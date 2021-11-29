0 видео из 0

Отношения Петра III и Екатерины с самой свадьбы складывались не лучшим образом. Елизавета Петровна требовала наследников, но супругов не тянуло друг к другу. К началу правления Петра они даже жили в отдельных дворцах.

Но как сложилась их судьба после смерти «веселой царицы»? Кто был отцом Павла I, сына Екатерины? Чем занимался Петр Третий до восшествия на престол? Какая Россия досталась новому императору?

Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале Лекторий Dостоевский.