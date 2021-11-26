КУТУЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
КУТУЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский переводчик.
Дворянин. Учился в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге вместе с А. Н. Радищевым (позднее посвятившим Кутузову «Путешествие из Петербурга в Москву»), откуда в числе лучших учеников оба были отправлены в Лейпцигский университет (1767-1771 годы). По возвращении состоял на статской и военной (с 1773 года) службе; после выхода в отставку (1783 год) поселился в Москве.
С 1777 года сотрудничал в масонских журналах Н. И. Новикова («Утренний свет», «Московское ежемесячное издание»), в 1782 году вступил в орден масонов-розенкрейцеров («московских мартинистов»), участвовал в деятельности Переводческой семинарии и «Дружеского учёного общества», созданных при Московском университете.
В 1787 году по делам ордена послан в Берлин; путешествовал по Европе, в Париже стал очевидцем событий Французской революции XVIII в. Из-за ареста Радищева и начавшихся в 1791 гонений на «мартинистов» не решился вернуться на родину, несмотря на тяжёлое материальное положение.
Помимо переводов масонских сочинений [«Таинство креста Иисуса Христа и членов его» Дузетана (совместно с М. И. Багрянским, 1784 год); «Химическая псалтирь Парацельса» Б. Г. Пено (1784 год) и другие], Кутузову принадлежат прозаические переводы «Ночных размышлений» Э. Юнга (1778-1780 годы; отдельно издан под названием «Плач, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии Эдуарда Юнга», 1785 год) и «Мессиады» Ф. Г. Клопштока (под названием «Мессия», части 1-2, 1785-1787 годы), высоко оценённые современниками Кутузова и повлиявшие на становление предромантизма и сентиментализма в русской литературе рубежа XVIII-XIX веков.