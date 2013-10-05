Правление Елизаветы Петровны …она проводила время в бесконечных балах и церковных службах, в заботах о парижских модах и русской кухне… На чтение: 7 минут

ОДА М.В. ЛОМОНОСОВА

«Взирая на дела Петровы, На град, на флот и на полки И купно на свои оковы, На сильну власть чужой руки, Россия ревностно вздыхала И сердцем всякий час взывала К Тебе, Защитнице своей: «Избавь, низвергни наше бремя, Воздвигни нам Петрово Племя, Утешь, утешь Твоих людей,

Покрой Отечески законы, Полки противных отжени И святости Твоей Короны Чужим коснуться возбрани; От церькви отврати налоги: Тебя Монарши ждут чертоги, Порфира, Скипетр и Престол; Всевышний пойдет пред Тобою И крепкою Тебя рукою От страшных всех защитит зол».

Ломоносов М.В. ОДА на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийский, 1746 года

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ А.К. ТОЛСТОГО

«Веселая царица Была Елисавет: Поет и веселится, Порядка только нет».

РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ XVIII В.

«На... огромном пространстве в 40-50-е годы XVIII в. жило всего 19 млн. человек обоего пола. Они крайне неравномерно распределялись по территории страны. Если население Центрально-промышленного района, охватывавшего только Московскую и прилегающие к ней губернии, насчитывало не менее 4,7 млн. человек, то население Сибири и Севера - не более 1 млн. человек.

Не менее любопытна и социальная структура населения России того времени. В городах жило не более 600 тыс. человек, или менее 4% всего населения. Крестьянское население делилось на две основные группы: владельческие крестьяне (помещичьи, дворцовые, монастырские) и государственные, чьим сюзереном было государство. В общей массе учтенного во вторую ревизию (перепись) 1744-1747 гг. крестьянского населения (7,8 млн. душ мужского пола) помещичьих крестьян было 4,3 млн. душ, или 50,5%. В целом же крепостное население составляло 70% крестьянского и 63,2% всего населения. Столь значительный перевес крепостных достаточно убедительно свидетельствует о характере экономики России середины XVIII в.

Петровская эпоха реформ способствовала интенсивному промышленному развитию страны. В первой половине XVIII в. были достигнуты выдающиеся успехи в черной металлургии. Еще в 1700 г. Россия выплавляла чугуна в 5 раз меньше, чем передовая по тем временам Англия (соответственно 2,5 тыс. т. и 12 тыс. т.). Но уже в 1740 г. выпуск чугуна в России достиг 25 тыс. т., и она оставила далеко позади Англию, выплавлявшую 17,3 тыс. т. В дальнейшем этот разрыв продолжал увеличиваться, и в 1780 г. Россия выплавляла уже 110 тыс. т чугуна, а Англия - только 40 тыс. т. И лишь на исходе XVIII в. начавшаяся в Англии промышленная революция положила конец экономическому могуществу России, построенному на мануфактурном производстве и полукрепостнической организации труда.

Во второй четверти XVIII в. о кризисе экономики России говорить не приходится. Только за 15 лет (с 1725 по 1740 г.) выпуск чугуна и железа в стране вырос 6олее чем в 2 раза (с 1,2 млн. до 2,6 млн. пудов). В те годы развивались и другие отрасли промышленности, а также торговля. В елизаветинский период тяжелая промышленность получила дальнейшее развитие. Так, выплавка чугуна с 25 тыс. т 1740 г. возросла до 33 тыс. т. в 1750 и к 1760 г. составила 60 тыс. т. По признанию специалистов, 50-е годы были для металлургической промышленности поистине рекордными на протяжении всего XVIII в».

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. М., 1986

ГНЕВ И МИЛОСТЬ

25 ноября 1741 года свершился новый переворот. Ночью гвардейские солдаты во главе с дочерью Петра I Елизаветой, одетой в кирасу, ворвались в спальню правящего брауншвейгского семейства. Маленький император и его родители были арестованы. Солдат, который нес Ивана VI, уронил его на лестнице. Свергнутое семейство сначала намеривались отправить за границу. Потом посчитали это слишком опасным. Пленников отправили в Холмогоры, на север. Там появились на свет братья и сестры Ивана VI. Анна Леопольдовна и Антон Брауншвейгский скончались в ссылке. Их дети, которых запретили даже учить грамоте, влачили жалкое существование. Ивана VI с четырех лет держали отдельно - в Шлиссельбургской крепости. В 1764 г. он был убит стражей при попытке освобождения его авантюристом Мировичем.

При свержении брауншвейгской фамилии были арестованы Миних и Остерман. Их отправили в ссылку в Сибирь. А вот о «заслугах» Бирона Елизавета вспомнила. В 1730-1740 гг. курляндский герцог не дал императрице Анне Иоанновне заточить Елизавету в монастырь. (Бирон надеялся женить своего сына на Елизавете.) Елизавета разрешила Бирону вернуться из Сибири и жить в Ярославе.

Рота гвардейцев Преображенского полка, совершившая переворот, была названа лейб-компанией. Солдаты-недворяне из нее получили потомственное дворянство. Всех лейб-компанцев пожаловали поместьями. В дальнейшем лейб-компанцы не играли видной роли в елизаветинском царствовании.

Лейб-компанцы и другие участники переворота получили 18 тыс. крестьян и около 90 тыс. рублей. А в целом, с 1741 по 1761 г. дворянам было отдано 800 тыс. душ обоего пола.

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ СОСЛОВИЕ

Дворян не только свободно отпускали в отставку по истечении 25 лет службы, но и не особенно следили за тем, являлись ли они на службу в определенном возрасте. При Елизавете распространился обычай записывать дворян в полки малолетними - с 3-4 лет, при этом дети, конечно, жили в домах своих родителей, но чины и выслуга лет уже шли. Когда молодые дворяне действительно начинали служить, они уже были в офицерских чинах и служить им оставалось до истечения 25-летнего срока недолго.

Офицерская служба в гвардейских полках не имела прежних строгостей и была приятным и престижным развлечением, которое, однако, требовало немалых денег. Чтобы поднять доходы дворянства, Елизавета в 1754 г. объявила винокурение (производство водки) монополией дворян. Это означало, что только дворяне теперь могут производить столь выгодный для продажи товар. Купцам, имевшим винокуренные заводы, ведено было сломать их или продать дворянам в течение полугода. Дворянам начали передавать также казенные заводы Урала. В 1754 г. организовали Дворянский банк, дававший дворянам кредит под низкий процент (6% против традиционных для того времени 30%).

В 1746 г. Елизавета издала указ, запрещавший кому-либо, кроме дворян, покупать крепостных людей с землей или без земли. Даже выслужившимся личным дворянам запретили иметь крепостных. В 1754 г. началось Генеральное межевание земель. Недворянам (в том числе и богатым купцам) вообще запретили иметь имения с крепостными. За 6 месяцев они должны были продать свои поместья. В итоге, «шляхетство» приобрело дополнительных 50 млн. десятин земли. В том же 1754 г. были отменены в России внутренние таможни, от чего выиграли все, кто занимался торговлей, особенно купцы. В 1760 г. помещики получили право ссылать своих крестьян в возрасте до 45 лет в Сибирь. Каждый сосланный засчитывался за рекрута, поэтому дворяне широко пользовались своим правом, ссылая неугодных, бедных или больных крестьян и сохраняя лучших работников. С 1760 по 1765 г. в Тобольскую и Енисейскую провинцию сослали более 20 тыс. крепостных. Крепостное право усиливалось. Крепостных почти не считали за людей: Елизавета даже исключила их из присяги, которую приносили ей подданные.

Елизавета все время подчеркивала, что она дочь Петра I и будет править, как он. Но царица не обладала гением отца, поэтому сходство этих проявлений было лишь внешнее. Елизавета восстановила ту систему учреждений центральной власти, которая была при Петре I. Кабинет министров был упразднен, но в конце царствования Елизаветы, когда императрица стала часто болеть, возник орган, по сути, повторяющий его и стоящий над Сенатом и коллегиями - Конференция при высочайшем дворе. В конференцию вошли президенты военного и дипломатического ведомств и лица, назначенные императрицей.

ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА

«Девятнадцатилетнее царствование этой государыни дало всей Европе возможность ознакомиться с ея характером. В ней привыкли видеть государыню, исполненную доброты и гуманности, великодушную, либеральную и щедрую, но легкомысленную, безпечную, питающую отвращение к делам, любящую сверх всего удовольствия и развлечения, верную скорей своим вкусам и привычкам, чем страстям и дружбе, до крайности доверчивую и всегда находящуюся под чьим нибудь влиянием.

Все это и теперь еще верно до некоторой степени, но года и расстроенное здоровье, произведя постепенныя изменения в ея организме, отразилась также и на ея нравственном состоянии. Так, например, любовь к удовольствиям и шумным празднествам уступила в ней место расположению к тишине и даже уединению, но не к труду. К этому последнему императрица Елисавета Петровна чувствует большее нежели когда либо отвращение. Для нея ненавистно всякое напоминание о делах, и приближенным нередко случается выжидать по полугоду удобной минуты, чтобы склонить ее подписать указ или письмо».

Русский Двор в 1761 году. Перевод с французской рукописи Лафермиера

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ О ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ

Царствование ее было не без славы, даже не без пользы. <…> Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб; карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем; и она же основала первый настоящий университет в России - Московский. Ленивая и капризная, пугавшаяся всякой серьезной мысли, питавшая отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева-Рюмина. Но в своих внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, сплетниц, во главе которых стоял интимный солидарный кабинет, где премьером была Мавра Егоровна Шувалова, жена известного нам изобретателя и прожектера, а членами состояли Анна Карловна Воронцова, урожденная Скавронская, родственница императрицы, и какая-то просто Елизавета Ивановна, которую так и звали министром иностранных дел. «Все дела через нее государыне подавали», - замечает современник. <…> При всем том в ней, не как в ее курляндской предшественнице, где-то там глубоко под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек, порой прорывавшийся наружу то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, то в неутверждении свирепой уголовной части Уложения, составленной в Комиссии 1754 г. и уже одобренной Сенатом, с изысканными видами смертной казни, то в недопущении непристойных ходатайств Синода о необходимости отказаться от данного императрицей обета, то, наконец, в способности плакать от несправедливого решения, вырванного происками того же Синода. Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция семьдесят третья

ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ 30-50 ГГ. XVIII ВВ.

Двор Елизаветы утопал в роскоши и изысканных ночных развлечениях (царица боялась спать ночами, т.к. опасалась заговоров, осуществляемых в России обычно ночью). Обычаи двора Елизаветы мало чем отличались от европейской придворной жизни. На балах звучала приятная музыка, исполняемая превосходными оркестрами, Елизавета Петровна блистала красотой и нарядами. При дворе регулярно проводились балы-маскарады а в первые десять лет - и так называемые «метаморфозы», когда дамы наряжались в мужские костюмы, а мужчины - в дамские. Сама Елизавета Петровна задавала тон и была законодательницей мод. Ее гардероб включал 15 тыс. платьев. Ни одно из них царица не надевала дважды.

Тем не менее В.О. Ключевский отмечал: « Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе: изо дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержателе Локателли, об интермеццах и т. п. Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством: двери не затворялись, в окна дуло; вода текла по стенным обшивкам, комнаты были чрезвычайно сыры; у великой княгини Екатерины в спальне в печи зияли огромные щели; близ этой спальни в небольшой каморе теснилось 17 человек прислуги; меблировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья по надобности перевозили из дворца во дворец, даже из Петербурга в Москву, ломали, били и в таком виде расставляли по временным местам. Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете; она оставила после себя в гардеробе слишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 г. более 10 миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом дворце; но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит» .

Неотъемлемой чертой российского самодержавия в 1725-1750-х гг. стал фаворитизм. Менялись правители, но у каждого были любимцы, которые обладали огромной властью и влиянием в государстве, даже если не занимали высоких государственных постов. Стоили эти любимцы, «вельможи в случае», казне немалые деньги. На них постоянно сыпался золотой дождь подарков, дарились тысячи, а то и десятки тысяч крепостных. При Елизавете Петровне особым расположением пользовались Алексей Разумовский и Иван Шувалов. Родня и близкие к фаворитам люди обладали также колоссальным весом.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ДВУХ ГИМНАЗИЙ

С ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОГО ПРОЭКТА ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ

1755, Генваря 12

Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не только Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни толь высокославнаго монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшия его предприятия к совершенству и не достигли, но мы всевышняго благоволением, со вступления нашего на всероссийский престол, всечасное имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего отечества служить может, чем уже действительно по многим материям все верноподданные матерними нашими милосердиями ныне пользуются и впредь потомки пользоваться станут, что времена и действии повсядневно доказывают. Сему, последуя, из наших истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше желание и воля состоит в произведении народного благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к совершенному нашему удовольствию прилежность свою и труд в общенародную пользу прилагали; но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло изкореняется, то следовательно нужна необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук, возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат наш, и признав за весьма полезное к общенародному благополучию, всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением проэкта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял: как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чем свидетельство видимое нашего века от бога дарованного, к благополучию нашей империи родителя нашего государя императора Петра Великого доказывает, который божественным своим предприятием исполнение имел через науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена, разум превосходящия дела, в толь краткое время перемена нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, все к пользе общего житья человеческого, и что наконец все блаженство жизни человеческой, в которой безчисленные плоды всякого добра всечастно чувствам представляются; и что пространная наша империя установленною здесь дражайшим родителем нашим, государем Петром Великим, Санктпетербургскою Академиею, которую мы между многими благополучиями своих подданных милосердиями немалою суммою против прежнего к вящей пользе и к размножению и ободрению наук и художеств, всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним оным ученым корпусом довольствоваться не может, в таком разсуждении, что за дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санкт-Петербург многия имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей, кроме Академии, в Сухопутном и Морском кадетских корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытой путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам, или тем, которые в вышеписанныея места для каких-либо причин не записаны, и для генерального обучения разночинцам, упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов, о учреждении вышеобъявленнаго в Москве университета для дворян и разночинцов, по примеру европейских университетов, где всякаго звания люди свободно наукою пользуются, и двух гимназий, одну для дворян, другую для разночинцов, кроме крепостных людей…

ОБЪ УЧРЕЖДЕНIИ РУССКАГО ТЕАТРА

30 августа 1756

Повелели мы ныне учредить русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головнинский каменный дом, что на Васильевском острову, близ Кадетского дома.

А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся ярославцев и певчих в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число.

На содержание оного театра определить, по силе нашего указа, считая от сего времени, в год денежной суммы по 5000 рублей, которую отпускать из Штатс-конторы всегда в начале года по подписании нашего указа. Для надзирания дома определяется из копеистов лейб-компании Алексей Дьяконов, которого пожаловали мы армейским подпорутчиком с жалованием из положенной на театр суммы по 250 рублей в год. Определить в оный дом, где учрежден театр, пристойный караул.

Дирекция того русского театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову, которому из той же суммы определяется сверх его бригадирского жалования по 1000 рублей... А какое жалованье как актерам и актрисам, так и прочим при театре производить, о том ему, бригадиру Сумарокову, от двора дан реестр.

Указ 10.599, Именной, данный Сенату

Обложка: Преннер Георг Каспар Иосиф де. Портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1754 год. Из собрания Третьяковской галереи

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