8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Жанр трагедии в русской литературе

Стенник Ю.

С появлением в России в XVIII в. профессиональных театров связано зарождение традиций национальной драматургии. Формирование этих традиций протекало на почве усвоения эстетической доктрины классицизма. Этим объясняется доминирующее положение на русской сцене XVIII в. таких жанров, как трагедия и комедия. Художественные вкусы эпохи рельефно воплотились в этих двух столь несхожих по своему характеру жанрах, составивших основу театрального репертуара столетия. В данной работе автора интересует только один жанр - трагедия. Художественная структура русской трагедии XVIII в., а также эволюция жанра от его зарождения на русской почве до того момента, когда драматургия классицизма исчерпает свои возможности, - таков предмет настоящего исследования.