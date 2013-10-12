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Кто привел Анну на трон? Как Бирон, ставший фактически полновластным властителем России, был уже через несколько месяцев смещен со всех постов? Почему «дщерь Петрова» Елизавета, не отличавшаяся интересом к политике, сумела сплотить вокруг себя гвардию и в результате еще одного переворота прийти к самодержавной власти? Какой была Елизавета до своего триумфа, какими личными качествами отличалась? Правда ли, что после воцарения она послала специальную экспедицию на Камчатку за своим сосланным возлюбленным?