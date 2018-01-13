Краткий курс истории. Старейшая российская газета 13 января (н. ст.) 1703 года вышел первый номер первой российской печатной газеты – «Ведомости»...

13 января (н. ст.) 1703 года вышел первый номер первой российской печатной газеты – «Ведомости». С 1992 года в этот день отмечается День российской печати.

Царский вестник

До того как Петр I инициировал создание первой в России общественной печатной газеты «Ведомости», в XVII веке дьяки Посольского приказа готовили специальную рукописную газету для русских бояр и царя. При Петре I «Ведомости» выходили нерегулярно, в них использовался сначала церковнославянский, а затем гражданский шрифт. Газету печатали то в Петербурге, то в Москве, многие статьи для нее нередко писал сам царь. В 1728 году «Ведомости» переименовали в «Санкт-Петербургские ведомости», газета стала выходить дважды в неделю, продавалась по 4 копейки за номер, а временами ее раздавали населению бесплатно. До появления в 1756 году «Московских ведомостей» первые «Ведомости» оставались единственной российской газетой. После революции 1917 года газета была закрыта.

Возрождение

В 1918 году от большевистской газеты «Правда», которую перевели в Москву, отделилась газета «Петроградская правда» (впоследствии – «Ленинградская правда»). Таким образом, она не являлась преемницей «Ведомостей». «Правда» была рупором партии и вообще советской власти. После распада СССР было принято решение о возрождении «Санкт-Петербургских ведомостей» на основе коллектива сотрудников «Ленинградской правды».

День печати

В СССР День советской печати отмечался 5 мая и был приурочен к изданию первого номера газеты «Правда» – это был первый в российской истории профессиональный праздник печатных изданий. А в Российской Федерации празднование было перенесено на день выхода первого номера старейшей и возрожденной российской газеты. В наши дни петербуржские «Ведомости» являются консервативным и серьезным общественно-политическим изданием.