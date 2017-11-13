Как появился «Аптекарский огород»? Одним из крупнейших проектов по благоустройству Москвы стала программа «Моя улица», в рамках которой в том числе были проведены масштабные работы по озеленению столичных «каменных джунглей». Тысячи деревьев и кустарников появились в столице. Правда, Москва и так всегда была зеленым городом. Многие иностранцы, побывавшие в Москве в XVII–XVIII веках, отмечали большое количество садов и огородов. Было и несколько аптекарских огородов, которые находились при монастырях, а также огород в Измайлово, открытый при царе Алексее Михайловиче, но до наших дней они не сохранились. Во время Северной войны со Швецией катастрофически не хватало лекарств, и в 1706 году по указу Петра I на... На чтение: 2 минуты

Одним из крупнейших проектов по благоустройству Москвы стала программа «Моя улица», в рамках которой в том числе были проведены масштабные работы по озеленению столичных «каменных джунглей». Тысячи деревьев и кустарников появились в столице.

Правда, Москва и так всегда была зеленым городом. Многие иностранцы, побывавшие в Москве в XVII–XVIII веках, отмечали большое количество садов и огородов. Было и несколько аптекарских огородов, которые находились при монастырях, а также огород в Измайлово, открытый при царе Алексее Михайловиче, но до наших дней они не сохранились.

Во время Северной войны со Швецией катастрофически не хватало лекарств, и в 1706 году по указу Петра I на окраине Москвы, за Сухаревой башней (это в те времена считалось окраиной), был заложен огород для выращивания лекарственных растений. Именно с этого момента начинается история «Аптекарского огорода», самого старого ботанического сада в России.

Сначала огород принадлежал Аптекарскому приказу, затем Московскому госпиталю, а к концу XVIII века полноправной хозяйкой огорода стала Медико-хирургическая академия. В первое время огородом по «старой русской традиции» управляли приезжие немецкие садовники, которых ботаника интересовала постольку-поскольку. Но в 1735 году на должность главного ботаника был приглашен рачительный немец Трауготт Гербер. Он развил бурную деятельность: пополнял коллекции растений, следил за посадками и посевами, создал оранжерейное хозяйство и, самое главное, изготавливал лекарственные препараты. С тех пор здесь начали обучать аптекарских учеников и помощников аптекарей по фармацевтическому делу.

В 1804 году Медико-хирургическая академия переехала в Петербург, и аптекарский огород был приобретен Московским университетом. За несколько лет сад превратился в цветущий оазис. Но Отечественная война 1812 года нанесла ему большой ущерб – он сильно пострадал во время московского пожара. Денег на восстановление не хватало, и руководству пришлось продать часть территории. Сад был превращен в место отдыха москвичей. Появилось большое количество цветников, дорожек, декоративных скамеек. К середине XIX века сад восстановился, а уже к концу того же столетия ботанический сад университета стал одним из главных центров российской ботаники.

После революции 1917 года сад стал приходить в упадок. Оранжереи сгнили или разрушились, насаждения были вытоптаны или украдены. Местное население использовало огород чисто в меркантильных целях и выращивало овощи для себя. При этом в парке появились две гипсовые скульптуры – Ленина и Сталина . В 1960-е годы они были убраны.

Во время Великой Отечественной войны на территории сада были вырыты бомбоубежища, появился «коллективный огород». Постепенно оживала жизнь в лабораториях, ученые пытались в том числе поднять урожайность сельскохозяйственных культур. Не забыли о Ботаническом саде МГУ и при формировании Генерального плана реконструкции Москвы тех времен. Сад должен был стать образцом искусства в стиле сталинского ампира. Война помешала воплощению этих грандиозных планов.

В начале 1950-х годов жизнь стала возвращаться в лаборатории и на огородные площадки. Именно в это время Ботанический сад МГУ был единственным ботаническим садом в Москве. В 1952 году рядом с ним была открыта станция метро «Ботанический сад» Кольцевой линии, в 1958-м то же название дали соединенной с ней переходом станции Калужско-Рижской линии. В 1966 году оба «Ботанических сада» стали станциями «Проспект Мира». А нынешнюю станцию метро «Ботанический сад» открыли в 1978 году у другого объекта – ботанического сада Академии наук в Останкине.

Москвичи любили старый сад-огород. Более двухсот тысяч жителей ежегодно посещали его. Победившая в 1990-е годы демократия не сразу вспомнила про этот уникальный уголок Москвы. Появился план реконструкции с упором на внебюджетное финансирование. Все утраченное было восстановлено в первоначальном виде. Примечательно, что некоторые деревья в парке сохранились и достигли возраста 250–300 лет. Среди них и лиственница, которая, по преданию, была посажена самим Петром I.

После возведения комплекса главного входа в сад часть помещений сдается в аренду, что помогает саду иметь определенную независимость от государственного бюджета. Современный сад стал площадкой для занятий школьников и студентов, здесь постоянно проводятся интересные экскурсии и различные культурные мероприятия.

Сад «Аптекарский огород» открыт по адресу: Москва, проспект Мира, дом 26.