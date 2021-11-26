ВОЛКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский актер и режиссер, считается основателем первого в России публичного профессионального театра.

Федор Волков родился 9 февраля 1729 года в Костроме, а умер 4 апреля 1763 года в Москве от болезни. Его отцом был костромской купец, который скончался, когда мальчик был еще совсем мал. В 1735 году его мать вышла замуж за купца Полушникова, который стал для Федора заботливым отчимом. Когда Федору исполнилось 12 лет, его отправили в Москву для обучения промышленному делу. Там юноша выучил немецкий язык, которым впоследствии владел в совершенстве. Тогда же он увлекся театральными постановками студентов Славяно-греко-латинской академии. Новиков отзывался об этом молодом человеке как об исключительно старательном и прилежном ученике, особенно расположенном к наукам и искусствам: «пристрастно прилежал... к познанию наук и художеств».

В 1746 году Волков приехал в Петербург по делам, но и увлечение свое не оставлял. В частности, говорят, что посещение придворного театра произвело на него настолько сильное впечатление, что в течение следующих двух лет юноша занялся изучением театрального дела и сценического искусства. В 1748 году скончался отчим Федора, и ему в наследство достались заводы, но душа молодого человека скорее лежала к сфере искусства, нежели к управлению фабриками, и вскоре Федор передал все дела брату, решив посвятить себя театральной деятельности.

В Ярославле он собрал вокруг себя друзей — любителей театральных постановок, и вскоре эта сложившаяся труппа дала свое первое театральное представление. Премьера состоялась 10 июля 1750 года в старом амбаре, который купец Полушкин использовал в качестве склада. Волков поставил пьесу «Эсфирь» в своем собственном переводе. В следующем году на берегу Волги был построен деревянный театр, в котором и разместилась труппа Волкова. Рождение нового театра ознаменовалось постановкой пьесы А.П. Сумарокова «Хорев». В театре Волкова, кроме него самого, играли его братья Григорий и Гаврила, «канцеляристы» Иван Иконников и Яков Попов, «церковник» Иван Дмитревский, «пищики» Семён Куклин и Алексей Попов, цирюльник Яков Шумский, посадские люди Семён Скачков и Демьян Галик. Это действительно был первый общедоступный театр в России.

Слухи о театре Волкова дошли до Петербурга, и Елизавета Петровна, которая всячески способствовала развитию русской культуры, специальном указом вызвала молодых актеров в столицу: «…Императрица Елисавета Петровна самодержица всероссийская сего генваря 3 дня указать соизволили: ярославских купцов Фёдора Григорьева сына Волкова с братьями Гаврилою и Григорием, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им для того ещё потребны будут, привесть в Санкт-Петербург <…> для скорейшего оных людей и принадлежащего им сюда привозу, под оное дать ямские подводы и на них из казны прогонные деньги…». Вскоре Волков и его актеры играли свои спектакли в Петербурге перед императрицей и двором, а также Сухопутном шляхетском корпусе. В репертуар входили: трагедии А.П. Сумарокова «Хорев», «Синав и Трувор», а также «Гамлет».

В 1756 году был официально учреждён «Русский для представления трагедий и комедий театр». Так началась история Императорских театров в России. Фёдор Волков был назначен «первым русским актёром», а директором театра стал Александр Сумароков (в 1761 году этот пост занял Волков).

Федор Волков был не только актером и переводчиком, но и автором нескольких пьес. Среди них «Суд Шемякин», «Всяк Еремей про себя разумей», «Увеселение московских жителей о масленице» и другие — все они, к сожалению, не сохранились до настоящего времени. Также Волков писал торжественные оды, одна из которых посвящалась Петру Великому, песни (сохранились «Ты проходишь мимо кельи, дорогая» о насильно постриженном в монахи и «Станем, братце, петь старую песню, как живали в первом веке люди» о минувшем Золотом веке). Кроме того, Волков занимался и оформлением своих постановок — как художественным, так и музыкальным. И сам он играл на разных музыкальных инструментах.

Загадочна роль Волкова в государственном перевороте, в результате которого на российский престол взошла императрица Екатерина Великая. Известен конфликт театрального деятеля с Петром III, который отказался от услуг Волкова в качестве композитора и постановщика опер в театре Ораниенбаума. Тогда Петр был еще Великим князем, но отношения, по-видимому, были испорчены навсегда. Когда Екатерина стала императрицей, Федору Волкову было позволено входить к ней в кабинет без доклада, что, безусловно, говорило об особенном расположении государыни к «первому русскому актеру».

Федор Волков проявил себя и как режиссер. В частности, именно он поставил организованный в 1763 году в Москве маскарад «Торжествующая Минерва» в честь коронации Екатерины II. Разумеется, образ был выбран неслучайно. Богиня мудрости и правосудия, покровительница наук, искусств и ремесел олицетворяла саму императрицу. В этой постановке Федор Волков воплотил свои мечты о золотом веке, в котором пороки искоренены, а культура переживает расцвет.

Однако эта работа стала для него последней. Маскарад продолжался 3 дня на сильном морозе. Принимавший в его проведении активное участие Федор Григорьевич Волков заболел и 4 апреля 1763 года скончался.