МОНЕТНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

МОНЕТНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - в 1734-1742 годы од­но из центральных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии, ве­дав­ших мо­нет­ным де­лом на­ря­ду с под­чи­няв­шей­ся ей Мо­нет­ной кан­це­ля­ри­ей (до 1734 года Мо­нет­ной кон­то­рой), ко­то­рая на­хо­ди­лась в Мо­ск­ве.

Об­ра­зо­ва­на в 1733 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге как лич­ная кан­це­ля­рия по­сто­ян­но жив­ше­го там главного ди­рек­то­ра Мо­нет­ной кон­то­ры графа М.Г. Го­лов­ки­на, что за­ко­но­да­тель­но оформ­ле­но док­ла­дом Се­на­та, ут­вер­ждён­ным императрицей Ан­ной Ива­нов­ной 10(21) октября 1734 года.

Под­чи­ня­лась Се­на­ту. Го­то­ви­ла до­не­се­ния Го­лов­ки­на, по­сту­пав­шие в Ка­би­нет ми­ни­ст­ров и Се­нат, а так­же ука­зы, на­прав­ляв­шие­ся в Мо­нет­ную кан­це­ля­рию. Про­во­ди­ла экс­пер­ти­зу про­ек­тов по усо­вер­шен­ст­во­ва­нию тех­но­ло­гии плав­ки дра­го­цен­ных и цвет­ных ме­тал­лов. За­го­тав­ли­ва­ла по­сту­пав­шее в Санкт-Пе­тер­бург се­реб­ро и снаб­жа­ла им Санкт-Пе­тербургский мо­нет­ный двор.

Ука­зом Се­на­та от 26 марта (6 апреля) 1742 года объ­е­ди­не­на с Мо­нет­ной кан­це­ля­ри­ей.

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