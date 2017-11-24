Как появился первый «гидрометцентр»? Как бы вы сегодня ни ругали Гидрометцентр России и прочие погодные центры, вы все равно не выйдете из дома, пока не услышите комментарии синоптиков о предстоящей погоде. Вы даже в окно не посмотрите, а всё будете ждать сообщений, притом что самая длиннобородая шутка – о том, что Гидрометцентр ошибается один раз, но каждый день. Погоду стали изучать не вчера. И мы обязаны этим первому русскому императору Петру Алексеевичу. Именно он 10 апреля 1722 года издал соответствующий указ, после чего и начали систематически наблюдать за погодой. Справедливости ради, надо сказать, что первая попытка такого рода была предпринята еще отцом Петра, царем...

Как бы вы сегодня ни ругали Гидрометцентр России и прочие погодные центры, вы все равно не выйдете из дома, пока не услышите комментарии синоптиков о предстоящей погоде. Вы даже в окно не посмотрите, а всё будете ждать сообщений, притом что самая длиннобородая шутка – о том, что Гидрометцентр ошибается один раз, но каждый день.

Погоду стали изучать не вчера. Первую попытку установить регулярный и документированные наблюдения за погодой предпринял отец Петра царь Алексей Михайлович. По его повелению в Европе были закуплены и доставлены в Россию астрономические инструменты и метеорологические приборы, в том числе и один из новейших инструментов той эпохи — барометр Торричелли. Однако попытка потерпела фиаско, так как дьяк, назначенный царем вести записи о погоде, инструментами пренебрегал и записи вел на основе собственные наблюдения. В итоге «Дневальные записки» содержали наблюдения за погодой такого содержания: «(апрѣля 5) на Москвѣ рѣкѣ ледъ взломало», «(апрѣля 6).... ледъ прошелъ». А иногда наблюдения оставались даже без даты: «день былъ красенъ, а въ 1-мъ часу ночи шолъ дожжикъ до 2-го часа ночи», «въ тотъ день былъ дождь съ перемѣшкою, а въ ночи тепло», «въ тотъ день изъ утра шелъ дождь, а послѣ въ весь день было ведрено, а въ ночи тепло»…

Более серьезным и детальным подходом к изучению погоды мы обязаны этим первому русскому императору Петру Алексеевичу. Именно он 10 апреля 1722 года издал соответствующий указ, была учреждена служба постоянных метеорологических наблюдений, после чего и начали систематически наблюдать за погодой.

Справедливости ради, надо сказать, что первая попытка такого рода была предпринята еще отцом Петра, царем Алексеем Михайловичем. По его распоряжению из Европы привезли необходимые астрономические приборы и метеорологические инструменты. Однако все это не понадобилось дьячку, которому было поручено столь важное дело. Он, как и прежде, все делал на глазок, без приборов, да и записи вел так же – что вижу, то и пишу.

А вот Петр I доверил эту ответственную задачу вице-президенту Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Поначалу записи тоже не отличались особой тщательностью и научностью. Но тем не менее в будущем они пригодились для систематизации информации. Еще при жизни Петр I образовал первую метеостанцию, а чуть позже все наблюдения за погодой осуществлялись при помощи барометра и термометра. Уже в 1730-е годы в стране имелась сеть из 30 метеостанций, а к концу XIX века в России сформировалась одна из лучших метеорологических сетей в мире.

1872 год по праву считается датой начала официальной работы службы погоды. Именно тогда стал выходить регулярный выпуск ежедневных бюллетеней о погодных явлениях. С 1930 года для прогнозов начала использоваться сеть аэрологических станций, а в 1960-е добавилась информация, получаемая со спутников и ЭВМ.

Хотя критика в адрес специалистов по погоде сегодня дело привычное, нельзя не признать, что точность их прогнозов растет с каждым годом. Пускай синоптики пока не могут предсказать погоду на год вперед, все же общие тенденции того, что нас ждет, они не скрывают, а погоду на завтра-послезавтра мы обычно знаем почти на 100 процентов.