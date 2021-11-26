ПАЛЛАС ПЕТЕР СИМОН

Образование и карьера

Петер Симон родился 22 сентября 1741 г. в Берлине. Отец – немецкий врач Симон Паллас (1694 – 1770) – профессор анатомии и главный хирург Берлинской медико-хирургической коллегии. Мать – Сусанна Лиенард, из старинной протестантской семьи эмигрантов из города Мец (Франция). В семье было трое детей.

Петер Паллас получил домашнее образование; в совершенстве знал английский, французский, латинский и греческий языки. Посещал лекции в Берлинской медико-хирургической коллегии, занимался изучением анатомии, физиологии, акушерского дела, хирургии, ботаники и зоологии.

В 1758 – 1759 гг. Петер Симон обучался в Университете Галле, в 1759 – 1760 гг. – в Геттингенском университете. В последнем он успел изучить курсы педагогики, философии, горного дела, зоологии, ботаники, сельского хозяйства, математики и физики. С 1760 г. Паллас продолжил обучение в Лейденском университете, получив в 19 лет докторскую степень по медицине за исследование кишечных глистов человека и некоторых животных.

Некоторое время он провел в Англии, изучая ботанические и зоологические коллекции. После возвращения в 1762 г. в Берлин на следующий год Паллас отправился в Голландию в поисках работы, однако его попытки не увенчались успехом.

Именно в Голландии Паллас занялся публикацией своих достижений. За свои работы он был избран в 1764 г. членом Лондонского королевского общества и академии в Риме. В 1766 г. вышли в свет «Elenchus zoophytorum» и «Miscellanea zoologica», посвященные анатомии и систематике низших животных. В этом же году по настоянию отца Петер Симон вернулся в Берлин, начав работу над «Spicilegia zoologica».

Паллас и Россия

22 декабря 1766 г. Паллас был избран действительным членом и профессором натуральной истории Петербургской Императорской Академии наук с приглашением возглавить экспедицию по исследованию природных богатств Российской империи.

30 июля 1767 г. Петер Симон вместе с женой и дочерью приехал в Санкт-Петербург. Он получил место адъюнкта Петербургской Академии наук и чин коллежского асессора.

Оренбургская физическая экспедиция

В 1768 г. Паллас возглавил первый «оренбургский отряд академической экспедиции». Отряд проследовал через территорию современной Самарской области двумя отрезками маршрута: в сентябре – октябре 1768 г. по северной ее части, а после зимовки в Симбирске – по берегу реки и по волжскому льду до Самары.

Детальное изучение природы Оренбургского края Палласом началось в июне 1769 г. Им были описаны крепости Самарской линии: Елшанская, Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская, Борская. Спустя время, в 1784 г. в работе «Описание и изображение российских произростаний» он остановился на описании природы края.

От Оренбурга Паллас продвигался вдоль правобережья Урала и до его дельты, делая длительные остановки в Уральске и крепости Калмыковой. Ученый первым после В.Н. Татищева отметил, что восточной границей дуба является Урал.

В 1773 гг. Паллас совершил еще одно путешествие по Оренбургскому краю, собрав серьезные естественно-исторические коллекции – основу музеев Санкт-Петербургской Академии и Берлинского Университета. Природные особенности, население и хозяйство Оренбургского края были освещены в трехтомном труде Паласса «Путешествия по разным провинциям Российского государства» (1771, 1773 – 1778).

П.С. Паллас – автор фундаментального труда «Флора России». Им впервые дано научное описание многих видов растений и животных.

После сорокалетнего изучения России Петер Симон Паллас вернулся в Берлин. Спустя год, 8 сентября 1811 г. он скончался.