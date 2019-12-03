«Единороги» – русское чудо Бог войны Артиллерия всегда занимала важное место в русской армии. Едва появившись в 1389 году, она сразу заняла свое прочное место. Эта дата считается официально признанной, а вот историки считают, что пушки и пушкари появились раньше. Единорог Шувалова Источник: pinterest.ru Русская артиллерия прошла сложный путь своего развития и совершенствования. То, что изготавливали русские умельцы в далекие XIV и XV века, было далеким от совершенства. Да и делали орудия кустарным способом – из кованого железа на передвижных деревянных станках. Все стало меняться в конце XV века. Пушки стали отливать с использованием меди и бронзы, благодаря чему стало меняться и качество стрельбы.... На чтение: 2 минуты

Бог войны

Артиллерия всегда занимала важное место в русской армии. Едва появившись в 1389 году, она сразу заняла свое прочное место. Эта дата считается официально признанной, а вот историки считают, что пушки и пушкари появились раньше.

Единорог Шувалова

Источник: pinterest.ru

Русская артиллерия прошла сложный путь своего развития и совершенствования. То, что изготавливали русские умельцы в далекие XIV и XV века, было далеким от совершенства. Да и делали орудия кустарным способом – из кованого железа на передвижных деревянных станках. Все стало меняться в конце XV века. Пушки стали отливать с использованием меди и бронзы, благодаря чему стало меняться и качество стрельбы.

Граф Шувалов

Источник: therichest.com

С приходом к власти Ивана Грозного в развитии артиллерии появились новые веяния: при этом царе она сформировалась в отдельный род войск. Были созданы специальные стрелецкие полки с артиллерией, теперь это именуется полковой артиллерией. Применение пушек при штурме Казани в 1552 году наглядно показало их эффективность. Уже тогда русские пушкари доказали не только своё мастерство, но силу и огневую мощь артиллерии.

Новое оружие Данилова

Принято считать, что наводившие страх на противника «Единороги» родились в 1757 году. В том году артиллерист Михаил Данилов предложил испытать новое орудие, которое, по сути, объединило в себе достоинства пушки и гаубицы. Новое орудие было универсальным, оно могло стрелять как с открытых позиций, так и с закрытых (вести навесной огонь). Стреляло оно дальше, чем обычные пушки, а еще могло стрелять бомбами.

Единороги в бою

Источник: mil.ru

До этого в Европе на вооружении были пушки длиной 18-25 калибров и гаубицы длиной 6-8 калибров. Эти пушки не имели зарядных камор, и канал у них сразу переходил в плоское или полушарное дно. Новые русские пушки заняли промежуточное место между пушками и гаубицами. Их отличительная черта – коническая зарядная камора. Помещать заряд в такую камору было удобнее и быстрее, скорострельность соответственно значительно возросла. А еще новая конструкция позволила значительно сократить вес орудия.

У даниловского орудия была счастливая судьба. На него обратил внимание близкий ко двору Елизаветы Петровны граф Петр Шувалов. Его поддержка была очень деятельной. Без всяких проволочек и традиционных бюрократических препон орудия Данилова стали поступать в армию. Многие из них поступили и в действующую армию, которая вела боевые действия против Пруссии. В том же 1757 году орудия эффективно помогли русской пехоте в битве при Гросс-Егерсдорфе. Битву наши солдаты выиграли, но развить успех русская армия не сумела, но в этом совсем не было вины новых орудий.

Ствол Единорога

Источник: pinterest.ru

Теперь немножко о том, почему за новыми орудиями закрепилось название «единороги». Орудие обязано своему продвижению графу Шувалову, а на графском гербе был изображен единорог, вот и стали называть орудия «Единорогами». На орудиях ставилось клеймо с единорогом. Позже на казенной части орудия шар (шишку) заменяли головой единорога, и скобы на стволе тоже были в виде единорогов. О Данилове, конечно, никто уже не вспоминал.

Вскоре в рамках перевооружения армии у осадной артиллерии появились двухпудовые «Единороги», а однопудовые – и у осадной, и у крепостной, и у полевой артиллерии. Они пришли на смену восемнадцатифунтовым осадным и двенадцатифунтовым полевым пушкам, а также однопудовым гаубицам.

Единороги в бою

Источник: pinterest.ru

Заметное место в реорганизации русской сухопутной артиллерии в начале XIX века занял граф Алексей Аракчеев , который руководил артиллерией в то время. При нем появились орудия образца 1805 года. Особых технических новшеств внедрено не было. Просто орудия получили единообразное исполнение, с них убрали все украшения, они стали значительно легче. В таком виде они дожили до 1860 года, когда были выведены из полевой артиллерии. Правда, на том их служба не закончилась. Еще 20 лет они верой и правдой служили на паровых шхунах в Черном и Каспийском морях, а также в Сибирской флотилии. Кое-где «Единороги» доживали свой век в отдаленных крепостях.

Окончательно изобретения Михаила Данилова покинули крепости в 1906 году. А в предстоящей Первой мировой войне им на смену уже пришла другая военная техника.

Обложка: pinterest.ru

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