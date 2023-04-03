Победитель Фридриха Великого К 325-летию со дня рождения и к 250-й годовщины смерти генерал-фельдмаршала графа Петра Семёновича Салтыкова.

К 325-летию со дня рождения и к 250-й годовщины смерти генерал-фельдмаршала графа Петра Семёновича Салтыкова

В ряду знаменитых русских полководцев есть одно довольно скромное и, к сожалению, незаслуженно забытое имя. Имя это представлено на памятнике «100-летие России», находящемуся в Великом Новгороде. Там в нижнем ярусе с названием «Военные люди и герои» есть его скульптурное изображение. Речь идёт о 19-м генерал-фельдмаршале русской армии графе Петре Семёновиче Салтыкове, победителе Фридриха Великого в сражении при Кунерсдорфе.

Родился Пётр Семёнович Салтыков 11 (22) декабря 1698 года в селе Никольском, ныне Ярославской области в семье Семёна Андреевича, которого императрица Анна Иоанновна [1] , приходящая ему родственницей по матери, называла «mon cousin», в будущем полного генерала и Главнокомандующего в Москве, и Фёклы Яковлевны Волынской, дальней родственницы известного государственного деятеля Артемия Волынского [2] .

В 1714 году 16-летнем возрасте начал свою службу солдатом гвардии и в том же году был отправлен Петром Первым во Францию учится морскому делу. Насколько успешной была его учёба не известно, так как на флоте он никогда не служил.

Пробыв во Франции более 15 лет, возвратился в Россию и к приезду будущей императрицы Анны Иоанновны состоял в чине капитана гвардии. К этому времени он уже был женат на Прасковьи Юрьевне Трубецкой. Прасковья Юрьевна сумела оказать услугу Анне Иоанновне, предупредив её о намерениях «верховников», способствовав разрушению их планов в отношении ограничения самодержавия.

При восшествии на престол императрица отблагодарила семейство Салтыковых, Пётр был зачислен в свиту со званием действительного камергера. Всё своё царствование императрица покровительствовала своим родственникам, так в 1733 году семейство Салтыковых было возведено в графское достоинство Российской империи.

В 1734 году Пётр Семёнович в чине генерал-майора принимает участие в войне за польское наследство 1733-35 годов [3] . Под командованием генерал-фельдмаршала графа Миниха [4] , он руководит отдельным отрядом. В этой войне Россия вместе с Австрией выступила за права на польский престол сына короля Августа II Сильного [5] саксонского курфюрста Фридриха Августа II под именем Августа III [6] против ставленника Франции и её союзников, тестя Людовика XV [7] , Станислава Лещинского [8] .

Для России война ознаменовалась удачной осадой и взятием Данцига [9] , где находился «король Станислав». После этого польским королём стал саксонец Август III.

За участие в походе в Польшу Пётр Салтыков становится кавалером ордена Св. Александра Невского.

После смерти Анны Иоанновны на престол вступает император-младенец двухмесячный Иоанн VI Антонович [10] . Власть вначале находится в руках регента Бирона [11] , а после его свержения через две недели, в руках матери императора – Правительницы Анны Леопольдовны [12] , племянницы покойной императрицы.

Во время правления Анны Леопольдовны Пётр Семёнович вновь в фаворе – получает чин генерал-поручика, становится генерал-адъютантом и сенатором.

25 ноября (6 декабря) 1741 года произошёл новый дворцовый переворот, гвардия привела к власти дочь Петра Великого – Елизавету Петровну [13] . Салтыков в день переворота был дежурным генералом во дворце, был арестован гвардейцами и приведён к новой царице. Упавший на колени перед Елизаветой, он был ею прощён, однако, лишён званий и удалён из Санкт-Петербурга.

В это время уже во всю шла русско-шведская война [14] , начавшаяся 28 июля (8 августа) 1741 года.

Для Салтыкова это стало благовидным предлогом, покинув Петербург, оказаться на войне.

В Финляндии, где проходили боевые действия, Пётр Семёнович в 1742 году находится в распоряжении главнокомандующего русской армией генерал-фельдмаршала Петра Ласси [15] , хорошо ему знакомому по войне в Польше. Затем, в 1743 году, командует арьергардом в отряде у генерал-аншефа Якова Кейта [16] .

Война закончилась победой России и заключением 7 (18) августа 1743 года в городе Або [17] мирного договора.

Салтыков был отправлен в Стокгольм для помощи шведам против возможной войны с Дании. За боевые заслуги во время войны Пётр Семёнович в 1744 году был награждён золотой шпагой с бриллиантами.

По возвращении из Стокгольма граф Салтыков был назначен начальником Псковской дивизии, располагавшейся на территории Украины. В 1754 году он получает чин генерал-аншефа, а через два года назначается командиром Украинских полков ланд-милиции.

6 (17) мая 1756 года объявлением английским королём Георгом II [18] войны Франции начинается один из самых крупных вооружённых конфликтов Нового времени – Семилетняя война, которую можно рассматривать как мировую. Военные действия велись не только в Европе, но и в Индии, и в Северной Америке, на территории Карибских островов и даже на Филиппинах. Основными узлами острых противоречий были: англо-французское соперничество в Северной Америке и австро-прусское – из-за Силезии.

В Европе возникли две мощные группировки: Великобритания – Пруссия (Вестминстерский договор 16 января 1756 года) и, после т.н. «переворачивания альянсов», Франция – Австрия (Версальский договор 1 мая 1756 года). Россия. тесно связанная с Австрией договором ещё с 1746 года, примкнула к франко-австрийскому союзу в конце 1756 года.

Интерес России в предстоящей войне заключался в сдерживании агрессивных планов прусского короля Фридриха II [19] в отношении Прибалтики, а при возможности и завоевание Восточной Пруссии. Последнюю предполагалось обменять у Речи Посполитой на Курляндию и Семигалию [20] .

Россия вступила в войну весной 1757 года, взятием при поддержки Балтийского флота под командованием 71-летнего адмирала Мишукова [21] 24 июня (5 июля) прусской крепости Мемель [22] 20-тысячным корпусом («деташементом») генерал-аншефа Виллима Фермора [23] . Это послужило сигналом к переходу основных сил русской армии численностью в 80 тыс. чел. и 20 тыс. нерегулярного войска под командованием генерал-фельдмаршала Степана Апраксина [24] границы Восточной Пруссии.

19 (30) августа 1757 года у деревни Гросс-Егерсдорф [25] произошло сражение между русской армией и прусским корпусом 70-летнего генерал-фельдмаршала Левальда [26] . Пятичасовое сражение заканчивается отступление пруссаков, местами переходящее в паническое бегство. Несмотря на одержанную победу Апраксин не преследует пруссаков, а 27 августа (7 сентября), вообще уходит на через реку Прегель и дальше начинает отступление к Неману. За это фельдмаршала 16 (27) октября сняли с командования, арестовали в Нарве и отдали под суд. Находясь под судом, Апраксин скоропостижно скончался от удара (инсульта) 6 (17) августа 1758 года в Санкт-Петербурге.

В кампании 1758 года у русской армии новый командующий – 56-летний генерал-аншеф Фермор. Он успешно ведёт кампанию в Восточной Пруссии, взяв 11 (22) января её столицу Кенигсберг, полностью подчиняет провинцию России. Жители Кенигсберга присягают на верность императрице Елизавете Петровне, после этого Фридрих до конца своей жизни не посещал город.

Фермор ведёт осаду крепости Кюстрин [27] , где находились крупные запасы и арсеналы. Город и крепость горят и сильно разрушены под обстрелом русской артиллерии, но взять Кюстрин не удалось. Фридрих, воспользовавшись пассивностью австрийцев, направляется на помощь гарнизону Кюстрина. Осада снята, русская армия отходит к Цорндорфу [28] .

Здесь 14 (25) августа 1758 года происходит Цорндорфское сражение, которое знаменитый военный теоретик Клаузевиц [29] назвал самым странным сражением Семилетней войны. Оба противника несут тяжёлыми потери, само сражение заканчивается уже ближе к ночи с ничейным результатом, при этом обе стороны объявляют о своей победой. Однако, тяжесть потерь, почти треть армии, заставили Фридриха признать после Цорндорфа своим главным противником русскую армию. Несмотря на свой успех, генерал Фермор был Санкт-Петебургской конференцией [30] , снят с командования армией за нерегулярность и запутанность отчётов, а главное, за то, что не смог отчитаться о расходовании значительных денежных средств, выделенных на содержание армии. Также ему в вину ставили неудачные осады Кюстрина и Кольберга [31] .

8 (19) мая 1759 года новым главнокомандующим вместо уволенного генерала Фермора назначают Петра Семёновича Салтыкова, которому шёл в то время 61 год. Современники отмечали, что назначение Салтыкова было крайне неожиданным для всех. О том, как Пётр Семёнович появился в Кёнигсберге пишет известный писатель-мемуарист того времени Андрей Болотов [32] . Салтыков приехал с адъютантом на обычной почтовой карете без огромного обоза и слуг.

« Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствиями смотрели на него, расхаживающего пешком по нашему городу. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трёх человек. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущею курочкою, и никто не только надеждою ласкаться, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное, столь мало обещивал нам его наружный вид и все его поступки » [33] .

Все русские военные недоумевали, как эта «курочка сможет побить орла» [34] .

Иностранцам он был известен, как добродушный, обходительный человек, большой любитель охоты, но не как военачальник, самостоятельно командовавший армией. Несмотря на всё выше сказанное, граф обладал уже богатым военным опытом, был энергичен, стремился всю обстановку видеть своими глазами, после чего быстро и хладнокровно принимал решения, при этом был осторожен и рассудителен, хорошо знал и любил русского солдата. Все это было слагаемым его будущего успеха.

С первых дней своего командования Пётр Семёнович оказался в непростой ситуации, с одной стороны он зависел от распоряжений и приказов Санкт-Петербургской конференции, находящейся за 1 600 км от фронта, а с другой – необходимо было выстраивать отношения с союзниками – австрийцами, которые с самого начала войны стремились подчинить русскую армию своему командованию.

В 1759 году австрийцам наконец удалось склонить Санкт-Петербургскую конференцию к тому, чтобы русские действовали по общему плану с австрийцами. Армия была разбита на четыре корпуса и направилась тремя колоннами к реке Одер (корпус генерал-поручика графа Петра Румянцева [35] был оставлен на нижней Висле) на соединение с австрийской армией генерал-фельдмаршала Дауна [36] , с таким расчётом чтобы сосредоточить к 25 июня (6 июля) 90 тыс. между Глогау [37] и Бреславлем [38] .

К 18 (29) июня русская армия сосредоточилась в районе Познани, на следующий день к армии прибыл новый главнокомандующий, который официально сменил генерала Фермора. 20 июня (1 июля) Салтыков устроил смотр армии, всего в строю находилось 38 814 чел.

Тем временем, Фридрих II решил воспрепятствовать соединению союзников, для чего послал корпус под командованием генерала-лейтенанта графа Дона [39] с целью выйти на правый фланг союзников. План короля не удался, так как 27 июня (8 июля) Салтыков выслал казачью конницу на сообщение генерала Дона и к 30 июня (11 июля) вытеснил пруссаков к слиянию рек Варта и Одер.

К 9 (20) июля русская армия вышла в район города Цюллихау [40] , сюда же форсированным маршем двинулся прусский корпус и 10 (21) июля занял Цюллихау. Однако король был не доволен действиями генерала Дона и заменил его на генерал-лейтенанта Веделя [41] , перед ним была поставлена задача не дать русским переправиться через Одер в районе Кроссена [42] .

Как отмечает военный историк Масловский [43] , Салтыков мог принять три возможных решения:

· уклониться от решительного боя и продолжать движение на соединение с австрийцами;

· продолжать марш-манёвр к Кроссену;

· атаковать корпус Веделя у Цюллихау.

Учитывая не высокую способность тогдашней русской армии к маневрированию и сильную позицию пруссаков у Цюллихау, Пётр Семёнович остановился на втором варианте. Это привело к сложному обходному манёвру с выходом к селению Пальциг [44] . Здесь 12 (23) июля 1759 года произошло сражение при Пальциге, известное в немецкой историографии, как сражение при Кай [45] .

Русские войска располагали 54 батальонами, 34 эскадронами регулярной конницы, 29 эскадронами гусар и 40 казачьими сотнями, а также 140 орудиями полевой артиллерии, всего примерно 40 тыс. чел.

Прусский корпус Веделя располагал 30 батальонами и 67 эскадронами, всего более 27,4 тыс. чел. и около 60 орудий.

Ещё утром 11 (22) июля сам главнокомандующий произвёл рекогносцировку расположения противника и отдал приказ на движение в направлении Пальцига, с тем чтобы обойти с фланга и тыла прусскую позицию. Русская армия начала движение в 16 часов и прибыла к Клемцигу [46] около полуночи, здесь армия переночевала и утром продолжила своё движение к Пальцигу и около 13 часов вышли к тамошним высотам. Это обходное движение русских было полной неожиданностью для Веделя, который был вынужден начать движение на встречу русской армии, полагая, что имеет дело только с авангардом.

Салтыков в ответ начал выстраивать оборонительное построение армии и к 14.30 оно было завершено. Местность впереди русской позиции затрудняла атаку пруссакам, в центре находился болотистый ручей и небольшой пруд, атаковать можно было только по флангам. При этом правый фланг был прикрыт лесом, а левый – открыт.

Пруссаки начали свои атаки на флангах без артиллерийской подготовки и попали под сосредоточенный артиллерийский огонь русских. Все атаки Веделя, бросавшего свои войска в бой по частям, на обоих флангах были отбиты, при чём в некоторых местах дело доходило до рукопашных схваток. К 19 часам сражение завершилось полной победой русской армии.

Русские потеряли около 900 чел. убитыми, в том числе генерал-поручика Демика [47] , и 3 900 ранеными, в т.ч. 1 генерал, 1 бригадир и 4 полковника, пруссаки – до 4 300 убитыми. В том числе 1 генерал, 1 500 пропавшими без вести и 1 400 ранеными, в т.ч. 2 генерала. Трофеями победителей стали 4 знамени, 3 штандарта и 14 орудий.

Усталость не позволила преследовать противника, который отошёл к югу от Кая и вскоре перешёл на другой берег Одера Вместо преследования было устроено торжественное богослужение в честь одержанной победы.

После победы при Пальциге, Пётр Семёнович решил наступать на Франкфурт-на-Одере. Фельдмаршал Даун, до этого бывший пассивным наблюдателем, выслал в направлении Франкфурта корпус фельдмаршал-лейтенанта [48] барона Лаудона [49] . Теперь под командой графа Салтыкова оказалась союзная русско-австрийская армия в 40 тыс. русских и 18 тыс. австрийцев, захватившая инициативу и собиравшаяся наступать на Берлин. Однако из-за нерешительности Дауна от этого плана пришлось отказаться, этим воспользовался король Фридрих, который в ночь на 1 (12) августа переправился с прусской армией через Одер и атаковал Салтыкова и Лаудона на позиции возле деревни Кунерсдорф [50] . Произошло самое знаменитое сражение Семилетней войны [51] .

На правом, восточном берегу Одера напротив Франкфурта идёт отдельный хребет возвышенностей, к склонам хребта прилегают холмы, перерезанные оврагами. Русская позиция, которую начали сооружать ещё 28 июля (8 августа), опиралась на три господствующих вершины: Мюльберг, Большой Шпиц и Юденберг. На этой позиции Салтыков рассчитывал заставить пруссаков наступать на свой левый фланг, обескровить их, а затем перейти в контрнаступление. Однако, ко времени появления Фридриха на левом фланге ещё не были закончены фортификационные работы.

Сражение началось в 9 часов утра артиллерийским обстрелом русского левого фланга, который обороняли войска под командованием генерал-поручика князя Голицина [52] . Отлично подготовленная прусская артиллерия полностью подавляет русскую. В 11 часов утра Фридрих даёт сигнал к атаке левого фланга и центра русской позиции. В 13 часов следует атака на Мюльберг, видя это Салтыков начинает перегруппировывать свои силы, перенаправляя их на свой левый фланг и центр, где командует генерал-поручик Румянцев. Пруссаки захватывают русские позиции на Мюльберге вместе с двумя артиллерийскими батареями. Следом они атакуют позиции на Большом Шпице, поднимаясь по крутому холму вверх.

В центре у пруссаков наметился успех, бросив в бой все свои резервы, они смогли прорвать фронт и овладеть Большим Шпицем, но Пётр Семёнович выдвинул из резерва австрийскую пехоту и не дал пруссакам продвинуться в направлении Юденберга. Одновременно с атакой пехотой следует атака прусской кавалерии генерала Зейдлица [53] и принца Вюртембергского [54] , которая отбита картечью и сильным ружейным огнём с близкого расстояния. Фридрих приказывает Зейдлицу снова атаковать, но развёртывающаяся кавалерия попала под удар австрийской конницы и обратилась в бегство.

К 17 часам победа, казавшаяся в руках короля, обернулась катастрофой для прусской армии. Имея свежими, не участвовавшими в сражении войска на Юденберге, Салтыков в 19 часов переходит в контрнаступление. Русские снова берут Большой Шпицберг, возвращают батареи и захваченные ранее орудия. Центр также переходит в контратаку, обращая противника в бегство. Довершает разгром русская и австрийская конница.

Фридрих в отчаянии, слагает с себя командование и с ужасом ждёт захвата Берлина и гибели Пруссии. Нерешительность Дауна спасает Берлин.

Русские потеряли 2 416 чел. убитыми и 10 863 ранеными, в т.ч. князь Голицын и 2 генерала, 3 бригадира и 474 офицера. Австрийцы потеряли 893 чел. убитыми и 1 398 ранеными. Потери пруссаков составили – 7 627 чел. убитыми, в т.ч. 3 генерала, 4 542 взято в плен, в т.ч принц Вюртембергский и 44 офицера, также дезертировали 2 055. По мимо этого взято 26 знамён, 2 штандарта и 172 орудия. После боя Петру Семёновичу Салтыкову принесли шляпу короля Фридриха [55] .

« Над войсками Фридриха II была одержана самая решительная победа, одна из самых славных побед, которыми гордится русская армия… » [56]

Заслуженной наградой стало присвоение императрицей Елизаветой 18 (30) августа 1759 года Петру Семёновичу чина генерал-фельдмаршала [57] .

Окончание войны хорошо известно, после кончины императрицы Елизаветы Петровны, на престол вступил её племянник Пётр III [58] , который заключил сепаратный мир с Пруссией и вернул Восточную Пруссию с Кёнигсбергом. После переворота 28 июня (9 июля) 1762 года к власти приходит Екатерина II [59] . При её коронации граф Салтыков снова приглашён на службу, пожалован золотой шпагой с бриллиантами. Он заседает с 1763 года в Правительствующем Сенате, становится генерал-адъютантом и с 1764 года – Главнокомандующим в Москве.

При нём открывается Московский воспитательный дом, здание известно в советское время, тем, что здесь с 1918 года находилась Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского, а затем с 1997 по 2015 годы – Военная академия РВСН имени Петра Великого.

При нём регулируется деятельность хлебных пекарен и ужесточается завоз в Москву вина.

В 1771 году в Москве вспыхнула эпидемия чумы, закончившаяся чумным бунтом, справиться с ним графу не удалось, он уехал из Москвы в своё подмосковное имение Марфино. Как результат – императрица Екатерина 13 (25) ноября 1771 года уволила Салтыкова в отставку.

Скончался генерал-фельдмаршал 26 декабря 1772 (6 января 1773) в возрасте 75 лет.

Автор: представитель Московского отделения РВИО, лектор и публицист Перелыгин Сергей Игоревич.

[1] Анна Иоанновна (1693-1740), императрица и самодержица Всероссийская с 1730. Дочь Ивана V Алексеевича от брака с Прасковьей Фёдоровной Салтыковой.

[2] Волынский, Артемий Петрович (1689-1740), русский государственный деятель и дипломат. Женат на двоюродной сестре Петра I. Кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. Казнён.

[3] В 2023 году исполняется 290 лет с начала этой войны.

[4] Миних, Христофор Антонович (Бурхард Кристоф) (1683-1767), граф, генерал-фельдмаршал (1732), сподвижник Петра I, реформатор армии в царствование Анны Иоанновны, главнокомандующий в войне за Польское наследство. Первым вошёл в Крым (1736).

[5] Август Сильный (1670-1733), курфюрст Саксонии с 1694 (Фридрих Август I), король польский и великий князь литовский с 1697-1704 и с 1709 (Август II). Союзник Петра I в Северной войне.

[6] Август III Саксонец (1696-1763), сын Августа Сильного. Курфюрст Саксонии с 1733 (Фридрих Август II), король польский и великий князь литовский с 1733 (Август III).

[7] Людовик XV (1710-1774). Король Франции с 1715.

[8] Станислав I Лещинский (1677-1766). Король польский и великий князь литовский с 1704-1709 и 1733-1734, затем последний герцог Лотарингский в 1737-1766, тесть короля Франции Людовика XV.

[9] Ныне польский город Гданьск.

[10] Иоанн VI Антонович (1740-1764), император Всероссийский из Брауншвейгской династии с октября 1740 по ноябрь 1741. Правнук Ивана V Алексеевича. Убит в Шлиссельбургской крепости.

[11] Бирон, Эрнест Иоганн (1690-1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, регент Российской империи в октябре – ноябре 1740, герцог Курляндии и Семигалии с 1737. В 1740-1761 годах находился в ссылке.

[12] Анна Леопольдовна (1718-1746), принцесса Мекленбург-Шверинская, великая княжна, внучка Ивана V Алексеевича по матери. Правительница-регент Российской империи в ноябре 1741 года.

[13] Елизавета Петровна (1709-1761), императрица и самодержица Всероссийская с 1741. Младшая дочь Петра I и Екатерины I.

[14] Русско-шведская война (1741-1743), т.н. «Русская война шляп». Реваншистская война, которую Швеция начала в надежде вернуть утраченные в ходе Северной войны территории в Финляндии и Прибалтике. Закончился победой России, которая расширила свои территории в районе Санкт-Петербурга. Швеция признала Ништадтский мир 1721 года. В 2023 году – 280 лет с её окончания.

[15] Ласси, Пётр Петрович (1678-1751), ирландец по происхождению, с 1700 на русской службе, генерал-фельдмаршал (1736), граф. Отец австрийского генерал-фельдмаршала Франца Морица Ласси.

[16] Кейт, Джеймс (также известен, как Яков Вилимович Кейт и Якоб фон Кейт), шотландский аристократ, генерал-аншеф русской службы (1737) и прусский генерал-фельдмаршал (1747).

[17] Ныне финский город Турку.

[18] Георг II Ганноверский (1683-1760), король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганновера с 1727 года. Участвовал в Деттингенском сражении в 1743 году, став последний британский монарх, который лично вёл войска в бой.

[19] Фридрих II или Фридрих Великий, известный также по прозвищу «Старый Фриц» (1712-1786), король Пруссии с 1740.

[20] Территория современной территория Латвии.

[21] Мишуков, Захар Данилович (1684-1762), адмирал (1757). Командующий Балтийским флотом в русско-шведскую и Семилетнюю войну.

[22] Ныне литовский город Клайпеда.

[23] Фермор, Виллим Виллимович (1702-1771), выходец из Шотландии. Генерал-аншеф (1757), генерал-губернатор Смоленска (1763).

[24] Апраксин, Степан Фёдорович (1702-1758), генерал-фельдмаршал (1757).

[25] Деревня ныне не существует. Место сражения – в 4 км от посёлка Междуречье Черняховского района Калининградской области.

[26] Левальд, Иоганна фон (1685-1768), прусский генерал-фельдмаршал (1748), участник войны за Испанское наследство, военный губернатор Восточной Пруссии (1748), генерал-губернатор Берлина с 1758.

[27] Ныне польский город Костшин-над-Одрон, 80 км восточнее Берлина.

[28] Ныне польская деревня Сарбиново.

[29] Клаузевиц, Карл фон (1780-1831, в 1812-14 годах служил в русской армии (майор), прусский генерал-майор (1818), директор Прусской военной академии 1818-30. Автор фундаментальной работы по военной теории «О войне».

[30] Создана по образцу австрийского Гофкригсрата. Действовала с 14 (25) марта 1756 по 28 января (8 февраля) 1762 годы. Гофкригсрат – военный совет Священной Римской империи германской нации, затем Австрийской империи с 1556 по 1848.

[31] Ныне польский город Колобжег.

[32] Болотов, Андрей Тимофеевич (1738-1833), русский писатель, мемуарист, учёный, ботаник и лесовод. В это время находившийся в чине подпоручика в качестве переводчика при генерал-губернаторе Восточной Пруссии.

[33] Болотов А.Т. Письмо 73. Из записок А.Т. Болотова. – Калининград: Книжное издательство, 1990.

[34] Намёк на герб и высший орден Пруссии – Чёрного орла.

[35] Румянцев-Задунайский, Пётр Александрович, граф, генерал-фельдмаршал (1774), победитель турок при Ларге и Кагуле, кавалер ордена Св. Георгия I степени.

[36] Даун, Леопольд Йозеф (1705-1766), граф, австрийский генерал-фельдмаршал (1754), президент Гофкригсрата, главнокомандующий австрийскими войсками в Семилетней войне.

[37] Ныне польский город Глогув.

[38] Ныне польский город Вроцлав.

[39] Дона-Шлодин, Христоф II фон (1702-1762), граф, прусский генерал-лейтенант.

[40] Ныне польский город Сулехув.

[41] Ведель, Карл Генрих фон (1712-1782) прусский генерал-лейтенант, военный министр с 1761.

[42] Город Кроссен-на-Одере, ныне польский Кросно-Оджаньске.

[43] Масловский, Дмитрий Фёдорович (1848-1894), генерал-майор, начальник кафедры истории русского военного искусства Академии Генштаба, созданной по его инициативе. Автор труда «Русская армия в семилетнюю войну: В 3-х т. — М., 1886−1891.

[44] Ныне польская деревня Пальцк.

[45] Кай деревня, здесь располагалась исходная позиция войск Веделя, ныне польская деревня Кийе.

[46] Деревня западнее Пальцига, ныне польская Клемпск, находится в 8 км на восток от Сулехова.

[47] Демик, Томас, год рождения неизвестен, швейцарец из окрестности Лозанны, генерал-поручик.

[48] Звание соответствует званию генерал-лейтенанта.

[49] Лаудон, Эрнст Гедеон (1717-1790), барон, австрийский генералиссимус (1789).

[50] Ныне польская деревня Куновице.

[51] Изданная прусским генштабом Großer Generalstab (Hrsg.): Die Kriege Friedrichs des Großen. 3. Teil: Der Siebenjährige Krieg 1756–1763. Band 10: Kunersdorf. Mittler, Berlin 1912 («История Семилетней войны») называет его кульминацией всей войны.

[52] Голицын, Александр Михайлович (1718-1783), князь, генерал-фельдмаршал (1769), Главноуправляющий Санкт-Петербургом в 1775 и 1780-83.

[53] Зейдлиц, Фридрих Вильгельм фон (1721-1773), барон, прусский генерал кавалерии, командующий кавалерией армии Фридриха Великого.

[54] Фридрих Евгений (1732-1797), прусский генерал-лейтенант, герцог Вюртембергский с 1795. Ранен и взят в плен при Кунерсдорфе.

[55] Ныне хранится как реликвия в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

[56] Масловский Д.Ф. Записки по истории военного искусства в России: Выпуск I.- СПб., 1891.

[57] 19-й русский генерал-фельдмаршал.

[58] Пётр III Фёдорович (Карл Петер Ульрих) (1728-1762), император и самодержец Всероссийский в 1762. Внук Петра I, сын его дочери Анны и Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Внучатый племянник Карла XII. Убит в Ропше.

[59] Екатерина II Алексеевна, Екатерина Великая, урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (1729-1796), императрица и самодержица Всероссийская с 1762.