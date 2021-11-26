ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на Южном Урале и в Северном Казахстане в составе Российской империи, Российской республики, РСФСР и СССР.
Образована указом императрицы Елизаветы Петровны от 15(26).3.1744 года. В состав Оренбургской губернии включены: территория, подконтрольная Оренбургской комиссии (смотри Оренбургская экспедиция), с построенными там крепостями, Исетская и Уфимская провинции Сибирской губернии, под контроль администрации Оренбургской губернии перешли также Яицкое казачье войско (с 1775 года Уральское казачье войско), население казахского Младшего жуза (как и пограничные дела, связанные с ним). Центр - город Оренбург. Население 150,3 тысяч душ мужского пола (1766), свыше 300 тысяч душ мужского пола (начало 1780-х годов). На Оренбургской укреплённой линии несло службу Оренбургское казачье войско. Важную роль в развитии экономики региона играла добыча соли (центр с 1754 года - крепость Илецкая защита, с 1865 года - безуездный город Илецк, ныне город Соль-Илецк). С 1740-1750-х годов развивалась горнозаводская промышленность (старейший завод в регионе - Преображенский, близ Орской крепости, основан в 1743 году). 16(27).4.1744 года Оренбургской губернии подчинена Ставропольская крепость (на реке Волга), 25.5(5.6).1752 года - крепость Гурьев (ныне город Атырау в Казахстане). В 1755 году территория Оренбургской губернии была охвачена восстанием башкир.
Важную роль в изучении Оренбургской губернии сыграли П.И. Рычков и его сын, Н.П. Рычков. С именем и работами П. И. Рычкова связано и возникновение в Оренбургской губернии пуховязального промысла (в том числе изготовления знаменитых пуховых платков, ставших одним из символов России), среди первых мастериц промысла была вторая жена П.И. Рычкова - Е.Д. Рычкова (урождённая Чирикова), активно распространявшая этот промысел среди местного населения. 31.8(11.9).1773 года в ведение администрации Оренбургской губернии передан город Самара. Оренбургская губерния стала главной ареной Пугачёва восстания 1773-1775 годов, практически все населённые пункты региона, кроме Оренбурга (выдерживал осаду с октября 1773 до марта/апреля 1774 годов), были взяты или добровольно сдались восставшим. Во 2-й половине 1770-х годов правительство уделяло внимание восстановлению региона: вновь отстроены уничтоженные в ходе восстания крепости и населённые пункты, отменены торговые монополии, что ускорило развитие ремесла и торговли, земли Оренбургской губернии стали активнее раздаваться дворянам, организовавшим массовое переселение крестьян из центральных губерний. Указом императрицы Екатерины II от 23.12.1781 года (3.1.1782 года) Оренбургская губерния преобразована в Уфимское наместничество (смотри в статье Уфимская губерния), при этом к Симбирскому наместничеству отошли Самарский и Ставропольский (центр - город Ставрополь на Волге) уезды, к Пермскому наместничеству - Осинский и Шадринский уезды, под контроль администрации Астраханской губернии переданы Гурьев, Уральск (бывший Яицкий городок) и территория Уральского казачьего войска.
Вторично Оренбургская губерния образована указом императора Павла I от 12(23).12.1796 года путём переименования Уфимской губернии. Центр - город Оренбург (1797-1802, 1865-1920 годы), город Уфа (1802-1865 годы). На юге и востоке Оренбургская губерния не имела установленных границ, шёл постоянный процесс расширения территории. Площадь 372,989 тысяч км2 (1847), 168,155 км2 (1883). Население свыше 1,7 миллиона человек (1847), 1,2 миллиона человек (1883), 1,6 миллиона человек (1897; русские составляли 67,48%, башкиры и мещеряки - 25,73%, мордва, чуваши, татары и калмыки - 6,78%). Делилась на уезды: Бирский, Бугульминский, Бузулукский, Верхнеуральский, Мензелинский, Оренбургский, Стерлитамакский, Троицкий, Уфимский, Челябинский. Оренбургская губерния находилась под управлением оренбургских военных губернаторов (1796-1851 годы), оренбургских и самарских генерал-губернаторов (1851-1864 годы), оренбургского генерал-губернатора (1865-1881 годы). В 1799 году создана Оренбургская пограничная комиссия, в ведении которой находилось управление казахами Младшего жуза. 24.4(6.5).1802 года восстановлены упразднённые в 1796-1797 годах Белебеевский и Бугурусланский уезды. В 1830-х годах построена так называемая Новая Оренбургская укреплённая линия, которую занимали Оренбургские линейные батальоны (среди солдат - декабристы, участники Польского восстания 1830-1831 годов, петрашевцы). По указу императора Николая I от 6(18).12.1850 года о создании Самарской губернии в её состав из Оренбургской губернии переданы Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды. 9(21).12.1859 года Оренбургская пограничная комиссия преобразована в областное правление Оренбургских киргизов области (её центром стал также Оренбург). 5(17).5.1865 года из Оренбургской губернии выделена Уфимская губерния, после чего Оренбургская губерния стала делиться на 5 уездов: Верхнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий, Челябинский. В начале XX века в пределах земель Новой Оренбургской укреплённой линии ежегодно зимовали от 40 до 50 тысяч казахов.
Главные занятия населения - земледелие (осн.овные культуры - рожь, овёс, гречиха) и животноводство (прежде всего разведение овец, лошадей и крупного рогатого скота). Зерно (свыше 131 тысяч тонн в 1888 году), овечья шерсть и кожа являлись важнейшими предметами торговли для населения Оренбургской губернии. Продолжалось развитие соледобычи (начало XIX века - в пределах 4,9-6,5 тонн в год, в 1914 году - свыше 37,7 тысяч тонн) как в районе Илецка, так и на соляных озёрах близ Челябинска. С 1811 года велась золотодобыча на приисках Троицкого уезда (первоначально осуществлялась исключительно казной, с 1836 года также частными лицами). С 1830-х годов наблюдался кризис горнозаводской промышленности, к 1894 году действовали 7 заводов: Белорецкий, Верхний Авзянопетровский, Зигазинский, Инзерский, Кагинский (Кагинской), Нижний Авзянопетровский, Тирлянский. В XIX веке развивались промыслы, главным образом лесозаготовка, пчеловодство и ямской промысел, а также вязание пуховых изделий. С середины 1860-х годов. в Оренбургскую губернию переселялись русские крестьяне из центральных губерний. Проводились ярмарки (в 1897 году их годовой оборот около 100 тысяч рублей). В 1877 году открыто постоянное движение по железнодрожной линии Самара - Оренбург, в 1905 году - Оренбург - Кубек, в 1907 году - Илецк - Чингирлау (узкоколейная, с 1913 года перешивалась на широкую колею).
В годы 1-й мировой войны Оренбургская губерния приняла значительное число беженцев из западных губерний страны, раненых, в 1914 году туда выслано свыше 10 тысяч военнообязанных граждан - подданных воюющих с Россией государств; с 1914 года в Оренбургскую губернию размещались и собственно военнопленные. В декабре 1914/январе 1915 годов открыто движение по железнодорожной линии Оренбург - Кувандык (в 1916 году линия продлена до станции Сара).
Начиная с осени 1917 года Оренбургская губерния - один из главных центров выступлений казачества в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов. Крупнейшим из них стало Дутова выступление 1917-1918 годов. В декабре 1917 - марте 1918 годов часть территории Оренбургской губернии взяли под контроль отряды большевиков. В июле 1918 - январе 1919 годов Оренбургская губерния находилась под контролем войск А.И. Дутова. В начале 1919 года части РККА частично заняли Оренбургскую губернию, в апреле - сентябре 1919 года взяли всю территорию Оренбургской губернии под свой контроль. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 23.3.1919 года часть территории Оренбургской губернии передана в состав Башкирской АССР (смотри в статье Башкортостан), постановлением Президиума ВЦИК от 3.9.1919 года Троицкий и Челябинский уезды отошли к вновь образованной Челябинской губернии, 19.10.1919 года Верхнеуральский уезд присоединён к Уфимской губернии Постановлением 2-го съезда Советов Оренбургской губернии от 25.3.1920 года Оренбургский и Орский уезды упразднены, введено деление на 8 районов: Илецкий, Исаево-Дедовский, Краснохолмский, Оренбургский, Орский, Петровский, Покровский и Шарлыкский. 7.7. 1920 года Оренбургская губерния включена в состав Оренбурго-Тургайской губернии, которая 22.9.1920 года вошла в Киргизскую АССР в составе РСФСР.
Оренбургская губерния в третий раз образована постановлением ВЦИК от 8.12.1921 года в Киргизской АССР в составе РСФСР в результате разделения Оренбурго-Тургайской губернии. Центр - город Оренбург. Площадь 48,4 тысяч км2 (1922); 57,201 тысяч км2 (1926). Население 684,7 тысяч человек (1922), 674,199 тысяч человек (1926). Первоначально делилась на 9 районов: Адамовский, Илецкий, Исаево-Дедовский, Краснохолмский, Оренбургский, Орский, Петровский, Покровский, Шарлыкский. На основании постановлений пленума (27.1.1922 года) и президиума (7.6.1922 года) губисполкома районное деление упразднено, восстановлено деление на уезды: Исаево-Дедовский (с 5.12.1923 года Каширинский), Оренбургский, Орский. Постановлением Президиума ВЦИК от 6.4.1925 года Оренбургская губерния выделена из состава Киргизской АССР. 4.11.1926 года к Оренбургской губернии был присоединён Илекский район Уральской губернии Казакской АССР. Постановлением Президиума ВЦИК от 30.5.1927 года уездное деление упразднено, введено деление на 16 районов: Буртинский, Домбаровский, Ивановский, Илекский, Кваркенский, Каширинский, Краснохолмский, Ново-Покровский, Оренбургский, Орский, Петровский, Покровский, Соль-Илецкий, Софиевский, Троицкий, Шарлыкский. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14.5.1928 года Оренбургская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав Средневолжской области.
Дополнительная литература:
Жуковский И.В. Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской губернии. Составлено в 1832 г. 2-е изд. Уфа, 1880;
Алекторов А.Е. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1883;
Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии 1762 г. Оренбург, 1887. Уфа, 1999;
Списки населенных мест Оренбургской губернии с общими об ней сведениями. Оренбург, 1892;
Рязанов А.Ф. Оренбургский край. Оренбург, 1928;
Балыков О.Ф., Сергеев А.Д. О границах и территориальном составе Оренбургского края с 1744 по 1917 год // Исследования и исследователи Оренбургского края XVIII – начала XX вв. Свердловск, 1983;
Тарасов Ю.М. Русская крестьянская колонизация Южного Урала. Вторая половина XVIII – первая половина XIX в. М., 1984;
Губернаторы Оренбургского края / Сост. В. Г. Семенов, В. П. Семенова. Оренбург, 1999;
Семенова Н.Л. Военное управление Оренбургским краем в конце XVIII – первой половине XIX в. Стерлитамак, 2001.