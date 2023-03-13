Остзейские немцы – 200 лет на службе российским монархам 200 лет остзейские немцы служили династии Романовых. Многие навсегда вошли в историю страны благодаря своим достижениям на государственном поприще, в науке и культуре.

200 лет остзейские немцы служили династии Романовых. Многие навсегда вошли в историю страны благодаря своим достижениям на государственном поприще, в науке и культуре.

«Прибалтийские немцы имеют полное основание быть всей душой за династию, ибо только абсолютная власть царя оберегает их» , – писал остзейский журналист Егор Беркгольц в 1860 году. На протяжении почти 200 лет прибалтийские немцы играли важную роль в отечественной науке, политике и культуре. При этом сама Прибалтика, большая часть которой была приобретена Россией по итогам Северной войны, до конца существования империи являлась фактически отдельным миром со своими законами и социальной обстановкой. Взамен немцы верой и правдой служили династии Романовых.

Немецкая колонизация Прибалтики

Первые немецкие поселенцы появились в Прибалтике в XII веке. Тогда начался процесс «колонизации» южного побережья Балтики, который шёл двумя путями: военным и торговым. Первый заключался в противостоянии немецких военно-монашеских орденов, балтским племенам. Оказавшись в Прибалтике,рыцари построили замки, которые стали опорными пунктами их пребывания. Вслед за военными в регионе появились торговцы из Северной Германии, связанные с Ганзейским союзом.

В результате в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии сложилась своеобразная этническая и политическая картина. Из потомков крестоносцев и торговцев, обосновавшихся в Прибалтике, сформировался правящий класс. Остальное население, представленное эстонцами и латышами, оказалось в зависимости от пришельцев. Частично элита автохтонного населения ассимилировалась с немцами, поскольку завоеватели были слишком малочисленны для контроля этих территорий. Смешению немцев и прибалтов способствовали также разрушительные для региона последствия Ливонской войны: многие представители немецкой аристократии погибли на полях сражений.

В XVII веке Лифляндия и Эстляндия стали частью Швеции, а Курляндия ещё в XVI веке оказалась в вассальной зависимости от Речи Посполитой. Власти этих стран не стали распространять на области свои законодательные нормы. Вся политическая власть оставалась в руках немецких землевладельцев, а города обладали широкой автономией и управлялись городским советом и бургомистрами.

«Остзейский порядок» Петра I

В 1700 году началась Северная война, серьёзно поменявшая расстановку сил в Восточной Европе. Первые сражения в Лифляндии состоялись в 1703 году, однако по-настоящему серьёзное наступление в Прибалтике русская армия смогла начать лишь после победы под Полтавой в 1709 году. Силы под командованием Бориса Шереметева смогли после продолжительной осады взять Ригу, после чего один за одним были завоёваны другие крепости, в том числе и Ревель (Таллин). Военные действия часто сопровождались сильными разрушениями и принудительными высылками местного населения – русская армия шла на весьма спорные шаги для достижения победы. Тем не менее шведское владычество в Прибалтике подошло к концу.

Изначально Пётр I не планировал присоединять Эстляндию и Лифляндию к России. По союзному договору с королём Речи Посполитой и саксонским курфюрстом Августом II эти территории должны были отойти именно к его владениям. Несмотря на то что в 1710 году остзейские немцы после русских побед над шведами в Прибалтике присягнули на верность Петру, царь всё ещё рассматривал эти земли как будущую добычу своего союзника. Ситуация изменилась в 1711 году после неудачного для России Прутского похода. Оставшись без поддержки Речи Посполитой во время столкновения с Османской империей, Пётр решил оставить Прибалтику себе в качестве компенсации полученного на юге ущерба.

Царь принял решение не менять устоявшихся на протяжении столетий политических традиций. Более того, он отменил многие нововведения шведского времени. Пётр даровал жалованные грамоты лифляндскому и эстлянскому дворянству, а также городам – Ревелю и Риге. Без изменений оставался и религиозный вопрос: лютеранство признавалось в качестве доминирующей ветви христианства в губерниях. Лифляндией и Эстляндией управляли царские генерал-губернаторы, которые во внутренних делах целиком поддерживали остзейских немцев. В 1721 году по условиям Ништадского мирного договора бывшие шведские провинции были закреплены за Россией. А в 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой к империи была присоединена Курляндия. Вся Прибалтика оказалась во владении России.

Остзейские немцы на русской службе

Многие представители немецкого балтийского дворянства сразу после присоединения Лифляндии и Эстляндии к России начали службу при царском дворе. Одними из первых стали Герман фон Бреверн, назначенный на должность вице-президента Юстиц-Коллегии Лифляндских и Эстляндских дел, и Иоганн фон Бенкендорф, ставший президентом петербургского магистрата. Вместе с этим новоприобретённые губернии становились желанным местом получения поместий для небалтийских немцев, служивших в России.

С течением времени прибалтийские дворяне стали играть важную роль в государственной службе и политической жизни России. В эпоху правления Анны Иоанновны представитель мелкого курляндского дворянства Эрнст Бирон стал фаворитом русской императрицы. Остзейские немцы охотно посвящали себя государственной службе, тем более что зачастую их жалование было выше, чем у их русских коллег.

В XIX веке остзейцы оставили свой след, пожалуй, в каждой сфере культурной и общественной жизни страны. К прибалтийским немцам принадлежали всесильный глава Третьего Отделения Александр Бенкендорф, первооткрыватель и путешественник Иван Крузенштерн, физик Эмилий Ленц, адмирал Николай фон Эссен.

Одновременно балтийские дворяне всеми силами стремились максимально минимизировать вмешательство Санкт-Петербурга во внутренние дела. Они активно сопротивлялись попыткам императоров распространить российского законодательство в своих губерниях. Это касалось и крепостного права, которое на бумаге выглядело более жёстким, чем российское. Во многом именно поэтому первые эксперименты по отмене крестьянской личной зависимости были проведены именно в Эстляндии и Лифляндии. ещё Екатерина II пыталась реализовать эту реформу, однако это удалось лишь её внуку Александру I.

Получение эстонскими и латышскими крестьянами личной свободы сильно било по сословным привилегиям остзейского дворянства. В эпоху реформ Александра II немцы активно сопротивлялись нововведениям, однако прогресс было не остановить. Одновременно с этим среди русских интеллектуалов начали распространяться весьма критические настроения относительно позиции остзейских немцев, особенно на фоне заявлений некоторых их представителей о том, что они служат не русскому государству, а русскому монарху, ссылаясь на то, что ещё Петр I обещал не изменять сложившиеся в Прибалтике традиции. Вместе с этим образование единой Германии заставило некоторых представителей остзейского дворянства обратить внимание на могучего западного соседа, который был им ближе в языковом и культурном отношении, нежели Россия.

Последние годы с империей

Начало заката остзейского дворянства пришлось на 1900-е. В результате Первой русской революции 1905 года большая часть немцев лишилась своих поместий, а политическое доминирование осталось в прошлом благодаря появлению в местных выборных органах власти эстонцев и латышей.

В Первую мировую войну многие представители остзейского дворянства служили в русской императорской армии. Однако в обществе царили антинемецкие настроения, которые чувствовали на себе остзейцы. Кроме того, падение царской власти в 1917 году окончательно показало немецким дворянам, что их должен быть связан с Германией.

В годы Гражданской войны остзейские немцы в составе ландесвера и «Балтийского корпуса», сформированного при участии германской армии, воевали против Красной армии и вооружённых сил молодых балтийских республик – Латвии и Эстонии. После поражения многие немцы переехали в Германию.