ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ
ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ - полемика-догматическое сочинение старообрядцев-беспоповцев, составленное в 1723 году книжниками Выго-Лексинского общежительства в ответ на 106 вопросов синодального миссионера иеромонаха Неофита.
«Поморские ответы» предшествовали послания выговских старообрядцев на полемическое сочинение («тетради») священника Петропавловской церкви на Петровских заводах (ныне город Петрозаводск) Иосифа (1708) и их участие в составлении «Ответов дьяконовых» (1719). Миссионер иеромонах Неофит (? - 1727) был направлен к старообрядцам в Олонецкий уезд по указу императора Петра I весной 1722 года. Письменно ответить на вопросы миссионера распорядилась администрация Петровских заводов. Составление «Поморских ответов» завершено 21.6(2.7).1723 года и скреплено подписями выборных от скитов. Сохранилось 2 подлинных списка, предназначавшихся для поднесения Петру I и заводской администрации (ныне в собрании Е.Е. Егорова в Отделе рукописей РГБ). Главными составителями «Поморских ответов» были братья Денисовы и их сподвижник Трифон Петров, использовавшие материалы церковно-археологических разысканий, проводившихся выговцами в 1705-1713 годы, компилятивные сочинения 1706-1713 годов поповца Тимофея Лысенина и наработки, сделанные в ходе подготовки «Ответов дьяконовых». В «Поморских ответах» обобщён большой объём памятников письменности, иконописи и декоративно-прикладного искусства, содержащих свидетельства в пользу старых обрядов: около 130 печатных изданий, несколько десятков древних рукописей, в том числе Изборник Святослава 1073 года, более 60 памятников церковной старины.
Главными темами, вокруг которых группировались доказательства церковно-археологического характера, были: двуперстие при крестном знамении, двуперстная форма благословения, трисоставный восьмиконечный крест, написание имени Спасителя (Иисус или Исус), форма архиерейского жезла. Основной массив свидетельств относился к доказательству древности двуперстия. В «Поморских ответах» был применён хронологический принцип систематизации материала, данные того или иного памятника дополнялись почерпнутыми из письменных источников сведениями о происхождении предмета, обстоятельствах и времени его создания.
В «Ответах дьяконовых», а затем и в «Поморских ответах» выговские книжники также разоблачали подложные рукописи, изготовленные православными апологетами, - «Деяния на еретика Мартина» и так называемый Требник митрополита Феогноста. Развёрнутая внешняя и внутренняя критика этих источников выговскими книжниками дала основание историку В.Г. Дружинину назвать их первыми отечественными палеографами. Глубокое знание иконографии, указание основных атрибутивных признаков предмета (материал, техника, наличие надписей), точная фиксация его местонахождения и воссоздание на основе письменных данных истории его бытования свидетельствуют также о формировании искусствоведческого подхода в изучении отеческих древностей.
Подача «Поморских ответов» иеромонаху Неофиту сопровождалась устными собеседованиями, которые вели выбранные от общежительства представители. Очное общение сторон успеха не имело. В сентябре 1723 года выговцы после подписания ими текста, содержавшего краткое изложение позиций обеих спорящих сторон, были отпущены в скиты.
Авторы официальной Церкви неоднократно пытались опровергнуть «Поморские ответы»: «Обличение неправды раскольнической» (1745) архиепископа Феофилакта (Лопатинского) и митрополита Арсения (Мацеевича), возражения на «Поморские ответы» архимандрита Павла Прусского во 2-й половине XIX века. Однако эти произведения отличает чрезмерная риторика и отсутствие достаточного количества авторитетных свидетельств, которые опровергли бы старообрядческие взгляды.
«Поморские ответы» считаются самой авторитетной и всеобъемлющей книгой в защиту старообрядчества. В рукописной традиции они существовали в большом количестве списков (иногда с прорисями фрагментов упоминаемых в тексте икон). В конце XIX - начале XX веков несколько раз издавались старообрядцами.
Издания: Поморские ответы. [Мануиловка], 1884. М., 2004; Поморские ответы. М., [1911].