно событие из разряда курьёзных, которое приключилось с ним. Правда, в результате этого события Россия могла потерять одного из своих замечательных сынов.

Источник: pinterest.com

На службе у короля

Домой Ломоносов решил отправиться через Голландию водным путём. Он планировал получить помощь от барона Карла фон Кейзерлинга, курляндского дипломата на русской службе. Встреча должна была состояться в Лейпциге, но там Михаил не застал Кейзерлинга и был вынужден двигаться дальше самостоятельно. Дорога в Голландию пролегала через владения прусского короля Фридриха-Вильгельма I.

Возле города Дюссельдорфа Ломоносов на постоялом дворе встретил прусских солдат с офицером. Оказалось, что это вербовщики, набиравшие рекрутов для армии короля. Прусская методика сбора новобранцев была примитивной: вербовщикам разрешалось добиваться результата любыми способами. Кстати, подобный подход практиковали и во французской армии, что показал, например, режиссер Кристиан-Жак в замечательном старом фильме «Фанфан-Тюльпан» с Жераром Филипом в главной роли.

Н. Кисляков. Портрет М.В. Ломоносова

Источник: culture.ru

Итак, офицеру-вербовщику надо было добиться результата. Он пригласил русского студента отужинать, выпить вина. Оказалось, напоили до беспамятства, и когда Ломоносов проснулся, то обнаружил, что находится в казарме, в кармане есть даже небольшая сумма прусских денег. Михаилу рассказали, что накануне он при всех добровольно вступил в королевскую прусскую армию.

Вчерашний студент стал рейтаром (род кавалерии) в прусской армии. Михаил Ломоносов быстро понял, что единственный способ «демобилизоваться» – это побег. Времена были суровые, и наказание за дезертирство было серьезным, вплоть до смертной казни. Несколько недель пришлось ждать удобного случая. Службу новоиспеченный рейтар нес в крепости Вессель. Чтобы не навлекать на себя лишние подозрения, Ломоносов старался быть примерным солдатом. Благоприятный случай представился однажды ночью. Он переплыл крепостной ров, благо силой природа Михаила Васильевича не обделила.

Правда, сразу в Россию переправиться не удалось. Несколько месяцев Ломоносов бродил по Европе, пока в июне 1741 года не оказался на родине.

И. Федоров. Императрица Екатерина II у М.В. Ломоносова

Источник: culture.ru

Обложка: pinterest.com

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