ГАЛЛ РОМАН РОМАНОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Романа (Роберта) Романовича сохранились отрывочные сведения. Родился он 9 февраля 1761 г. Точное место рождения не установлено. По происхождению англичанин.

В 1774 г. зачислен как гардемарин на русскую службу. Входил в списочный состав эскадры С.К. Грейга, которая покинула берега Ливорно по окончании Первой Архипелагской экспедиции и направилась в Кронштадт.

По окончании обучения морскому делу получил чин мичмана. В 1779 г. получил назначение на «Симеон», который входил в состав эскадры И.А. Борисова. На протяжении двух лет совершал рейды по маршруту Кронштадт – Ливорно.

Военная карьера и путешествия

В 1782 г. Г. получил повышение до лейтенанта и был оставлен для прохождения службы на «Симеоне». На фрегате Г. совершал плавания из России в Англию в составе эскадры А.И. Круза.

В 1783 г. Г. в числе прочих получил задание совершить путешествие из Архангельска в Кронштадт на «Возьмиславе» и «Владиславе». В итоге было предпринято два плавания (до 1874 г.).

С 1785 г. – в составе Северо-Восточной секретной географической и астрономической экспедиции, руководил которой И.И. Биллингс.

С 1786 г. – капитан-лейтенант. В новом чине предпринял переход через сибирские просторы в Охотск, на верфях которого сооружали корабли для экспедиционной поездки.

В 1789 г. на «Славе России», которым командовал И.И. Биллингс, Г. с другими участниками экспедиции совершил переход по маршруту Охотск – Петропавловск. Получил повышение до капитана 2-го ранга.

Сибирь и Дальний Восток

В 1790 г. на «Славе России» Г. побывал у о. Каяк в заливе Аляска, после чего возвратился в Петропавловск. Зимовка прошла в Нижне-Камчатске. Здесь Г. осуществлял наблюдение за строительством катера «Черный орел», который позднее был передан под командование Г.

В 1791 г. на вверенном ему судне Г. совершил переход к о. Уналашка в составе Лисьих Алеутских о-вов, затем вышел к Берингову проливу. Зимовка прошла на Уналашке. Здесь Г. получил в командование «Славу России» (бывший капитан – Г.А. Сарычев), после чего возвратился в Петропавловск, а оттуда уже на «Черном орле» экспедиция отбыла в Охотск.

В 1794 г. Г. покинул дальние края и через сибирские просторы отправился в столицу.

Новые дела

С 1795 г. – капитан «Принц Карл», «Пантелеймон», совершал рейды по Балтике и Северному морю. С 1797 г. – капитан 1-го ранга.

Участник блокады Голландии. С 1801 г. – капитан-командор. Назначен на «Св. Иоанн Креститель». С 1802 г. – контр-адмирал.

После разрыва отношений между Россией и Англией Г. был освобожден от своих обязанностей и направлен в Москву (1805). С 1807 г. – вице-адмирал.

С 1810 г. – подданный Российской империи, после чего получил возможность вернуться в столицу. В 1811 г. был исполняющим обязанности главного командира Черноморского флота. Служил на Балтике; командир Ревельского порта. С 1826 г. – инспектор Балтийских ластовых экипажей.

С 1830 г. – главный командир Архангельского порта, Архангельский военный губернатор, адмирал. С апреля 1836 г. – член Адмиралтейств-совета. и награждён орденом Св. Александра Невского.

Умер Г. 23 января 1844 г.

Семья

Сведений о супруге не сохранилось. Дети: Александр, Роман.