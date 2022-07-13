Пётр III: провозглашённый, но не коронованный государь Император, чью историю написала супруга – Екатерина Великая. На чтение: 3 минуты

Император, чью историю написала супруга – Екатерина Великая.

Пётр III – фигура неоднозначная. С одной стороны – образ «ребёнка, вообразившего себя взрослым», как резюмировал историк Василий Ключевский. С другой – удивительная работоспособность. За короткий срок правления император выдал около двух сотен законов и указов.

Но для многих людей Пётр III является самодуром и пьяницей, ненавидящим всё русское. Он нивелировал успехи Семилетней войны, поскольку преклонялся перед Пруссией. А свободное время проводил, играя в солдатиков. За свою жизнь он сделал лишь два «правильных» поступка: женился на будущей Екатерине II , а потом умер, уступив ей престол . Но история жизни и смерти императора не так однозначна.

Претендент на три короны

Будущий правитель Российской империи родился в 1728 году. Его отцом являлся герцог Голштинский Карл Фридрих, а матерью – Анна Петровна, старшая дочь российского государя Петра I. По иронии судьбы мальчик являлся внуком Петра и внучатым племянником его заклятого врага – Карла XII. И поэтому получил имя Карл Петер - в честь венценосных предков. Соответственно, Карл Петер мог претендовать на короны Швеции, России, а также Голштинии.

Отец решал внешнеполитические проблемы своего герцогства, надеясь, что союз с Россией поможет ему в конфронтации с Данией. И с 7 лет мальчик воспитывался придворными – офицерами герцогской гвардии и ветеранами прусской армии. Все разговоры велись только о военной службе. А главным развлечением мальчика являлось наблюдение из окна за марширующими солдатами.

Когда отца не стало, Карл Петер отправился на воспитание к своему родственнику – епископу Адольфу (впоследствии он станет королём Швеции). Обучением мальчика почти не занимались, а за малейшую провинность били розгами или ставили на горох. Специфическое воспитание наложило отпечаток: Карл Петер был нервным, впечатлительным, болезненным. Но он любил музыку, живопись и военное дело.

В 1741 году императрицей России стала Елизавета Петровна. Перед государыней встал вопрос о выборе наследника российского престола, поскольку своих детей у неё не было. И она остановилась на племяннике Карле Петере. И уже в следующем году его официально объявили наследником Елизаветы Петровны.

Более подробно познакомиться с теми событиями можно, посмотрев лекцию Владимира Мединского «Петр III (1761-1762): Оболганный император» :

Наследник трона Российской империи

Наследника привезли в Россию, окрестили в православную веру и назвали Петром Фёдоровичем. А в его официальный титул добавили «Внук Петра Великого». В 14 лет Петра Фёдоровича назначили подполковником гвардии Преображенского полка, а также полковником Первого лейб-кирасирского полка. Зелёный мундир так понравился наследнику, что он сделал его своей повседневной одеждой.

Особое внимание уделили образованию Петра. Его учителем стал Якоб Штейлин – деятель российской Академии наук, гравёр, карторграф, мемуарист, автор «Записок об императоре Петре III». По монетам с изображениями монархов наследник учил русскую историю. Знакомился с традициями нового для себя государства. Но у Петра было одно увлечение, которое не понимало и высмеивало окружение. Наследник играл в оловянных солдатиков, устраивая масштабные баталии с определёнными правилами. К играм он привлекал слуг, а также пытался приобщить свою невесту – Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую. Но та увлечений будущего супруга не разделяла.

София приняла православие и стала Екатериной Алексеевной. Затем было официальное обручение. И в 1745 году Пётр и Екатерина повенчались. Отношения супругов не складывались. У каждого из них появились свои фавориты.

Печальная судьба монарха

25 декабря 1761 (5 января 1762) года скончалась Елизавета Петровна. И Пётр стал государем Российской империи. Монарх взялся за работу. Складывалось впечатление, что долгие годы ожидания власти он потратил на подготовку масштабного изменения государства. Пётр в месяц подписывал более тридцати законов и указов. И его постановления - не все, но многие - являлись важными и нужными. Например, Пётр III ликвидировал Тайную канцелярию. Подписал указ, в котором говорилось, что помещик, убивший своего крестьянина, наказывался пожизненной ссылкой, поскольку совершил «тиранское мучение». Император помиловал некоторых преступников, политических ссыльных, объявил свободу вероисповедания и запретил преследование старообрядцев.

Кроме этого, Пётр III распорядился забирать монастырские земли в пользу государства, учредил Государственный банк, ввёл в оборот ассигнации, приравнял лес к национальному богатству, а также издал манифест «О вольности дворянства». Смысл заключался в том, что теперь дворяне получили освобождение от обязательной воинской службы.

Но было у государя и ещё одно распоряжение, которое воспринималось как предательство государства. Речь идёт об отношениях с Пруссией. Семилетняя война складывалась удачно: русские войска взяли Кёнигсберг, Берлин, вся Пруссия находилась у ног Российской империи. Но Пётр всё «переиграл». Он не скрывал своего восхищения Пруссией и её королём Фридрихом. И поэтому подписал мир, выгодный не России, а покорённому государству.

Но всё не так однозначно. По договору Фридрих обязывался отвоевать провинцию Шлезвиг у Дании, а затем передать её России. Российские войска оставались в Пруссии, к тому же Пётр мог их и не выводить. Кроме этого, Фридрих обязался стать главным союзником Санкт-Петербурга. И это сулило куда больше пользы, нежели дружба с непостоянной Австрией.

Но верхушка российского дворянства посчитала мир предательством. Пётр не сумел донести причин своего поступка и не понял, что «режет по живому». На это наложились слухи о готовящейся церковной реформе на протестантский манер. Судьба императора была предрешена.

У власти Пётр III продержался всего 186 дней. 28 июня (9 июля) 1762 года произошёл государственный переворот. О грозящей беде монарха предупреждали, но он считал это сплетнями. Утром того дня император прибыл в Петергоф, но Екатерины там не было. Ему сообщили, что она сбежала с Алексеем Орловым в Петербург. Угроза переворота стала реальной, но Пётр не предпринял никаких мер для собственной безопасности. В тот же день он подписал отречение от престола. Государя арестовали и отправили в Ропшу. И спустя несколько дней Пётр умер. По официальной версии, причиной стал приступ геморроидальных коликов. По неофициальной – бывшего монарха убили. И до сих пор у историков нет единого мнения, какую версию смерти Петра считать верной.

На трон Российской империи взошла Екатерина II. Началось формирование «правильного» образа её предшественника. Всё-таки государственный переворот и смерть государя – события резонансные. Екатерине нужно было оправдаться. Её воспоминания о муже, а также воспоминания современников несли одну мысль – на российском троне находился человек, неспособный управлять огромным государством. Всё, что можно было сказать плохого о Петре III, было сказано. Его обвинили в попытке уничтожить веру и припомнили союз с Пруссией. Но вот, что интересно: Екатерина не возобновила военные действия с Пруссией и не попыталась вернуть земли, отданные Петром. Некоторые его указы она отменила, а потом вернула, но выдав их уже за свои. Как, например, было с секуляризацией церковных земель и с ассигнациями.

Стараниями Екатерины, историка Ключевского и многих других людей была нарисована картина «царствования идиота». Но она полностью противоречит тому, что успел сделать Пётр за своё короткое правление. Кстати, умер он провозглашенным, но не коронованным государем. Ситуацию исправил его сын – Павел I. Став императором, он распорядился короновать прах отца. Время расставило всё по своим местам.