ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на Южном Урале и в Северном Ка­зах­ста­не в составе Российской империи, Российской рес­пуб­ли­ки, РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 15(26).3.1744 года. В со­став Оренбургской губернии вклю­че­ны: тер­ри­то­рия, под­кон­троль­ная Орен­бург­ской ко­мис­сии (смотри Орен­бург­ская экс­пе­ди­ция), с по­стро­ен­ны­ми там кре­по­стя­ми, Исет­ская и Уфим­ская про­вин­ции Си­бир­ской гу­бер­нии, под кон­троль ад­ми­ни­ст­ра­ции Оренбургской губернии пе­ре­шли так­же Яиц­кое ка­за­чье вой­ско (с 1775 года Ураль­ское ка­за­чье вой­ско), на­се­ле­ние ка­захского Млад­ше­го жу­за (как и по­гра­нич­ные де­ла, свя­зан­ные с ним). Центр - город Орен­бург . Население 150,3 тысяч душ муж­ско­го по­ла (1766), свыше 300 тысяч душ муж­ско­го по­ла (начало 1780-х годов). На Орен­бург­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии не­сло служ­бу Орен­бург­ское ка­за­чье вой­ско. Важ­ную роль в раз­ви­тии эко­но­ми­ки ре­гио­на иг­ра­ла до­бы­ча со­ли (центр с 1754 года - кре­пость Илец­кая за­щи­та, с 1865 года - без­уезд­ный город Илецк, ны­не город Соль-Илецк). С 1740-1750-х годов раз­ви­ва­лась гор­но­за­вод­ская промышленность (ста­рей­ший за­вод в ре­гио­не - Пре­об­ра­жен­ский, близ Ор­ской кре­по­сти, ос­но­ван в 1743 году). 16(27).4.1744 года Оренбургской губернии под­чи­не­на Став­ро­поль­ская кре­пость (на реке Вол­га), 25.5(5.6).1752 года - кре­пость Гурь­ев (ны­не город Аты­рау в Ка­зах­ста­не). В 1755 году тер­ри­то­рия Оренбургской губернии бы­ла ох­ва­че­на вос­ста­ни­ем баш­кир.

Важ­ную роль в изу­че­нии Оренбургской губернии сы­гра­ли П.И. Рыч­ков и его сын, Н.П. Рыч­ков. С име­нем и ра­бо­та­ми П. И. Рыч­ко­ва свя­за­но и воз­ни­кно­ве­ние в Оренбургской губернии пу­хо­вя­заль­но­го про­мыс­ла (в том числе из­го­тов­ле­ния зна­ме­ни­тых пу­хо­вых плат­ков, став­ших од­ним из сим­во­лов Рос­сии), сре­ди пер­вых ма­сте­риц промысла бы­ла вто­рая же­на П.И. Рыч­ко­ва - Е.Д. Рыч­ко­ва (урож­дён­ная Чи­ри­ко­ва), ак­тив­но рас­про­стра­няв­шая этот про­мы­сел сре­ди мест­но­го на­се­ле­ния. 31.8(11.9).1773 года в ве­де­ние ад­ми­ни­стра­ции Оренбургской губернии пе­ре­дан город Са­ма­ра. Оренбургская губерния ста­ла главной аре­ной Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов, прак­ти­че­ски все на­се­лён­ные пунк­ты ре­гио­на, кро­ме Орен­бур­га (вы­дер­жи­вал оса­ду с октября 1773 до мар­та/апреля 1774 годов), бы­ли взя­ты или доб­ро­воль­но сда­лись вос­став­шим. Во 2-й половине 1770-х годов пра­ви­тель­ст­во уде­ля­ло вни­ма­ние вос­ста­нов­ле­нию ре­гио­на: вновь от­строе­ны унич­то­жен­ные в хо­де вос­ста­ния кре­по­сти и на­се­лён­ные пунк­ты, от­ме­не­ны тор­го­вые мо­но­по­лии, что ус­ко­ри­ло раз­ви­тие ре­мес­ла и тор­гов­ли, зем­ли Оренбургской губернии ста­ли ак­тив­нее раз­да­вать­ся дво­ря­нам, ор­га­ни­зо­вав­шим мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние кре­сть­ян из центральных гу­бер­ний. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 23.12.1781 года (3.1.1782 года) Оренбургская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Уфим­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (смотри в статье Уфим­ская гу­бер­ния), при этом к Сим­бир­ско­му на­ме­ст­ни­че­ст­ву ото­шли Са­мар­ский и Став­ро­поль­ский (центр - город Став­ро­поль на Вол­ге) уез­ды, к Перм­ско­му на­ме­ст­ни­че­ст­ву - Осин­ский и Шад­рин­ский уез­ды, под кон­троль ад­ми­ни­ст­ра­ции Ас­т­ра­хан­ской гу­бер­нии пе­ре­да­ны Гурь­ев, Уральск (бывший Яиц­кий го­ро­док) и тер­ри­то­рия Ураль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска.

Вто­рич­но Оренбургская губерния об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года пу­тём пе­ре­име­но­ва­ния Уфим­ской губернии. Центр - город Орен­бург (1797-1802, 1865-1920 годы), город Уфа (1802-1865 годы). На юге и вос­то­ке Оренбургская губерния не име­ла ус­та­нов­лен­ных гра­ниц, шёл по­сто­ян­ный про­цесс рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии. Площадь 372,989 тысяч км2 (1847), 168,155 км2 (1883). Население свыше 1,7 миллиона человек (1847), 1,2 миллиона человек (1883), 1,6 миллиона человек (1897; рус­ские со­став­ля­ли 67,48%, баш­ки­ры и ме­ще­ря­ки - 25,73%, морд­ва, чу­ва­ши, та­та­ры и кал­мы­ки - 6,78%). Де­ли­лась на уез­ды: Бир­ский, Бу­гуль­мин­ский, Бу­зу­лук­ский, Верх­не­ураль­ский, Мен­зе­лин­ский, Орен­бург­ский, Стер­ли­та­мак­ский, Тро­иц­кий, Уфим­ский, Че­ля­бин­ский. Оренбургская губерния на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем орен­бург­ских во­енных гу­бер­на­то­ров (1796-1851 годы), орен­бург­ских и са­мар­ских генерал-гу­бер­на­то­ров (1851-1864 годы), орен­бург­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра (1865-1881 годы). В 1799 году соз­да­на Орен­бург­ская по­гра­нич­ная ко­мис­сия, в ве­де­нии ко­то­рой на­хо­ди­лось управ­ле­ние ка­за­ха­ми Млад­ше­го жу­за. 24.4(6.5).1802 года вос­ста­нов­ле­ны уп­разд­нён­ные в 1796-1797 годах Бе­ле­бе­ев­ский и Бу­гу­рус­лан­ский уез­ды. В 1830-х годах по­строе­на так называемая Но­вая Орен­бург­ская ук­ре­п­лён­ная ли­ния, ко­то­рую за­ни­ма­ли Орен­бург­ские ли­ней­ные ба­таль­о­ны (сре­ди сол­дат - де­каб­ри­сты, уча­ст­ни­ки Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, пет­ра­шев­цы). По ука­зу императора Ни­ко­лая I от 6(18).12.1850 года о со­зда­нии Са­мар­ской гу­бер­нии в её со­став из Оренбургской губернии пе­ре­да­ны Бу­гуль­мин­ский, Бу­гу­рус­лан­ский и Бу­зу­лук­ский уез­ды. 9(21).12.1859 года Орен­бург­ская по­гра­нич­ная ко­мис­сия пре­об­ра­зо­ва­на в об­ла­ст­ное прав­ле­ние Орен­бург­ских кир­ги­зов об­лас­ти (её цен­тром стал так­же Орен­бург). 5(17).5.1865 года из Оренбургской губернии вы­де­ле­на Уфим­ская губерния, по­сле че­го Оренбургская губерния ста­ла де­лить­ся на 5 уез­дов: Верх­не­ураль­ский, Орен­бург­ский, Ор­ский, Тро­иц­кий, Че­ля­бин­ский. В начале XX века в пре­де­лах зе­мель Но­вой Орен­бург­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии еже­год­но зи­мо­ва­ли от 40 до 50 тысяч ка­за­хов.

Главные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (осн.овные куль­ту­ры - рожь, овёс, гре­чи­ха) и жи­вот­но­вод­ст­во (пре­ж­де все­го раз­ве­де­ние овец, ло­ша­дей и круп­но­го ро­га­то­го ско­та). Зер­но (свыше 131 тысяч тонн в 1888 году), ове­чья шерсть и ко­жа яв­ля­лись важ­ней­ши­ми пред­ме­та­ми тор­гов­ли для на­се­ления Оренбургской губернии. Про­дол­жа­лось раз­ви­тие со­ле­до­бы­чи (начало XIX века - в пре­де­лах 4,9-6,5 тонн в год, в 1914 году - свыше 37,7 тысяч тонн) как в рай­оне Илец­ка, так и на со­ля­ных озёрах близ Че­ля­бин­ска. С 1811 года ве­лась зо­ло­то­до­бы­ча на при­ис­ках Тро­иц­ко­го уезда (пер­во­на­чаль­но осу­ще­ст­в­ля­лась ис­клю­чи­тель­но каз­ной, с 1836 года так­же ча­ст­ны­ми ли­ца­ми). С 1830-х годов на­блю­дал­ся кри­зис гор­но­за­вод­ской промышленности, к 1894 году дей­ст­во­ва­ли 7 за­во­дов: Бе­ло­рец­кий, Верх­ний Ав­зя­нопет­ров­ский, Зи­га­зин­ский, Ин­зер­ский, Ка­гин­ский (Ка­гин­ской), Ниж­ний Ав­зя­нопет­ров­ский, Тир­лян­ский. В XIX веке раз­ви­ва­лись про­мыс­лы, главным об­ра­зом ле­со­за­го­тов­ка, пче­ло­вод­ство и ям­ской про­мы­сел, а так­же вя­за­ние пу­хо­вых из­де­лий. С середины 1860-х годов. в Оренбургскую губернию пе­ре­се­ля­лись русские кре­сть­я­не из центральных гу­бер­ний. Про­во­ди­лись яр­мар­ки (в 1897 году их го­до­вой обо­рот около 100 тысяч рублей). В 1877 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодрожной ли­нии Са­ма­ра - Орен­бург, в 1905 году - Орен­бург - Ку­бек, в 1907 году - Илецк - Чин­гир­лау (уз­ко­ко­лей­ная, с 1913 года пе­ре­ши­ва­лась на ши­ро­кую ко­лею).

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Оренбургская губерния при­ня­ла зна­чительное чис­ло бе­жен­цев из западных губер­ний стра­ны, ра­не­ных, в 1914 году ту­да вы­сла­но свыше 10 тысяч во­ен­но­обя­зан­ных гра­ж­дан - под­дан­ных воюю­щих с Рос­си­ей го­су­дарств; с 1914 года в Оренбургскую губернию раз­ме­ща­лись и соб­ст­вен­но во­ен­но­плен­ные. В декабре 1914/январе 1915 годов от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Орен­бург - Ку­ван­дык (в 1916 году ли­ния про­дле­на до станции Са­ра).

На­чи­ная с осе­ни 1917 года Оренбургская губерния - один из главных цен­тров вы­сту­п­ле­ний ка­за­че­ст­ва в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Круп­ней­шим из них ста­ло Ду­то­ва вы­сту­п­ле­ние 1917-1918 годов. В декабре 1917 - мар­те 1918 годов часть тер­ри­то­рии Оренбургской губернии взя­ли под кон­троль от­ря­ды боль­ше­ви­ков. В ию­ле 1918 - январе 1919 годов Оренбургская губерния на­хо­ди­лась под кон­тро­лем войск А.И. Ду­то­ва. В начале 1919 года час­ти РККА час­тич­но за­ня­ли Оренбургскую губернию, в апреле - сентябре 1919 года взя­ли всю тер­ри­то­рию Оренбургской губернии под свой кон­троль. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР от 23.3.1919 года часть тер­ри­то­рии Оренбургской губернии пе­ре­да­на в со­став Башкирской АССР (смотри в статье Баш­кор­то­стан), по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 3.9.1919 года Тро­иц­кий и Че­ля­бин­ский уез­ды ото­шли к вновь об­ра­зо­ван­ной Че­ля­бин­ской гу­бер­нии, 19.10.1919 года Верх­не­ураль­ский уезд при­со­еди­нён к Уфим­ской губернии По­ста­нов­ле­ни­ем 2-го съез­да Со­ве­тов Оренбургской губернии от 25.3.1920 года Орен­бург­ский и Ор­ский уез­ды уп­разд­не­ны, вве­де­но де­ле­ние на 8 рай­онов: Илец­кий, Исае­во-Де­дов­ский, Крас­но­холм­ский, Орен­бург­ский, Ор­ский, Пет­ров­ский, По­кров­ский и Шар­лык­ский. 7.7. 1920 года Оренбургская губерния вклю­че­на в со­став Орен­бур­го-Тур­гай­ской гу­бер­нии, ко­то­рая 22.9.1920 года во­шла в Киргизскую АССР в со­ста­ве РСФСР.

Оренбургская губерния в тре­тий раз об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 8.12.1921 года в Киргизской АССР в со­ста­ве РСФСР в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния Орен­бур­го-Тур­гай­ской губернии. Центр - город Орен­бург. Площадь 48,4 тысяч км2 (1922); 57,201 тысяч км2 (1926). Население 684,7 тысяч человек (1922), 674,199 тысяч человек (1926). Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 9 рай­онов: Ада­мов­ский, Илец­кий, Исае­во-Де­дов­ский, Крас­но­холм­ский, Орен­бург­ский, Ор­ский, Пет­ров­ский, По­кров­ский, Шар­лык­ский. На ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ний пле­ну­ма (27.1.1922 года) и пре­зи­диу­ма (7.6.1922 года) гу­бис­пол­ко­ма рай­он­ное де­ле­ние уп­разд­не­но, вос­ста­нов­ле­но де­ле­ние на уез­ды: Исае­во-Де­дов­ский (с 5.12.1923 года Ка­ши­рин­ский), Орен­бург­ский, Ор­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 6.4.1925 года Оренбургская губерния вы­де­ле­на из со­ста­ва Киргизской АССР. 4.11.1926 года к Оренбургской губернии был при­сое­ди­нён Илек­ский район Ураль­ской губернии Ка­зак­ской АССР. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 30.5.1927 года уезд­ное де­ле­ние уп­разд­не­но, вве­де­но де­ле­ние на 16 рай­онов: Бур­тин­ский, Дом­ба­ров­ский, Ива­нов­ский, Илек­ский, Квар­кен­ский, Ка­ши­рин­ский, Крас­но­холм­ский, Но­во-По­кров­ский, Орен­бург­ский, Ор­ский, Пет­ров­ский, По­кров­ский, Соль-Илец­кий, Со­фи­ев­ский, Тро­иц­кий, Шар­лык­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР от 14.5.1928 года Оренбургская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Сред­не­волж­ской об­лас­ти.

Дополнительная литература:

Жу­ков­ский И.В. Крат­кое гео­гра­фи­че­ское и ста­ти­сти­че­ское опи­са­ние Орен­бург­ской гу­бер­нии. Со­став­ле­но в 1832 г. 2-е изд. Уфа, 1880;

Алек­то­ров А.Е. Ис­то­рия Орен­бург­ской гу­бер­нии. Орен­бург, 1883;

Рыч­ков П.И. То­по­гра­фия Орен­бург­ской гу­бер­нии 1762 г. Орен­бург, 1887. Уфа, 1999;

Спи­ски на­се­лен­ных мест Орен­бург­ской гу­бер­нии с об­щи­ми об ней све­де­ния­ми. Орен­бург, 1892;

Ря­за­нов А.Ф. Орен­бург­ский край. Орен­бург, 1928;

Ба­лы­ков О.Ф., Сер­ге­ев А.Д. О гра­ни­цах и тер­ри­то­ри­аль­ном со­ста­ве Орен­бург­ско­го края с 1744 по 1917 год // Ис­сле­до­ва­ния и ис­сле­до­ва­те­ли Орен­бург­ско­го края XVIII – на­ча­ла XX вв. Сверд­ловск, 1983;

Та­ра­сов Ю.М. Рус­ская кре­сть­ян­ская ко­ло­ни­за­ция Юж­но­го Ура­ла. Вто­рая по­ло­ви­на XVIII – пер­вая по­ло­ви­на XIX в. М., 1984;

Гу­бер­на­то­ры Орен­бург­ско­го края / Сост. В. Г. Се­ме­нов, В. П. Се­ме­но­ва. Орен­бург, 1999;

Се­ме­но­ва Н.Л. Во­ен­ное управ­ле­ние Орен­бург­ским кра­ем в кон­це XVIII – пер­вой по­ло­ви­не XIX в. Стер­ли­та­мак, 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)