ЛАПТЕВЫ

Ла́птевы — русский дворянский род, происходил, по преданию, от легендарного князя Редеди, чей потомок, по прозванию Лапоть, стал родоначальником семейства. Наиболее известны двоюродные братья Д. Я. и Х. П. Лаптевы — мореплаватели, исследователи Арктики, в честь которых в 1935 было названо море Лаптевых.

Харитон Прокофьевич (1700, Великие Луки — 21.12.1763, Великие Луки). В 1718 поступил на морскую службу. Участвовал в Войне за польское наследство 1733—1735. С декабря 1737 — начальник отряда Великой Северной экспедиции, получил задачу описать побережье к западу от р. Лены до устья р. Енисея. В июле 1739 на дубель-шлюпке «Якутск» добрался до Тихого океана, затем до устья р. Оленек, прошел до Хатангской губы и к мысу Св. Фаддея. Но обогнуть морем Таймырский п-ов не смог, решил пройти сухим путем (весной 1741). Прошел до оз. Таймыр, по долине р. Нижней Таймыры достигнув ее устья — Таймырской губы. Далее пошел на запад, осмотрел архипелаг Норденшельда, выявил и нанес на карту ряд бухт, мысов и прибрежных островов. В 1743 возвратился в Петербург.

С 1744 служил на Балтийском флоте. В 1745—1757 командовал лоц-галиотом «Тонеин», кораблем «Ингерманланд», «Архангел Уриил». С 1762 — обер-штер-кригскомиссар.

Дмитрий Яковлевич (1701, дер. Болотово, ныне в Псковской обл. — 20[31].01.1771, там же). С марта 1721 — мичман ВМФ. С 1725 командовал шнявою «Фаворитка», с 1727 — фрегатом «Св. Яков». С 1730 плавал на фрегате «Россия» в Ледовитом океане. В 1731 был назначен в Великую Северную экспедицию. С 1736 занимался исследованием берегов к востоку от устья р. Лены. Летом 1737 получил приказание продолжить изучение берега р. Лены и р. Колымы. В августе 1739, производя съемку берега, подошел к р. Индигирке, дельту которой описал, так же как и р. Ану и р. Хрому. Изучив верховья р. Колымы, осмотрел дорогу до Анадырска, занимался съемкой берега моря до р. Пенжины. В 1750—1757 командовал отдельными кораблями, а затем и всей кронштадтской эскадрой. В январе 1762 уволен в отставку в чине вице-адмирала.

Лит. : Троицкий В. А. Записки Харитона Лаптева. М., 1982; Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике. СПб., 2000; Магидович И. П., Магидович В. И. Географические открытия и исследования XVII—XVIII веков. М., 2004.