БЕСТУЖЕВ-РЮМИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Государственный деятель, дипломат , граф .

С 1712 — на службе при посольстве в Голландии у князя Б. И. Куракина . В 1713 поступил на службу к ганноверскому курфюрсту Георгу-Людвигу, а в 1714—1717 находился на английской службе. В 1717 отозван в Россию, где назначен обер-камер-юнкером к будущей императрице Анне Ивановне.

Дипломатический представитель России в Дании (1721—1730, 1734—1740) и Гамбурге (1731—1734). Поддержал Э. И. Бирона , за что был арестован в 1741, приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в имение в Белозерском уезде.

Поддержав Елизавету Петровну , после ее воцарения стал в 1740—1741 кабинет-министром, сенатором, вице- канцлером , занимал место главного директора над почтами. С 1744 — канцлер, с 1756 — член созданной по его инициативе Конференции при Высочайшем дворе.

Руководя внешней политикой России, ориентировался на союз с Великобританией, Австрией, Голландией и Саксонией против Франции, Пруссии и Турции.

Изменение внешнеполитической ситуации в ходе Семилетней войны и участие графа в дворцовых интригах привели в 1758 к его падению. В 1759 был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в дер. Горетово Можайского уезда.

Но в 1762 ему возвращены чины и ордена. С 1763 —– генерал-фельдмаршал, входивший в число ближайших советников Екатерины II .

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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