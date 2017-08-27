Краткий курс истории. Ненасытная жажда корысти 27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна издала антикоррупционный указ, запрещающий взяточничество государственных чиновников. Впрочем, она была не первым и не последним правителем России, который пытался бороться с этой бедой. «Как же так, кормилец?!» Ещё в Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Суть её состояла в том, что местное население той области, в которую князь отправлял своего наместника, должно было его содержать и вдобавок платить пошлины за исполнение наместником его обязанностей. Хочешь судиться – заплати. Хочешь коня клеймить и продать – заплати. И так далее. Разумеется, сама система такой «благодарности» за труд вела к злоупотреблениям... На чтение: 1 минута

27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна издала антикоррупционный указ, запрещающий взяточничество государственных чиновников. Впрочем, она была не первым и не последним правителем России, который пытался бороться с этой бедой.

«Как же так, кормилец?!»

Ещё в Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Суть её состояла в том, что местное население той области, в которую князь отправлял своего наместника, должно было его содержать и вдобавок платить пошлины за исполнение наместником его обязанностей. Хочешь судиться – заплати. Хочешь коня клеймить и продать – заплати. И так далее. Разумеется, сама система такой «благодарности» за труд вела к злоупотреблениям со стороны власть имущих.

Первые наказания

В середине XVI века система кормлений официально была ликвидирована, но не повсеместно. И за прошедшие века кормление прочно вошло в культуру социального взаимодействия, продолжив своё неофициальное существование с тем же названием до XVIII века. Должностному лицу полагалось преподнести «почести» – предварительные подарки и «поминки» – благодарность за выполнение просьбы/работы. Это считалось вполне законным. Но вот за «посулы» (нарушение закона за плату) уже следовали телесные наказания.

«Мы все воруем»

Первый, кто назначил чиновникам жалованье, чтоб не «золотили ручки», был Пётр Великий . Вдобавок он предложил вешать вора на верёвку, если тот украл сумму, достаточную для покупки этой верёвки. На что генерал-прокурор Ягужинский заметил: «Неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Царю пришлось смириться. После смерти Петра I жалованье чиновным людям было отменено, и те были вынуждены снова вернуться к кормлению. При Елизавете коррупция уже цвела пышным цветом… К XIX веку взятки стали эдаким «топливом», приводившим в действие механизм государственного управления. Император Николай I как-то сказал после очередного доклада о положении дел в империи: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек – я». В СССР взяточничество считалось буржуазным пережитком, и полагалось, что по мере приближения коммунизма оно исчезнет. Но, благополучно пережив и царские, и советские времена, это явление ещё живо. В основном благодаря тем, кто готов брать, и тем, кто готов отдавать...

П.И. Ягужинский