ФЕРМОР ВИЛЛИМ ВИЛЛИМОВИЧ

Российский государственный и военный деятель, генерал-аншеф (1755). Граф (1758).

Биография и карьера

По происхождению шотландец. Его отец был русским генерал-майором. С 1720 г. на военной службе. В 1733 г. стал генерал-адъютантом фельдмаршала Б.Х. Миниха, в ходе войны за польское наследство принял участие во взятии Данцига. Во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. отличился в ходе боя, когда под его командованием кавалерийский отряд в 350 человек, спешившись и построившись в каре, смог отразить нападение превосходящих сил турок и татар. В ходе боя Фермор был ранен, за проявленную храбрость был произведен в полковники. В 1737 г. командовал авангардом армии, в 1739 г. сыграл заметную роль в битве под Ставучанами. После окончания военной кампании против Турции стал комендантом в Выборге. Во время русско-шведской войны 1741–1743 гг. отметился взятием Вильманстранда, за что получил орден Св. Александра Невского. С 1746 г. возглавлял Канцелярию от строений. При нем был построен Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге. Строительство курировала лично императрица Елизавета Петровна. В 1756 г. была осуществлена масштабная перестройка Зимнего дворца. Вскоре после начала Семилетней войны 1756–1763 гг. Фермор подал прошение об отправке в действующую армию, которое было удовлетворено. Под его командованием находился отдельный осадный корпус, продвигавшийся вдоль Балтийского побережья и успешно взявший Мемель, Тильзит и замок Рагнит. После объединения основных сил русских войск Фермор возглавил первую дивизию. После отставки С.Ф. Апраксина под его командованием оказалась вся заграничная русская армия. В 1758 г. русские войска захватили Тильзит и Кенигсберг, после чего под их контролем оказалась вся территория Восточной Пруссии. Был поставлен генерал-губернатором над областями, ранее входившими в Прусское королевство. Все жители принесли присягу на верность императрице Елизавете Петровне. На этом посту он многое сделал для развития торговых связей с Польшей, строительства дорог, подъема сельского хозяйства. 12 июня был пожалован титулом графа Римской империи. В ходе знаменитого сражения при Цорндорфе командовал 42-тысячной русской армией, в итоге пруссаки потерпели поражение. В мае 1759 г. передал командование армией генерал-фельдмаршалу П.С. Салтыкову, но остался при ней до конца кампании. Примечательно, что в это время дивизионным дежурным под его началом служил подполковник А.В. Суворов. Принял участие в сражении под Пальцигом и при Кунерсдорфе. Одно время даже замещал заболевшего Салтыкова, в это время русские войска взяли Берлин. В ноябре 1759 г. во главе армии был поставлен А.Б. Бутурлин. Вскоре после воцарения Петра III, окончившего войну, в 1762 г. был уволен со службы.

После дворцового переворота в марте 1763 г. Фермор стал смоленским генерал-губернатором. В 1764 г. стал сенатором, был поставлен во главе комиссии о соляных и винных сборах. В октябре 1768 г. подал прощение об отставке, которое было удовлетворено.