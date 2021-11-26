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ЖИВОПИСЕЦ
ЖИВОПИСЕЦ - русский еженедельный сатирический журнал.
Выходил с апреля 1772 года по июнь 1773 года; издатель - Н.И. Новиков. «Живописец» продолжил традицию социальной сатиры, заложенную журналом «Трутень». В нём, помимо общих насмешек над галломанами, щёголями и др., есть прямые обличения крепостнических порядков, жадности и ханжества помещиков, их бесчеловечного отношения к крестьянам. Наиболее острые материалы в «Живописце» - «Отрывок путешествия в*** И*** Т***», приписываемый А.Н. Радищеву, и «Письма к Фалалею» Д.И. Фонвизина, авторство которых также оспаривается. В «Живописце» публиковались Е.Р. Дашкова, В.Г. Рубан, М.В. Сушкова и др.
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