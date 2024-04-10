8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Россия в эпоху Петра Великого

Гнилорыбов Павел , Зырянов В. , Томчин Максим

Представьте, что машина времени перенесла вас в XVII–XVIII века, когда страной правил Петр Великий… Что вы видите? Как одеваетесь? Как зарабатываете на жизнь? Сколько вам платят? Что вы едите? Где живете? Авторы этой книги раз и навсегда изменят ваш взгляд на Российскую империю, показав, что историю можно изучить, окунувшись в нее и увидев все своими глазами. Книга «Россия в эпоху Петра Великого» перенесет вас во времени и позволит побродить по улицам, заглянуть в дворцовые покои, казармы и дома простых обывателей, развенчает легенды и раскроет малоизвестные факты.