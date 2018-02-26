Как в России появился рыцарский роман? В Средние века в Европе возник новый и очень интересный литературный жанр – рыцарский роман. Он пришел на смену героическому эпосу. Главным для рыцарского романа являлось соединение любовного начала и чего-то необычного. Верить в истинность происходящего в романе было необязательно. Главный герой таких романов – рыцарь, действующий в одиночку или в небольшой компании и совершающий подвиги. Но, в отличие от героического эпоса, персонажи рыцарских романов совершали подвиги не во имя страны, народа, веры, а во имя дамы сердца или личной славы. Появились такие произведения и у нас. Русскому читателю в начале XVII века были известны только два рыцарских романа –... На чтение: 1 минута

В Средние века в Европе возник новый и очень интересный литературный жанр – рыцарский роман. Он пришел на смену героическому эпосу. Главным для рыцарского романа являлось соединение любовного начала и чего-то необычного. Верить в истинность происходящего в романе было необязательно.

Главный герой таких романов – рыцарь, действующий в одиночку или в небольшой компании и совершающий подвиги. Но, в отличие от героического эпоса, персонажи рыцарских романов совершали подвиги не во имя страны, народа, веры, а во имя дамы сердца или личной славы.

Появились такие произведения и у нас. Русскому читателю в начале XVII века были известны только два рыцарских романа – «Бова» и «Еруслан», но постепенно, к эпохе петровских реформ, добавился еще десяток памятников этого жанра. Такими книгами зачитывались люди разных сословий и разного положения. Жизнь рыцарских романов у нас в стране была довольно активной.

Варианты произведений имелись в библиотеках царевны Натальи Алексеевны, фаворита царевны Софьи князя Василия Голицына. А вот чуть позднее, ближе к середине XVIII века, поклонников рыцарских похождений можно было найти в среде канцеляристов, дьячков, грамотных купцов, мелких чиновников и дворовых. Появились анонимные литераторы, которые трудились над собственными вариантами этих нехитрых произведений.

Рыцарские романы на русской почве – это народные книги, ярмарочные издания для широких слоев населения. Их герои часто совсем не похожи на западных рыцарей, которые спят и видят Святой Грааль. Наших «рыцарей» больше заботили дела земные. Желание приблизить героев к русской действительности привело к тому, что европейские рыцари без страха и упрека превратились в православных витязей, которым хочется подражать.