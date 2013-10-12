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«Искра Петрова», красавица, любившая шумные балы и нарядные платья, императрица, собравшая вокруг себя самых толковых людей государства. В этом выпуске – продолжение рассказа о Елизавете Петровне. Как правила Елизавета Петровна? В чем состоял план Петра I и почему Елизавета не вышла замуж за короля Франции Людовика XV? Как отзывались об императрице послы других стран и приближенные? Какой характер был у «веселой царицы» Елизаветы Петровны? Смотрите и слушайте в новой познавательной лекции Владимира Мединского из цикла «XVIII век» на канале ДостоВерно! Лекторий Достоевский.