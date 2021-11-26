«ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО»

Литературно-педагогический памятник начала XVIII века.

История создания

Полное название – «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Книга подготовлена по распоряжению царя Петра и увидела свет 4 февраля 1717 г. Автор издания неизвестен. По одной из версий им был епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). Документально известно, что одним из составителей был соратник царя Я.В. Брюс. Возможно, в составлении участвовал и царь Петр. Источниками сборника послужили российские и иностранные тексты, включая «Домострой».

Содержание книги

Первую часть книги представляла азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, библейские нравоучения. Фактически это было одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту вместо церковно-славянского. Вторая часть под названием зерцало представляла свод правил светского этикета для юношей и девушек дворянского происхождения. Издание пропагандировало нормы общественного поведения в европейском духе с учетом преобразований Петра. Книга приобрела громадную популярность и переиздавалась до конца XIX в.