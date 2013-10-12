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Многие считают Елизавету Петровну легкомысленной императрицей. Да, она не занималась внутренней политикой и остальными государственными делами так, как это делали другие правители. Однако именно при Елизавете началась Эпоха Просвещения в России, были открыты учебные заведения и отменены телесные наказания. Можно с уверенностью сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг к политике просвещенного абсолютизма. Что еще происходило во внутренней политике России при правлении Елизаветы Петровны? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале ДостоВерно! Лекторий Достоевский.