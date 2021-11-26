ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА

ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА - первое крупное периодическое издание документов и исследований по истории России.

Вы­хо­ди­ло в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 17730-1775 годах (10 час­тей) и в Мо­ск­ве в 1788-1791 годах (20 час­тей; с не­сколь­ко из­ме­нён­ным на­зва­ни­ем). Осу­ще­ст­в­ля­лось Н. И. Но­ви­ко­вым , пред­на­зна­ча­лось для ши­ро­ко­го кру­га чи­та­те­лей, бы­ло по­свя­ще­но императрице Ека­те­ри­не II , ко­то­рая ока­зы­ва­ла из­да­нию су­ще­ст­вен­ную фи­нан­со­вую под­держ­ку. В нём пуб­ли­ко­ва­лись до­ку­мен­ты, хра­нив­шие­ся в Московском ар­хи­ве Кол­ле­гии иностранных дел, биб­лио­те­ках: Пе­тербургской Академии наук, Пат­ри­ар­шей, Ус­пен­ско­го со­бо­ра в Мо­ск­ве, Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры. В по­ис­ке и под­бо­ре ма­те­риа­лов уча­ст­во­ва­ли сам Но­ви­ков, ис­то­ри­ки Н. Н. Бан­тыш-­Ка­мен­ский, Г. Ф. Мил­лер, М. М. Щер­ба­тов, биб­лио­граф Да­ма­ски­на (Д. Е. Се­мё­нов-Руд­нев).

В из­да­нии опуб­ли­ко­ва­ны: до­го­вор­ные гра­мо­ты Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки с ве­ли­ки­ми князь­я­ми вла­ди­мир­ски­ми, твер­ски­ми и мо­с­ков­ски­ми (1263-1571 годы), ду­хов­ные, до­го­вор­ные и другие гра­мо­ты ря­зан­ских, суз­даль­ских, смо­лен­ских и прочих удель­ных кня­зей (1328-1585 годы), опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия русских по­соль­ст­ва во гла­ве с ми­тро­по­ли­том Иси­до­ром во Фло­рен­цию на Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ский со­бор (1437-1440 годы), от­рыв­ки из за­пи­сок «Мос­ко­вия» А. Пос­се­ви­но (вторая половина XVI века) и из «Во­я­жа Ио­ан­на Стрю­са в Мо­ск­ву и Пер­си­ду и в про­чие стра­ны…» (вторая половина XVII века), со­б­ра­ние жа­ло­ван­ных гра­мот и ука­зов ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1654-1662 годы).

В из­да­нии так­же опуб­ли­ко­ва­ны со­став­лен­ные М. М. Щер­ба­то­вым «Крат­кое ис­то­ри­че­ское по­ве­ст­во­ва­ние о на­ча­ле ро­дов кня­зей рос­сий­ских…», ро­до­слов­ные кня­зей Го­ли­цы­ных, За­се­ки­ных, Ку­ра­ки­ных, Мо­саль­ских, Одо­ев­ских, Солн­це­вых, Ша­хов­ских, Щер­ба­то­вых и других, кро­ме то­го - то­по­гра­фические опи­са­ния Сим­бир­ско­го и Ир­кут­ско­го на­ме­ст­ни­честв, опи­са­ние Нер­чин­ских руд­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)