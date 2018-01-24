Куда делся московский Поганый пруд? Название Чистые пруды сегодня носит не только водоем, но и весь зеленый оазис в самом центре Москвы... На чтение: 1 минута

В одной из самых известных песен Игоря Талькова есть такие строки:

Чистые пруды – застенчивые ивы,

Как девчонки, смолкли у воды…

Чистые пруды – веков зеленый сон,

Мой дальний берег детства,

Где звучит аккордеон.

Красивая лирическая песня композитора Давида Тухманова на слова Леонида Фадеева до сих пор не оставляет равнодушными многих москвичей и гостей столицы. Это название – Чистые пруды – сегодня носит не только водоем, но и весь зеленый оазис в самом центре Москвы.

А как было раньше? В XVI веке на этом месте была проведена масштабная реконструкция. Вместо деревянных укреплений построили стену Белого города, которая перекрыла речку Рачку, и в результате образовался пруд. Только название у него было не такое приятное – пруд именовался Поганым. Есть несколько версий происхождения такого названия, но самой достоверной видится такая: в пруд в ту пору поступали отходы из близлежащих мясных лавок и боен, расположенных по улице Мясницкой. Летом на прудах витали такие «ароматы», что местные жители просто были вынуждены называть этот пруд Поганым.

Все изменилось, когда особняк рядом с прудом выкупил любимый сподвижник Петра I Александр Данилович Меншиков. Соседство со зловонным прудом новоиспеченного князя не устраивало. Он распорядился провести очистные работы и запретил загрязнять водоем, а мясников с Мясницкой вытеснили в другие районы Москвы. К тому же по этой улице пролегал основной путь к дворцовому селу Преображенскому и к Немецкой слободе , куда часто наведывался царь со своим окружением.

С тех времен пруды и называются Чистыми. Не сохранился только роскошный дворец Меншикова – на этом месте теперь находится главпочтамт, построенный в 1912 году.

В послепетровские времена пруд стал популярным в течение всего года местом отдыха жителей и гостей города. В советское время берега на Чистых прудах укрепили камнем и бетоном. Летом гладь водоема была отдана в распоряжение лебедей и уток, только в холода отправлявшихся на «квартиры» возле Новодевичьего монастыря , а зимой здесь катались на коньках. И как не вспомнить сыгранного Олегом Меньшиковым Костика и компанию из «Покровских ворот», которые замечательно проводили время на этом московском катке!

Обложка: Москва, Чистые пруды. Фото: Timur Lazarenko CC BY 2.0

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