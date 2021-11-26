АТЛАС ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (или Атлас Кирилова)

Первый русский печатный географический атлас, составленный известным географом и государственным деятелем И. К. Кириловым в 1724—1734.

По плану Кирилова атлас должен был состоять из 3 томов по 120 карт каждый. Гравирование на медных пластинах и печатание производились на собственные средства составителя. Он подготовил к изданию титульный лист, посвящение императрице Анне Ивановне и введение «Смиреннейшее слово о русском атласе». По мере издания Кирилов в 1731—1734 брошюровал гравированные карты в отдельные выпуски по 10, 12, 16 и 19 листов. В «Атлас Кирилова» вошли: генеральная карта России (1734), карты русско-шведской (1724) и русско-китайской (1730) границ, Ингерманландии (1727), Астраханских владений (1731), царства Сибирского (1732), Великой Перми (1732), Лифляндии (1732), Камчатки и сопредельных стран (рукописная, 1724), Москвы-реки (1734), Волги от Саратова до устья; планы сибирских городов (Иркутск, Удинск, Петропавловская и Новая Троицкая крепости, две торговые слободы, 1730); карты Кексгольмского (1727), Олонецкого (1728), Каргопольского (1730), Бежецкого (1731), Юрьев-Польского, Севского, Курского, Клинского, Угличского (1733), Нижегородского (1732, рукописная) уездов; Белозерской, Соликамской, Тобольской (1731) и Арзамасской (1734) провинций. В 1724—1737 Кирилов напечатал и подготовил к печати не менее 37 карт , из которых в настоящее время известно 28 (26 печатных и 2 рукописные), в том числе 3 атласа (1731—1732) по 10—12 карт.

Автор статьи: Телицын В.Л., Телицына Е.Н.

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