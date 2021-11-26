МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА

Манифест о вольности дворянства («О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству») — законодательный акт, закреплявший права и привилегии этого сословия. Подписан императором Петром III 18 февраля [1 марта] 1762; включал вступительную часть и 9 статей.

Дворяне освобождались от обязанности нести гражданскую и военную службу, которая декларировалась только в качестве их почетного долга. Им жаловалось право беспрепятственно покидать пределы Российской империи и занимать должности в других европейских государствах. При этом они сохраняли полученные зарубежные чины после возвращения в Россию. Государство могло при необходимости вызвать их на родину, оставляя за собой право в случае отказа секвестировать принадлежащие им земли. В мирный период дворянам-офицерам позволялось по собственному желанию подавать прошение об отставке, дворянам-неофицерам это дозволялось лишь по выслуге 12 лет. Всем дворянам вменялось в обязанность получать образование по их выбору: либо домашнее, либо в русских или зарубежных учебных заведениях.

М. фактически ликвидировал взаимосвязь между несением службы в пользу государства и правом дворян на владение крепостными крестьянами, окончательно закрепив за дворянским сословием статус владельца крепостных. Жалованная грамота дворянству 1785 подтвердила ключевые положения М.

Ист. : Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 15. № 11444. С. 912—915; Штелин Я. Я. Записки о Петре Третьем, Императоре Всероссийском. М., 1866.

Лит. : Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999; Марасинова Е. Н. Вольность российского дворянства (манифест Петра III и сословное законодательство Екатерины II) // Российская история. 2007. № 4. C. 21—33; Киселев М. А. Манифест о вольности дворянства 1762 года: реконструкция истории текста // Российская история. 2014. № 4. С. 37—52. Н. В. Татарчук.