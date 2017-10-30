Первое «потаённое судно»: каким оно было? Люди всегда стремились проникнуть в морские глубины. Мечтал об этом Александр Великий, делал чертежи своих изобретений Леонардо да Винчи. Предки славян умудрялись длительное время проводить под водой, дыша через камышинку. Французский иезуит Фурнье, побывавший в Константинополе, писал удивительные вещи о нападении славян на турецкие города: «Они являлись неожиданно, они поднимались прямо со дна моря и повергали в ужас всех береговых жителей и воинов…» Был еще и легендарный Садко, который запросто, без каких-либо специальных приспособлений ходил в гости к царю морскому. Сегодня российский подводный флот однозначно впереди планеты всей. Наши субмарины легко пересекают подо льдом Северный полюс, могут обогнуть земной шар... На чтение: 1 минута

Люди всегда стремились проникнуть в морские глубины. Мечтал об этом Александр Великий, делал чертежи своих изобретений Леонардо да Винчи. Предки славян умудрялись длительное время проводить под водой, дыша через камышинку. Французский иезуит Фурнье, побывавший в Константинополе, писал удивительные вещи о нападении славян на турецкие города: «Они являлись неожиданно, они поднимались прямо со дна моря и повергали в ужас всех береговых жителей и воинов…» Был еще и легендарный Садко, который запросто, без каких-либо специальных приспособлений ходил в гости к царю морскому.

Сегодня российский подводный флот однозначно впереди планеты всей. Наши субмарины легко пересекают подо льдом Северный полюс, могут обогнуть земной шар не всплывая, опускаются на глубину более 1000 метров и двигаются со скоростью 80 километров в час.

Реконструкция варианта «потаенного судна» Никонова 1.Проницаемая часть корпуса со шпигатами. 2. Рабочий отсек. 3. Шлюзовой отсек. 4. Прочная надстройка. 5. Входной люк. 6. Люк входа в шлюзовой отсек. 7. Люк выхода в море. 8. Цистерна главного балласта с (8*) доской равномерного ее заполнения. 9. Арматура заполнения и вентиляции ЦГБ. 10. Помпа осушения ЦГБ. 11. Твердый балласт. 12, 13, 14. Клапана заполнения и осушения шлюзового отсека. 15. Весла. 16. Смотровые окна. 17. Руль. 18. Ракеты.

А начиналось все это почти 300 лет назад. Именно тогда, в 1718 году, неграмотный плотник из подмосковного села Покровское Ефим Прокопьевич Никонов подал на имя царя челобитную на постройку «потаённого судна». Очень важно, что этот документ сохранился в архивах, а предложение плотника не оставило равнодушным царя. Петр I вызвал мастера в Санкт-Петербург, лично с ним встретился и распорядился, «таясь от чужого глаза», построить сначала модель судна, а уж потом…

31 января 1720 года Адмиралтейств-коллегия оформила указ, Никонов получил звание мастера «потаённых судов» и приступил к строительству первого судна-модели. На Галерном дворе был выделен специальный участок, и 3 марта 1720 года закипела работа.

В январе 1721 года строительство завершили, но испытание было проведено только весной 1724-го. Важно отметить, что Петр I очень внимательно следил за строительством, часто бывал на верфи, наблюдал и давал советы. Первое испытание было не очень удачным, и царь распорядился, чтобы «никто конфуза в вину не ставил». Работы продолжились. Петр I из-за ухудшения здоровья реже стал бывать на строительстве «потаённого судна», да и в адрес Никонова стали поступать обвинения в перерасходе средств, затягивании сроков.

Через год состоялись повторные испытания, которые также не дали желаемых результатов. Екатерина I велела продолжить работы над проектом. Результаты не удовлетворили членов Адмиралтейств-коллегии. Никонова разжаловали в простые адмиралтейские работники и отправили в Астраханское адмиралтейство. А само первое «потаённое судно» было заперто в амбар, где благополучно сгнило…