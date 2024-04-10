8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Москва и Россия в эпоху Петра I

Вострышев М.

Эпоха Петра I стала переломной для России. Пожалуй, невозможно отыскать такую сферу, которая не претерпела бы изменений, вызванных энергией деятельного царя. Как и во всей стране, во «вздыбленном царстве», в Москве молниеносно изменилось все – все перевернулось с ног на голову для русского человека. Но эта эпоха оставила в Москве и множество исторических памятников. Был заново отстроен Новодевичий монастырь, сооружены Сухарева башня, Крутицкий теремок на Крутицком подворье, Военный госпиталь в Лефортове, множество храмов и такой шедевр, как церковь Покрова в Филях. И хотя с 1712 года столицей России стал основанный Петром I Санкт-Петербург, Москва оставалась средоточием искусства, науки, торговли и промышленности.В книге рассказано об увлечении молодого Петра флотом в Измайлове, о зарождении его первых потешных полков в подмосковном селе Преображенском, о развитии промышленности и искусства в Немецкой слободе и о многих людях, чьими трудами крепло могущество России.Жизнь Москвы нельзя воспринимать отдельно от жизни созданного Петром I Санкт-Петербурга, от жизни старинных русских сел и городов. Поэтому в книге приведены очерки и о русской провинции, о первых годах существования новой столицы.Впервые опубликованы рассказы и очерки историков и исторических писателей XIX – начала XX века, незнакомых современным читателям: Е. Шведера, М. Семевского, В. Шереметевского, Н. Калестинова, Ф. Зарин-Несвицкого и других.