АБЛЕСИМОВ АЛЕКСАНДР ОНИСИМОВИЧ

Русский драматург.

Служба

Происходил из мелких дворян. В возрасте 9 лет был записан на военную службу. Реально стал служить с 16 лет. Принимал участие в Семилетней войне 1756-1763 годов в качестве артиллериста. Воевал на территории Силезии и Пруссии. В период боевых действий поднялся до прапорщика, а затем сержанта. С середины 1760-х служил фурмейстером, однако вскоре оставил службу.

После военного поприща Аблесимов избрал гражданскую стезю. Он поступил канцеляристом в лейб-кампанию Преображенского полка . В то время там служил поэт и драматург Александр Сумароков . Александр Онисимович знакомился с его произведениями, помогая ему переписывать их набело. Это во многом подтолкнуло творчество самого Аблесимова, еще в конце 1750-х публиковавшего свои отдельные стихи в «Трудолюбивой пчеле» того же Сумарокова.

Службу канцеляриста молодой человек сменил на работу в комиссии по составлению уложения о наказаниях. После этого он вернулся на военное поприще, став адъютантом командующего русскими войсками в Грузии генерал-майора Алексея Сухотина. С ним Аблесимов принимал участие в русско-турецкой войне 1769-1774 годов, ходил в имеретинский и менгрельский походы, осаждал крепость Поти. В 1772 году Александр Онисимович окончил службу в Грузии. Вскоре он стал капитаном, после чего опять ушел на гражданскую службу – он трудился экзекутором управы благочиния Москвы. На этом посту Аблесимов пробыл до самой своей смерти в 1783 году.

Литература

Творчество Александра Онисимовича было преимущественно сатирическим. Долгое время на него оказывал влияние стиль произведений любимого им Сумарокова, однако затем драматург отошел от него, придав своим сочинениям больше реализма, а также элементы народности.

Литературным дебютом Аблесимова стали его элегия и стих, опубликованные в 1759 году в «Трудолюбивой пчеле». После этого в его творчестве произошел перерыв длинною в 10 лет. Тогда он как раз служил вместе с Сумароковым, значительно повлиявшим на него. В 1769 году Александр Онисимович выпустил отдельным сборником свои басни под названием «Сказки». Вслед за ними в издании Николая Новикова «Трутень» автор публиковал свои стихи и очерки сатирической направленности (иногда он давал их от имени Азазеза Азазезова). В этих произведениях, обличавших светские и служебные пороки, заметна сильная связь с сумароковскими сочинениями.

Главным успехом драматурга стала его комическая опера в трех действиях «Мельник – колдун, обманщик и сват», написанная им в 1772 году и рассказывавшая об отношениях между крестьянами и дворянством. Впервые на сцене она была сыграна в начале 1779 года в первопрестольной, а вслед за этим в столичном театре Карла Книппера. В 1780-1800-е годы она имела оглушительный успех у публики, сохраняя интерес к себе на протяжении всего XIX и ХХ веков. Именно этой оперой в 1785 году открылся Эрмитажный театр в Петербурге. Последняя ее постановка состоялась в 1993 году в Московском театре на Малой Бронной. Опера Аблесимова не была первой в своем роде. В 1740-1770-е годы комические музыкальные произведения на сцене ставили драматурги Василий Колычев и Иван Дмитревский , Михайла Попов и Михаил Матинский. Однако ни одно из них не имело такого успеха.

В начале 1780-х Аблесимов создал несколько других комедий («Счастье по жребию», «Странники», «Подьяческая пирушка», «Поход с непременных квартир» - две последние не сохранились). Проявил себя Александр Онисимович и как издатель, выпуская в то же время сатирический журнал «Раскащик забавных басен», который однако был не очень успешным.

Литература и служба не приносили Аблесимову дохода. Драматург скончался в бедности в 1783 году в возрасте 41 года. Издательство Александра Смирдина выпустило собрание его сочинений в 1849 году.